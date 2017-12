Små og farlige

Publisert: 16.12.17 08:15 Oppdatert: 16.12.17 08:19

MENINGER 2017-12-16T07:15:31Z

De ekstreme hatgruppene i USA har ikke nødvendigvis så mange medlemmer. De er ikke mindre farlige av den grunn. Under Trump har de begynt å røre på seg igjen.

Som korrespondent i USA for et snaut ti år siden tilbrakte jeg et par lange formiddager i Philadelphia, i Newark og i Brooklyn i påvente av at menigheten Westboro Baptist Church skulle møte opp og lage skandale.

WBC var og er en menighet fra en liten by i Kansas som er kjent for sine ekstremt hatefulle oppfatninger om homofili, og sine ekstremt krenkende markeringer. De kunne for eksempel stille opp utenfor begravelse av amerikanske soldater som hadde falt i Irak eller Afghanistan med plakater som sa « Takk Gud for døde soldater» .

Hvorfor? Fordi det amerikanske forsvaret var en forlenget arm av den amerikanske staten, som ikke har sterke nok anti-homolover, ifølge WBC. De kunne også stille opp utenfor begravelsen til homofile menn og kvinner med plakater som forkynte at « Gud hater homoer» .

Den næret et lignende hat til katolikker og jøder og demonstrerte mot dem i de mest upassende sammenhenger. Da et jordskjelv drepte rundt 70.000 mennesker i Wenchuan i Kina i 2008, sendte de ut pressemelding om at de ba til Gud om flere jordskjelv som kunne drepe enda flere kinesere.

Slik skapte de oppmerksomhet. Men i mange tilfeller dukket de ikke en gang opp på de tillyste demonstrasjonene, i trygg forvissning om at de fikk navnet sitt i mediene like fullt. Og i følge Wikipedia teller de ikke flere enn 70 medlemmer, i all vesentlig grad bestående av to familier med mye inngifte.

I offentligheten tjener de først og fremst to funksjoner. Det ene er som barometer på hvor langt ytringsfriheten kan strekkes. Og det andre er som eksempel på « se hvor skremmende gærne amerikanerne kan bli» .

Det siste er en rolle som har vært fylt av mange, og til tider langt større grupper enn WBC. Ku Klux Klan, militser som venter på rasekrigen, religiøse sekter som praktiserer flerkoneri og er under konstant etterforskning for barnemishandling. Det er lett å finne gærninger og det er alltid populært nyhetsstoff. Særlig på den amerikanske østkysten og i Europa.

Mange mediekritikere mener at dette er en frorm for freakshow som egentlig ikke har noe med USA og gjør, utover å være marginale fenomener som man vil finne i et samfunn med nærmere 350. millioner mennesker.

Men så skjer det altså at disse relativt små, ekstreme gruppene utfører store, ekstreme handlinger. Scott Roeder, som skjøt og drepte abortlegen Georg Tiller i Kansas i 2009 hadde vært medlem av den lille, militante og kristne « patriot» -bevegelsen, Montana Freemen. Timothy McVeigh, som drepte nesten 170 mennesker og skadet rundt 600 med Oklahoma City-bomben i 1995, skulle hevne myndighetenes raid på Branch Davidian-sekten i Waco Texas to år tidligere. Den (foreløpig) siste Ku Klux Klan-lynsjingen skjedde i Georgia på 1980-tallet.

Etter presidentvalget i fjor gikk organisasjonen Southern Poverty Law Center Alabama ut med noe de kalte «Trump-effekten»: 900 registrerte tilfeller av hatkriminalitet eller andre alvorlige tilfeller av trakassering med bakgrunn i rase, kjønn eller seksualitet. Fem ganger høyere enn vanlig.

Så til tross for sine til tider tragikomiske preg og sin evige jakt på oppmerksomhet er ikke amerikanske hatgrupper noe som forsvinner fordi man slutter å snakke om dem.

Tvert i mot kan nettopp mangelen på oppmerksomhet innimellom føre til at de foretar desperate handlinger.

Og da er litt medieomtale langt å foretrekke.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Hatkriminalitet