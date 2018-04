VARSLER STRAFF:President Donald Trump ledet et møte med militære rådgivere i Det hvite hus mandag, etter meldingen om et mistenkt gassangrep i Syria. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Venter på Trumps straff

kommentar

Publisert: 10.04.18 16:22

På få dager har president Donald Trump snudd trill rundt i Syria. I forrige uke sa han at alle amerikanske styrker raskt skulle ut av Syria. Nå varsler han at USA må tilbake for å rydde opp.

Trump sier han vil være uforutsigbar i utenrikspolitikken. Et annet ord som kan brukes er usammenhengende.

– Nå får andre ta seg av landet, sa Trump om Syria i forrige uke. I dag kunngjør Det hvite hus at Trump avlyser sin deltakelse på toppmøtet for amerikanske nasjoner på grunn av krisen i Syria. Det som var passé i går er på topp av agendaen i dag.

For ett år siden sendte Trump krysserraketter mot en syrisk flybase som straff etter at kjemiske våpen var blitt brukt mot Khan Sheikhoun. Men svært mange andre krigsforbrytelser, før og etter, er blitt begått uten at det har fått noen konsekvenser for de ansvarlige.

I følge Human Rights Watch er det 85 eksempler på at kjemiske våpen er blitt brukt i Syria-krigen. Regimet anklages som ansvarlig for de fleste. Obama reagerte ikke med annet enn fordømmelse. Trump svarte militært én gang.

Etter å ha sett bildene og hørt rapportene om det som kan være ennå et giftgassangrep mot sivile, sa Trump at han ikke bare holder det syriske regimet ansvarlig. Han vil også straffe Russland og Iran fordi de støtter Bashar al-Assad. Det vil bli en høy pris å betale, sa Trump. Straffeutmålingen er varslet om kort tid.

Før det siste angrepet mot opprørskontrollerte Douma, med nye anklager om bruk av forbudte kjemiske stridsmidler, var Trump mest opptatt av å hente hjem om lag 2000 amerikanske militære som deltar i kampen mot den såkalte islamske stat (IS).

Det vil i praksis si Russland, Iran og Tyrkia, som alle er tungt militært involvert i Syria. Det syriske regime ville ikke bestått uten russisk-iransk støtte.

Trump var altså villig til å overlate Syria til Iran, et regime han i sin FN-tale i september beskrev som «morderisk» og som «søker død og ødeleggelse». Iran har forskanset seg i Syria og faren er økende for militære konfrontasjoner med USAs nære allierte, Israel.

Trumps ordre om snarlig retrett fra Syria skal ha overrasket amerikanske militære ledere. IS har tapt alle slag, men det er for tidlig å erklære seier over terrorbevegelsen. IS har underbruk i mange land og utgjør fortsatt en stor trussel, langt utenfor Midtøsten.

Verdenssamfunnet trenger uavhengig ekspertise som kan fastslå hva som skjedde i Douma og andre steder der det er mistanke om at forbudte kjemiske våpen er tatt i bruk. FN mistet et slikt verktøy da Russland i november la ned veto mot å fornye mandatet til den felles granskningskommisjonen for kjemiske våpen i Syria.

Trumps begrensede militære svar på gassangrepet for et år siden fikk ingen konsekvenser for krigføringen i Syria. Hvis Trump denne gang også vil straffe Assads allierte risikerer han å utløse en farlig opptrapping av konflikten. I Syria bør USA opptre forutsigelig, i nært samarbeid med vestlige land og FN. Både ensidig amerikansk retrett fra Syria og fornyet engasjement vil få store konsekvenser.