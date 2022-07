Debatt

Hva er Norge lagd av?

Roar Hagens kommentar i VG 16. juli, “Fra Harald I til Harald V”, nærmest roper etter en korrigering og et supplement. For som fisken ikke er bevisst det vannet den svømmer i, lar Hagen være å nevne vannet vi selv svømmer i – den kristne idéarven.

OLE PETTER ERLANDSEN, skribent og faglig leder for Åpne dører

Hagen er ikke alene – dette gjelder oss alle. Da den britiske historikeren Tom Holland stilte seg spørsmålet om hvor hans egne verdier kom fra, var det ut fra en dyp frustrasjon over at han ikke lenger klarte å identifisere seg med sine barndoms helter fra antikken, de som i sin tid hadde inspirert ham til å studere historie.

De var jo så grusomme, og skrøt så uhemmet av sine barbariske handlinger. Svaret, som ble til bestselgeren «Dominion», var at han «faktisk, på nesten alle områder, var kristen» – det var bare troen som manglet.

Hans forhold til rett og galt, likhetsidealet og omsorg for de svake kom ikke fra hans greske og romerske forbilder, men fra Jesu lære.

Hvordan oppsto Norge? Oskar Skarsaune, professor i kirkehistorie, har påpekt at man knappest kan snakke om Norges fremvekst uten den kristne troen, fordi selve nasjonen Norge steg fram som en del av en kristen påvirkning.

Harald selv var hedning, men det er all grunn til å tro at han var påvirket av den kristne nasjonstankegangen som florerte på kontinentet, hevder Skarsaune. Og det faktum at hans egen sønn vokse opp hos den kristne

kong Adalstein i England gjorde at vi fikk får første kristne konge i Håkon den gode.

Kristningen av Norge var en prosess, og langt mer enn noen år med tvangsomvendelser under Olav’ene, som Snorre skildrer, kan tyde på. Forskning viser en langvarig påvirkning fra keltiske, engelske og tyske misjonærer, og gravfunn viser at det alt fra 800-tallet har eksistert kristne samfunn i Norge – og da særlig langs kysten.

Årets riksjubileum, 1150 år siden slaget ved Hafrsfjord, er vel verd å markere. Et kanskje viktigere jubileum er likevel kristenrettsjubileet i 2024 – tusenårsmarkeringen for at Olav Haraldsson og biskop Grimkjell sammenkalte et riksting på Moster. Her ble det vedtatt lover som – med lokale variasjoner – ble inkorporert ved de ulike tingene rundt om i landet.

SVERD I FJELL: – Årets riksjubileum, 1150 år siden slaget ved Hafrsfjord, er vel verd å markere. Et kanskje viktigere jubileum er likevel kristenrettsjubileet i 2024, skriver kronikkforfatteren.

Dette lovverket var intet mindre enn en revolusjon juridisk og mentalt, og førte blant annet til en avvikling av slaveriet og en slutt på utsetting av spedbarn.

Storbønder som tvang sine menn og slaver til å arbeide på søndager og helligdager ble truet med strenge bøter; slik ble kristenretten også vår første arbeidsmiljø- og ferielov. Menn skulle ikke lenger ta seg elskerinner, og retten til hevn ble begrenset. Blot, som også kunne handle om menneskeofring, ble forbudt.

De langsiktige følgene av Mostrating var store. Vi ble en lovbasert nasjon, vi fikk et skriftspråk og en statsadministrasjon. Det betydde begynnelsen til slutten på vikingtoktene.

Kongemakten tilfalt ikke lenger den som hadde flest våpenføre krigere, men den som var innsatt etter loven, en lov han selv var underlagt, fordi kongen selv var underlagt Gud.

Som det står i kristenretten, «Vi må få holde landet vårt bygd, og kongen vår ved god helse. La ham være vår venn og vi hans venner, men la Gud være vår alles venn».

Hvordan har vi kunnet glemme disse viktige delene av vår identitet og historie?

For glemt har vi; svært lite av dette var pensum i min egen skolebarndom, og det som var der ble som oftest forvrengt eller forvansket til det ugjenkjennelige av utydelige bøker eller uvillige lærere.

Sannheten er nok at mange har hatt en egeninteresse av å glemme. Enten det er 1800-tallets nasjonalister, som hadde en taktisk interesse av å trekke fram det unike ved vår norrøne arv, eller det var forrige århundres marxister, som hadde et politisk mål om å strupe kirkens makt.

Tilbake står vi, prisgitt enkle forklaringsmodeller på det norske – som brunost, bunad og olje.

Hagen siterer kong Haralds utsagn om at nordmenn er mennesker som tror på «Gud, Allah, altet og ingenting».

Et mindretall av dagens nordmenn regner seg som troende kristne. Men alle svømmer vi rundt i den arven som våre forfedre etterlot oss – en kristen mentalitet og kristne verdier.