Kommentar

Å forstå voldtekten

De fleste som blir utsatt for voldtekt i Norge kjenner overgriperen.

Hun var mindreårig. Han var godt voksen. Hvorfor skulle det gå 25 år før hun tenkte på det som skjedde som en voldtekt?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En ungdomsskoleelev kommer i snakk med en mann. Han sitter på en benk i en park like ved skolen hennes. Han gir henne oppmerksomhet og komplimenter. Hun flørter tilbake. Om lag to uker etter første møte har de sex på et hotellrom. Hun var jomfru. Mannen skal ha visst at hun var under den seksuelle lavalder.

Denne hendelsen fortalte Ida Eliassen-Coker (41) om i Dagbladet tidligere i sommer.

I årenes løp har hun ofte tenkt på det som skjedde på hotellrommet som «en dum ting hun gjorde da hun var yngre».

Nå ser hun annerledes på det. Hun tenker på det som en voldtekt.

Hvorfor endret hun mening?

For mange er voldtekt synonymt med et overfall i mørket. En fremmed som angriper med hensynsløs brutalitet. Slik er det som regel ikke.

De fleste som blir utsatt for voldtekt i Norge kjenner sin egen overgriper. Det kan være en venn, en kollega, en kjæreste eller en flørt.

Bare noen få prosent av alle politianmeldte voldtekter er såkalt overfallsvoldtekter der offer og overgriper ikke kjenner hverandre.

Så hvorfor ser de fleste for seg dette overfallet, når de tenker på voldtekt?

Fagfolk kaller det en voldtektsmyte – en feilaktig, kulturell forestilling om hva som utgjør en «ekte» voldtekt. Denne forestillingen kan komme fra film, bøker og mediene, mener de.

Bistandsadvokat Trine Rjukan mener altfor mange har et stereotypt bilde av hva en voldtekt er. Og særlig de unge. Nettstedet ung.no for hver uke spørsmål fra ungdommer som lurer på hva de har vært med på – om de kan ha blitt utsatt for voldtekt.

Ifølge norsk lov er det voldtekt å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Det er også voldtekt å ha seksuell omgang med en person som er bevisstløs, sover eller er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Når ungdom ikke forstår hva voldtekt er, blir de sårbare. De utsetter seg for risiko, kanskje uten å forstå det selv. Og etterpå kan de få problemer med å forstå hva som har skjedd.

I romanen «Jente 1983» skriver forfatter Linn Ullmann om da hun var 16 år, alene og fortapt i Paris. Hun var invitert av en kjent mannlig motefotograf for å prøve seg som modell. Allerede første kvelden finner hun seg selv liggende i sengen til den middelaldrende fotografen.

Ullmann selv vil ikke definere hendelsen som et overgrep. Men i intervjuer har hun sagt at hun har slitt med å forsone seg med valgene hun gjorde som 16-åring. Det samme gjelder for Eliassen-Coker. Lenge klarte hun ikke å definere hva hun hadde blitt utsatt for eller vært med på.

Er det da et overgrep?

I 2016 ble danseren Julio Kopseng dømt for å ha voldtatt 18 kvinner. Dette er en mann mediene beskrev som «Norges mest notoriske voldtektsmann». Likevel var det flere av ofrene hans som ikke umiddelbart forsto at han hadde voldtatt dem. For han var jo en venn. Han var kjæreste og samboer. Det var vanskelig for dem å tro at en de oppfattet som sympatisk, kunne gjøre noe så fælt som å voldta.

Men overgripere er ikke monstre. De fremstår som helt vanlige mennesker. Og et overgrep trenger ikke være brutal eller voldelig, for å bli definert som voldtekt i straffeloven.

Ane Marthe var samboer med danseren Julio Kopseng. Han ble dømt for å ha voldtatt henne nærmere 300 ganger. Men det tok lang tid før hun innså at det var overgrep hun hadde blitt utsatt for og anmeldte ham.

– Det meste folk tror, den mest utbredte kunnskapen om seksuelle overgrep, er feil, sa Barbara Ziv til juryen under Cosby-rettssaken i 2018.

Ziv er rettspsykiateren som spilte en sentral rolle i rettssakene mot både Harvey Weinstein og Bill Cosby.

Hun mener det finnes mange voldtektsmyter – ikke bare den om hvordan en «ekte”»voldtekt foregår (et plutselig og brutalt overfall i mørket), men også hvem som kan regnes som troverdig ofre (en som ikke har flørtet, vært full eller utfordrende kledd) og hva som kjennetegner en sannsynlig overgriper (voldelig, brutal, usympatisk).

Ziv påpeker at også voldtektsofre påvirkes av voldtektsmytene og kan være like raske til å fordømme egen oppførsel som samfunnet rundt: Hva drev du på med? Hvorfor flørtet du? Hvorfor drakk du så mye?

– Den vanligste umiddelbare reaksjonen en kvinne har i etterkant av et overgrep, er å tro at man selv på en eller annen måte kan klandres for det som skjedde, sier Ziv i et intervju i Morgenbladet.

Linn Ullmann har sagt at hun har vært rasende på den 16 år gamle jenta – henne selv – som var full av begjær, gjorde dårlige valg og ikke taklet de situasjonene hun kom opp i med middelaldrende menn.

Ida Eliassen-Coker sier at hun har følt på sterk skam over det som skjedde på hotellrommet med den mye eldre mannen. Hun har brukt mange år på å bearbeide disse følelsene i terapi.

– Jeg tror det hadde vært lettere for meg å gå videre om det hadde vært et voldelig angrep fra en helt fremmed, sier hun i intervjuet med Dagbladet.

Hun legger vekt på at mannen virket snill og at hun også var med på det. Derfor følte hun ansvar for det som hadde skjedd.

Så, hvorfor har hun ombestemt seg? Hvorfor tenker hun ikke lenger på hendelsen som “en dum ting hun gjorde da hun var yngre”? Og har hun rett til å ombestemme seg så mange år etterpå og si at det var en voldtekt?

Ja, fordi den voksne mannen har et større ansvar enn den mindreårige jenta. Og nå som jenta har blitt voksen og forstår hva som skjedde den ettermiddagen på hotellrommet, plasserer hun skylden:

– Det var egentlig en voldtekt, sier hun i intervjuet med Dagbladet.

– Jeg var for ung til å samtykke.

Alle må lære å ta ansvar for egne valg og handlinger. Men for å ta gode valg trengs kunnskap. Og så lenge det er så mange som fremdeles tror på voldtektsmyter, gjør vi oss sårbare. Og tar dårlige valg. Skolen har et ansvar for å lære unge om overgrep. Foreldre må snakke med barna sine om det. For bare kunnskap kan knuse mytene.

Unge jenter kan flørte, være aktive og føle begjær. Men når aldersforskjellen er stor, er det den voksne som må sette grenser.

Og ansvaret for en voldtekt, det er det overgriperen som bærer alene. Det var den voksne mannen i parken som skulle sagt nei til den flørtende ungdomsskoleeleven.

Her kan du få hjelp:

VO-linjen, en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Telefon 116 006 www.volinjen.no

Dixi ressurssenter: 22 44 40 50 E-post: dixi@dixioslo.no www.dixi.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: Døgnåpen telefon 800 57 000 www.hfsm.no