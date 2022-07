FERIE: Rakssetra i Loen.

Å, jeg vet en seter

Kanskje ferie er å gjøre absolutt ingenting, midt i naturen. Vår egen natur.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Valget var egentlig ganske lett: Fly til Sør-Europa for å la meg koke på 40 grader, midt i en periode da flyplassene er kritisk underbemannet, i fullt streikekaos med syke køer, forsvunnet bagasje og galopperende koronasmitte?

Eller stikke nesen den andre veien og slippe unna alt sammen?

Ja, jeg forstår det er sånn at noen på død og liv må sørover i juli. De har tradisjoner, favorittsteder og ungene elsker det.

Men hvor gjennomtenkt det er, stiller jeg spørsmålstegn ved.

Det virker som det hele går på autopilot (no pun intended), turen er bestilt i vinter som vanlig eller for 2 år siden, og nå er det for pokker vår tur og man tenker alt ordner seg og så viser det seg altså nok en gang at nei, det gjør det overhodet ikke.

Jeg sliter veldig med å opparbeide empati og medfølelse under de uendelige, daglige TV-reportasjene om stakkars streikefaste på Kreta eller hvor det nå er de ble hengende fast. De fleste så det komme, men valgte å se en annen vei.

Så jeg setter meg på toget til Lillehammer og slipper unna det hele. Bonden henter meg på stasjonen i sin røde gamle Saab og ikke lenge etter befinner jeg meg på fjellet i Gausdal ikke langt unna tregrensen, og flytter mitt pikk og pakk inn på en seter som sannsynligvis er nær 300 år gammel.

Å, jeg vet en seter, uten fasiliteter – bortsett fra et lite solcellepanel som gir lampelys, og strøm til mobilen. Sikkert et helvete for noen, men et paradis for meg.

Ingen har heller noensinne leid denne setra før meg, for Ola og Kari 2022 må jo minst ha fibernett, 70 tommers flatskjermer og jacuzzi for både store og små hvis de i det hele tatt skal kunne eksistere i fjorten dager utenfor sin egen bolig.

Setra tar meg straks tilbake til min egen barndom, da vi leide en støl i Bagn i Valdres som var cirka like gammel, med utedass, bugnende blomstereng på setervollen og iskaldt, friskt vann i bekken.

Denne setra har alt det. Bonden har slått gresset, men latt det stå igjen plenty med blomstereng – til meg, som hun sa. Så jeg bare kan sitte der og se humlen suse og linerlen vippe med stjerten på gjerdestauren.

I stua troner en velfungerende vedovn og store stabler med bjørkeved så knusktørr at den tar fyr bare du ser litt strengt på den.

I tillegg alt som en deltids nostalgiker setter pris på: Skuffer med bestikk du husker fra sekstitallet, kaffebokser fra The Beatles´ storhetstid, yatzy, Monopol og krimbøker i hyllen, og dype lenestoler fra femtitallet, de jeg av en eller annen grunn pleier å kalle Studebaker-stoler, med tett i tett av store, runde messingnagler nedover armlenene.

Utenfor kan jeg sitte på trammen med kaffen eller et glass rødvin og nyte utsikten over heiene og fjellmassivene mot Jotunheimen, og i den andre retningen mot Rondane. Utsynet er så bokstavelig talt himmelvidt og bredt at jeg kan se været komme flere timer før det skjer noe. Blir det torden? Regn? Nei, ikke likevel. Ikke i dag.

Det skifter, og det er fint. Jeg har alle værtyper, inkludert solskinn så intenst at jeg blir brun som en melkesjokolade. Det er Norge på sitt norskeste og beste.

Temperaturen er selvsagt ikke hverken gresk, italiensk eller spansk – drar du til fjells i Norge i juli pakker du bestemt med deg ditt beste ullundertøy, og du fyrer i ovnen i åttetiden om kvelden.

Og det er vel egentlig det eneste jeg gjør av nyttige ting. Fyrer i ovnen. Dagene starter vanligvis med kaffe på trammen et par timers tid, til beroligende akkompagnement av sauebjeller.

To søyer med hvert sitt lam går og legger dugelig på seg i det feite fjellgresset. Bak gjerdet er det en seter til, et par hundre meter unna, der en dame godt over 80 kan skimtes innimellom, der hun sjokker rundt og stuller og steller for cirka tyve geiter.

Det er sønnens dyr, de skal ikke slaktes før til senhøsten, og her har de geitene sitt eget rike, her spaserer de rundt i sitt eget matfat, som de nå altså deler med meg, en flyktning fra Oslo. Hun har sagt at her på setra med geitene skal hun være til hun blir 150 år, minst.

Jeg forstår henne. Det fins ikke mer fortryllende skapninger, det fins ikke noe fredeligere, det fins ikke noe som får skuldrene dine så ettertrykkelig ned, og hodet ditt så tilbake på plass som det å bare være her, her og nå, her i dette fjellriket.

Det funker langt bedre enn lassevis av timer med halvhjertet mindfulness og altfor dyre massasjetimer. Jeg sitter på trammen og glaner på de geitene i timevis, og opplever det som underholdning av høy karat.

Geitekillingene spesielt. Snakk om livsglede, snakk om guts, snakk om sprettenhet. De bare: Livet er herlig, dere! La oss til enhver tid hoppe rundt! Førstemann opp på den steinen!

Iblant går hele flokken tur. Uten gjeter, selvsagt. De bare defilerer forbi meg, glaner litt nysgjerrig, breker, går av gårde i samlet tropp, og blir borte noen timer.

Så kanskje vi må snakke mer om hva ferie egentlig er.

Kanskje det rett og slett er å gjøre absolutt ingenting, midt i naturen. Vår egen natur. Jeg kjenner fremdeles at den roper på meg, og selvsagt derfor må jeg tilbake. Til meg selv.