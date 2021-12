SNUDDE: – Jeg tenker stadig på mitt tidligere liv som kjøpoholiker og hvilken type forbruker jeg var, skriver Einar Flaa.

Next Christmas, I’ll give you my heart

Jeg tror julen kan bli enda finere om vi toner ned fokuset på alle dingsene og retter det mer mot hverandre isteden.

EINAR FLAA, artist og låtskriver

For et par år siden begynte jeg å kutte ned på forbruket mitt. Jeg vet ikke helt hvorfor eller hvordan det startet, men det føltes som en refleks på kjøpsstandens stadig strammere grep om kropp og sinn. Jeg hadde malt meg opp i et hjørne og det eneste som virket var å mate det umettelige markedsdyret med bankkortet mitt. Med økende iver gikk jeg igjennom og kvittet meg med jordisk gods som ikke betydde all verden for meg.

I starten var det smertefullt å trekke hodet ut av kjøpeboblen. Både mentalt og fysisk. Det kjentes litt som å legge seg sulten, eller å droppe kaffe. Såpass abstinensaktig var det at jeg trodde det var noe annet galt. Samtidig føltes det godt fordi det ga meg en slags rettferdighetsfølelse knyttet til det å være nordmann. En identitet som i et ressurs- og klimaperspektiv lyser kraftigere enn kode rød.

Nå, snart to år senere, sitter jeg her i huset mitt med mindre ting å hvile øynene på. Færre saker å snuble i under nattens toalettbesøk og et mye enklere skjortevalg før dagens jobbmøte. Jeg tenker stadig på mitt tidligere liv som kjøpoholiker og hvilken type forbruker jeg var. Kanskje var jeg ikke den som shoppet oftest. Jeg var mer typen som pønsket på ting over tid. Sammenlignet pris og kvalitet, ventet på et godt tilbud. Sånn kunne jeg holde på ganske lenge. Det var et brukbart kick i grunn, å kjøpe noe jeg hadde forsket på og som jeg mente jeg hadde behov for. Men når dingsen dukket opp på dørmatten kjente jeg allerede at rushet hadde falmet. Og ofte, kanskje det tristeste ved det hele, så ble den nye tingen liggende og støve ned. For meg var det hele en illusjon. En illusjon om at jeg sårt trengte denne fysiske gjenstanden.

I det siste har jeg tenkt at det krever litt arbeid å bli glad i ting. Det må brukes, en må jobbe med forholdet. Nesten som et vennskap. Misnøye må snus til fornøydhet og av og til må en frem med nål og tråd eller et skrujern. Ofte blir jeg mer glad i sånne ting, som en har tuklet litt med selv. Etter hvert har jeg oppdaget at jeg har noen dingser som betyr litt ekstra. For eksempel den gamle mariusgenseren mamma strikket eller gitaren jeg kjøpte for studielånet. Jeg blir glad når jeg ser genseren henge der i klesskapet å vente på vår neste date. Ikke vet jeg, men kanskje det er dette som egentlig er materialisme. I ordets rette forstand.

Noe som har overrasket meg, etter at kjøpesuget ble stagget, er hvor mye plass jeg har fått i livet mitt. Ikke bare i stua og på loftet, men også i hodet. Skremmende mye. Noe av plassen har jeg fylt med undring. Mye oftere enn før tar jeg meg selv i å løfte blikket, filosofere over livet og min plass i det. Kanskje det er sånn at vi har gått på handelsstandens limpinne alle sammen? At det hele har vært et kalkulert grep for å gjøre oss alle til avhengige kjøpszombier? Jeg kan ikke annet enn å tro det når jeg hører at klesindustrien har gått fra å markedsføre to sesonger til 52, og at en ikke noe sted kan snu seg over skulderen uten å bli reklamepåvirket.

Det går mot jul. Jeg tror julen kan bli enda finere om vi toner ned fokuset på alle dingsene og retter det mer mot hverandre isteden. Litt som George Michael synger om i Wham!-slageren «Last Christmas». Spørsmålet er om det er mulig all den tid vi er hypnotisert av kjøpsstanden. Kanskje det nettopp er her vi bør begynne. Begynne med å kjenne på kreftene som driver oss til å shoppe, til å kaste fullt brukbare ting og til å shoppe igjen. Det er åpenbart en tragedie for jordens fremtid. Jeg mener det langt på vei er det for den mentale helsen også. Mitt liv føles i alle fall rikere og med indre moral som passer bedre til den etikken jeg prøver å strekke meg etter. Og til slutt: Jeg er ikke blitt en dårligere artist eller låtskriver med 11 gitarer mindre på loftet.

Tvert imot.