TA ANSVAR! – Du som funksjonsfrisk tror kanskje at du ikke kan gjøre noe for å skape en bedre fremtid for funksjonshemmede, men du kan. Ved å skape bevissthet rundt diskrimineringen kan du få bort fordommer og dermed skape en bedre fremtid, skriver kronikkforfatteren.

Du er privilegert!

Samfunnet gjør folk funksjonshemmede. Å endre samfunnet er funksjonsfriskes ansvar.

Publisert: Nå nettopp

NIKITA AMBER ABBAS, barne- og ungdomsarbeider og nestleder i Norges Handikapforbunds ungdom

Du som er funksjonsfrisk, legger nok ikke merke til de små hindringene i hverdagen. Du legger ikke merke til om en fortauskant er for høy, terskelen for å komme inn på et sted du ønsker, de ujevne veiene, eller om du må unngå å drikke mye så du heller kan holde deg, og først gå på do igjen på slutten av dagen. Du trenger nok ikke å tenke over om du faktisk kommer deg på kollektivtransporten eller må gå hele veien. Du slipper nok også generelt å måtte planlegge hver minste aktivitet du ønsker å gjøre i løpet av en dag.

Du som slipper alt dette, du er privilegert, for mange av oss slipper ikke det. Du har sikkert vært syk en eller annen gang og måttet avlyse planer, du vet hvor kjipt det er. Mange med en funksjonsnedsettelse må avlyse planer daglig, og det er ikke på grunn av helsen. Det er fordi vi blir hindret i våre liv. Vi blir hemmet av samfunnet.

Du som funksjonsfrisk, håper jeg har en anelse om at mye er vanskeligere med en funksjonsnedsettelse, men du vet ikke hvor mye vanskeligere det er. Jeg som er en med en funksjonsnedsettelse, må planlegge hver minste aktivitet, må tenke gjennom flere scenarioer, fordi jeg vet hvor stor sannsynlighet det er for at jeg ikke får kommet meg inn på bussen, for at jeg ikke får kjøpt meg mat den dagen fordi det er for smalt mellom hylleradene eller at sjansen er stor for at det ikke finnes tilgjengelige toalett. Det finnes nesten ingen slike. Jeg som er en med en funksjonsnedsettelse, må avlyse planer daglig, ikke fordi jeg er syk, men fordi det stedet vennene mine skal gå er ikke tilgjengelig for meg.

De kan gå inn på hvilken som helst bar, jeg kan så vidt gå innom fem barer i hele Oslo. Vennene mine kan etterpå ta inn på hvilket som helst hotell, mens jeg må ringe hotellet på forhånd, uansett hvor jeg skal overnatte. Du som er funksjonsfrisk, kan få barn, og være helt sikker på at barnet ditt kommer til å få alle de samme mulighetene som alle andre barn i Norge. Du trenger ikke å stresse med hvilken skole barnet ditt skal gå på, for du kan velge hvilken skole som helst. Hvis jeg får barn, må jeg velge å bo i en bestemt kommune, så jeg er sikker på å få den assistansen jeg trenger. Barnet mitt vil ikke kunne velge hvilken skole det ønsker å gå på, for åtti prosent av grunnskolene i Norge er ikke tilrettelagt. Og da ville ikke jeg få fulgt barnet mitt på skolen, eller deltatt på foreldremøter.

Du som funksjonsfrisk, får hjelp av Nav til å komme deg ut i arbeid igjen. Du har tross alt en mastergrad, så hvem hadde vel ikke ansatt deg. Hvis jeg drar til Nav, må jeg kjempe for å kunne overbevise dem om at jeg er i stand til å arbeide. Jeg vet at selv med en mastergrad hadde arbeidsgivere vært ekstra strenge på at selv hvor smart jeg er, skal de ikke ha en som sitter i rullestol. Nyere studier fra OsloMet viser at rullestolbrukere må søke dobbelt så mange jobber som gående, før vi blir innkalt til jobbintervju.

Du som funksjonsfrisk kan gå i klesbutikken og kjøpe deg de klærne du ønsker, og gå innom de prøverommene du ønsker. Du kan gå på Karl Johan og gå inn i alle butikker du ser, spise mat der du vil, og ikke minst ta trikken så du slipper å måtte gå så mye. Jeg kan muligens få slippe inn på til sammen syv butikker på Karl Johan. Men jeg kan ikke alltid prøve klær i prøverommene, fordi de aller fleste prøverom er for trange.

Jeg kan ikke ta trikken, heller ikke gå av på Nationaltheatret med T-banen. Der er det ikke tilrettelagt for rullestol. Det er ikke sikkert at jeg kan ta bussen heller, for de aller fleste gangene er enten rampen ødelagt, eller så har sjåføren glemt nøkkelen. Du som funksjonsfrisk legger ikke merke til den grove diskrimineringen som funksjonshemmede opplever daglig. For det angår jo ikke deg.

Det er der de fleste tar feil. Plutselig er det du som havner i en bilulykke, faller ned trappen eller faller i dusjen og slår hodet. Da er det du som vil være den som trenger hjelp, du vil være den i rullestol. Plutselig er det du som må kjempe alle de kampene funksjonshemmede må kjempe, daglig. Du må flytte ut av leiligheten din fordi den ikke er tilrettelagt, du må kjempe for å få assistanse, du må planlegge hver minste aktivitet, og du må gjøre alt dette alene. Plutselig er du en del av Norges mest diskriminerte minoritet.

Du som funksjonsfrisk tror kanskje at du ikke kan gjøre noe for å skape en bedre fremtid for funksjonshemmede, men du kan. Ved å skape bevissthet rundt diskrimineringen kan du få bort fordommer og dermed skape en bedre fremtid. Du kan være en del av den viktige likestillingsendringen som må til. Les deg opp på rapporter og del dem! Du kan tilegne deg kunnskap og skape bevissthet og endringer i ditt nærmiljø. Du kan bidra til at funksjonshemmede ikke lenger er Norges mest diskriminerte minoritet.

Teksten er hentet fra Samtiden #4 2001, «Det jævla mangfoldet», redigert av Bjørn Hatterud.