TV-stjerne ble sin brors vokter

Av Per Olav Ødegård

BRØDRENES FALL: Andrew Cuomo (t.v.) må gå av som guvernør i New York. Chris Cuomo er suspendert fra sin programlederjobb i CNN.

Først felte MeToo den mektige guvernøren i New York. Deretter rammet skandalen hans yngre bror, en av USAs mest kjente TV-personligheter.

CNN fastslår at Chris Cuomo, deres anker i beste sendetid, brøt medieselskapets regler da han på ulike måter forsøkte å hjelpe sin bror, Andrew Cuomo, mot anklagene om seksuell trakassering.

– Familien kommer først, jobben er nummer to, sa Chris Cuomo.

Selv om det ble reist spørsmål om hans rolle i forhold til broren hadde han lenge CNN-ledelsens tillit. Tirsdag var det slutt.

NYE FUNN: New Yorks justisminister Letitia James la mandag frem nytt bevismateriale i saken mot Andrew Cuomo.

Da justisminister i New York, Letitia James, mandag la frem omfattende nytt bevismateriale i saken mot Andrew Cuomo måtte ledelsen i CNN ta affære. Det kom da frem opplysninger om at Chris Cuomo hadde spilt en mer aktiv rolle enn ledelsen kjente til.

Han hadde ikke bare vært en rådgiver for brorens krisestab. Han skal også ha brukt sine kontakter for å finne ut hvilke saker andre nyhetsorganisasjoner arbeidet med i forhold til anklagene mot broren. Slik satte han sin egen karriere på spill, og CNN fikk et alvorlig problem.

Chris Cuomo, en av kanalens frontfigurer, ble suspendert på ubestemt tid. Han skal ikke lenger lede det daglige programmet «Cuomo Prime Time» på CNN kl. 21.

Det som startet som en MeToo-skandale i New York er blitt en skandale for det Atlanta-baserte medieselskapet. Nå handler det om et samrøre mellom journalister og politikere. Og om medienes troverdighet og integritet i en politisk polarisert tid.

Men for Chris Cuomo handlet det om å sette familien først.

– Jeg kan være objektiv i nær sagt enhver sak, men ikke når det gjelder min egen familie, sa Cuomo da han i mai beklaget overfor seerne at han hadde gitt broren råd.

I BESTE SENDETID: Chris Cuomo er av CNNs mest profilerte programledere med en daglig nyhetssending kl. 21.

Cuomo-familien er en av de mest kjente og innflytelsesrike dynastier i USA. Besteforeldrene til Chris og Andrew var innvandrere fra det sørlige Italia som bosatte seg i bydelen Queens i New York.

Deres sønn, Mario Cuomo, var guvernør i New York fra 1983 til 1994. Han var en liberal demokrat som mange forventet vil stille som presidentkandidat, særlig i 1992.

Andrew Cuomo gikk i sin fars fotspor. Han ble første gang valgt til guvernør i 2011 og ble sittende i ti år. I den første fasen av pandemien ble han anerkjent verden over for håndteringen av pandemien. Han var en hyppig gjest i lillebrorens nyhetsprogram.

Inntrykket av Cuomos som en effektiv kriseleder bleknet da det kom det frem at hans administrasjon grovt hadde underrapportert Covid-dødsfall på sykehjemmene.

Det var likevel de mange anklagene om seksuell trakassering som førte til at Cuomo i august måtte gå av som guvernør. 11 kvinner hadde da fortalt om verbal eller fysisk trakassering. Partiet vendte seg mot ham og president Joe Biden ba ham gå av.

Chris Cuomo har ikke fått sparken. CNN-ledelsen sier de vil bruke tid på å vurdere situasjonen. Han er en erfaren reporter som tidligere blant annet har arbeidet for FOX News og ABC før han i 2013 ble hentet til CNN.

I går meldte FOX at «CNN ble tvunget til å straffe sin eneste stjerne». Men at det finnes et samrøre mellom politikere og TV-personligheter bør være velkjent i den høyreorienterte konkurrenten til CNN.

Fox’ Sean Hannity, som har flere seere enn Cuomo har hatt i samme sendetid, har ikke lagt skjul på at han fungerte som rådgiver og støttespiller for tidligere president Donald Trump. Han har endog stått på scenen sammen med Trump under et valgkamparrangement.

Så har også Hannity sagt at han aldri har hevdet å være en journalist.