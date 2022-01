NYE TIDER: – Ingen kunne i fjor sommer forutse det tragiske som har hendt i det siste, skriver Kjell Magne Bondevik.

Debatt

Nå er det tid for kritikk og fordømmelse

VGs Shazia Majid har en kommentar til mitt forhold til Kasakhstan som bygger på feil og er så misvisende at den krever et tilsvar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere statsminister

Bakgrunnen er at kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese spurte meg om bidrag i form av et webinar og et avisinnlegg i forbindelse med markering av landets 30 år som uavhengig stat fordi jeg gjennom flere år har interessert meg for og besøkt landet.

Når Majid skriver at «Bondevik tok betalt for å skrive en rosende kronikk om Kasakhstan» er det direkte usant. For meg er det et prinsipp å kunne skrive og si det jeg selv vil, og det ble da heller ikke lagt noen føringer på hva jeg skulle fremføre. Jeg ba heller ikke om noe honorar, men Geelmuyden Kiese tilbød et nøkternt honorar for mitt arbeid slik presse og kommunikasjonsbyråer gjør når de ber om eksterne faglige bidrag.

Majid beskriver den forferdelige situasjonen i landet og de overgrep regimet har begått i det siste og setter dette i en sammenheng som gir inntrykk av at jeg «hvitvasker» et regime som gjør dette. La det være klart: Jeg fordømmer dette like sterkt som VG!

les også Bondevik legitimerer autoritære regimer

«Er det naivt å tro på dialog- og fredsarbeid?», spør VGs kommentator. Ja, kanskje. Men det er ikke noe alternativ å slutte med det. Noen ganger lykkes det, andre ganger ikke. Verden blir ikke bedre ved at alt slikt arbeid stoppes, tvert imot. Men vi som også tror på dialog i de riktige situasjoner og sammenhenger, blir ofte beskyldt for å «støtte» autoritære regimer. Det er og blir feil. En dialog skal også være kritisk ved at vanskelige spørsmål, som demokrati og menneskerettigheter, tas opp. Men det skal også i rettferdighetens navn påpekes når det skjer positive ting, som når Kasakhstan er et foregangsland for atomnedrustning og ved interreligiøse initiativ.

Med sin størrelse og strategiske beliggenhet er Kasakhstan et land vi må forholde oss til. Landet har hatt formannskapet i OSSE og sittet i FNs sikkerhetsråd. Det spiller en viktig rolle i Sentral-Asia og landene omkring.

Landet kunne også ha hatt en rolle som brobygger mellom Europa og Sentral- Asia. Det var dette som var viktig for meg å få frem i mitt innlegg i fjor.

Men med det som nå har skjedd, er dette ikke mulig for tiden. Nå er det tid for kritikk og fordømmelse. Ingen kunne i fjor sommer forutse det tragiske som har hendt i det siste.