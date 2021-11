Kommentar

Derfor går det mot nasjonale tiltak

Av Astrid Meland

TRAVELT FOR HELSEVESENET: Vinterbølge, sykefravær, mye smitte og andre luftveissykdommer presser helsevesenet.

Vinterbølgen kom over oss med voldsom fart. Og vi er sent ute med å gi sårbare en tredje dose.

Det er ingen som behøver å være overrasket over at coronaen er her igjen. Myndighetene forberedte seg. De forutså at smitten ville blusse opp i det kalde været.

Men de trodde nok ikke vi skulle få så mange smittede og innlagte så raskt.

Vinterbølgen kom med stor kraft. Og innleggelsene pekte bratt oppover.

Det er ikke bare i Norge det er slik. Også naboland som Danmark og Tyskland settes rekorder. Og til og med i immune Sverige går smitten opp nå.

TIDLIGERE HELSEMINISTER: Statsminister Jonas Gahr Støre holder fredag pressekonferanse der han sammen med nåværende helseminister Ingvild Kjerkol presenterer nye tiltak mot corona.

Jeg får tilbake litt av den samme følelsen som i høst. Den gang mente Folkehelseinstituttet vi ville få en bølge på maksimalt et par – tretusen smittede på en uke. Det ble over 10 000.

Og så høye tall har vi nok igjen.

I sin siste ukerapport skriver FHI at de forventer mellom 2 500 og 27 200 nye smittede per dag om utviklingen fortsetter.

Det er enormt, og mer enn vi ser i de daglige statistikkene.

Men vi kan ikke stole på smittetallene lenger. Altfor få tester seg. Og de som bruker hurtigtester registreres ikke. Vi kan være ganske sikre på at mørketallene er store.

I Oslo og Trondheim argumenteres det med at det er barn og unge som er smittet, og at det ikke trengs tiltak rettet mot de voksne. Men denne statistikken er skjev. Det ser slik ut fordi vi tester mye mer i skolene enn ellers.

Det ser vi også av at folk faktisk legges inn. Det er voksne det i all hovedsak er snakk om. Og det er særlig innleggelsene myndighetene følger med på nå.

MÅ FREM IMED TILTAKENE IGJEN: I opposisjon kritiserte nåværende helseminister Ingvild Kjerkol den borgerlige regjeringen for å ikke være harde nok i klypa.

Det er skumlere å styre etter innleggelser, fordi det tar tid å snu utviklingen. Setter vi inn tiltak får vi ikke noe nedgang før etter et par uker.

I oktober la FHI-sjef Camilla Stoltenberg to ulike scenario for vinterbølgen, et lavt og et høyt. Hun mente ingen av dem ville treffe, enten fordi de var usannsynlige eller fordi vi endrer atferd og setter inn tiltak.

Og det lave scenarioet har vi ikke vært i nærheten av. Vi har tvert om hatt flere innlagte enn FHI beregnet i det verste scenarioet. Kanskje har de undervurdert hvor smittsomt viruset er – andre land bruker høyere tall. Eller folk har mer kontakt enn de har tenkt de skal ha.

Kurven over innleggelser er brattere enn den verste spådommen til FHI. Og Stoltenberg sa at hun ikke ville ha så mange innlagte som i det scenarioet.

Og derfor kommer det tiltak.

Det er ikke helt lett å få ut av myndighetene hvor smertegrensen deres går. Men i august sa FHIs Geir Bukholm til VG: – Det kan bli opp mot 200 innleggelser, men vi håper man hvert fall ikke kommer mye over det.

I den siste modellen til FHI får vi 447 innlagte om ti dager om smittetallet fortsetter som nå.

Det er denne spådommen som skremmer Helsedirektoratet. Tallene er svært usikre og i en annen, mer kortsiktig modell får vi 225 innlagte.

Det er uansett mer enn det FHI-toppene så for seg. Og måten å få det ned på er at Støre-regjeringen kommuniserer alvor, regionale og nasjonale tiltak.

En årsak til at folk legges inn nå, er ikke bare at det er mye smitte, men også at vaksinen ikke beskytter dem mot alvorlig sykdom lenger.

Dette har vi visst en stund. Tallene fra Israel, som satte i gang med en tredje dose alt i sommer, tydet på at vaksineeffekten taper seg etter et halvår, særlig for sårbare og eldre.

Israel mener de har forhindret sykehuskollaps med sin tredje dose.

Men det er ikke bare corona som er saken. Problemene på sykehusene forsterkes av mangel på arbeidskraft, mange syke med luftveisvirus, færre svensker som kommer for å jobbe i Norge, en sterk økning av barn med RS-virus og frykten for en influensabølge.

Samtidig har bare en liten andel av de på 65 år og eldre har fått en booster i Norge.

Årsaken er at FHI prioriterte feil. De valgte influensavaksinering i oktober, og mente at de ikke klarte begge deler samtidig.

Nå har de snudd, og ber kommunene prioritere coronavaksinering først.

Vi har ikke noe særlig influensa, heller ikke i de landene vi følger med på for å få et forvarsel om virusets ankomst. Og corona er et virus som sprer seg mye raskere og er mye vanskeligere å stoppe med smitteverntiltak enn en sesonginfluensa.

Det begynner å haste for de eldste som ikke har særlig god beskyttelse lenger. En tredje dose vil redde liv.

I mellomtiden må de passe ekstra godt på og vi får generelle tiltak som gjelder for alle.

Trøsten får være at mens i vår betydde nasjonale tiltak hytteforbud, stengt pol og tomme gater, så er det coronapass og testing det er snakk om nå.

Det er til å leve med. Men det var vel ikke akkurat slik vi så for oss den første vinteren med en fullvaksinert befolkning.

For det vi går og ønsker oss nå er en booster til jul.