Leder

Lukasjenko skapte krisen

STENGT GRENSE: Migranter som forsøker å ta seg inn i EU via Hviterussland møter gjerde, piggtråd og polske soldater på grensen.

Aleksandr Lukasjenko bærer det fulle og hele ansvar for den alvorlige situasjon som har oppstått på grensen til Polen, Litauen og Latvia. Det hviterussiske regime bruker kynisk flere tusen migranter fra krigsherjede land som brikker i et storpolitisk spill i hjertet av Europa.

Publisert: Nå nettopp

Lukasjenkos motiv for å skape kaos kan være å presse EU til å fjerne økonomiske sanksjoner mot regimet. Det kan også oppfattes som en straff for at EU helhjertet støtter den hviterussiske opposisjonen. Lukasjenko bruker stadig mer ekstreme metoder for å klamre seg til makten han har holdt over Hviterussland siden 1994. Slik befester han inntrykket av Hviterussland som Europas siste diktatur.

Det siste påfunnet er å åpne flyruter fra Midtøsten og lokke migranter med turistvisum under falske påskudd. Desperate mennesker må betale en høy pris for reisen, både i form av penger og lidelser. Asylsøkerne skal deretter bli ledsaget til stengte grenser mot EU-land, der de langt på vei blir overlatt til seg selv, i mørke og kulde. Noen har i det skjulte klart å ta seg inn i EU. Alle mennesker har rett til å søke asyl og bli behandlet på en verdig måte. Det som nå utspiller seg er umenneskelig og forkastelig. Hviterussland har påtatt seg et stort ansvar for de tusener som er blitt hentet til Europa.

På grunn av Lukasjenkos fullstendig uansvarlige handlinger oppstår det en humanitær krise, og en farefull sikkerhetspolitisk situasjon. Situasjonen forverres ytterligere ved at Russland gir Lukasjenko ryggdekning. Presidentene Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko har snakket sammen, og onsdag reiste det hviterussiske utenriksminister til Moskva. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov foreslår at EU gir Hviterussland økonomisk støtte for å stanse migrantstrømmen, slik EU gjorde i forhold til Tyrkia i 2015.

Situasjonen er ikke sammenlignbar. Syrere flyktet fra borgerkrigen over grensen til Syria. Hviterussland oppretter flyruter for å hente migranter. Talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, er freidig nok til å hevde at krisen er et tilbakeslag på grunn av vestlige intervensjoner i Midtøsten. Påstanden kommer fra et regime som reddet diktatoren Bashar Al-Assad og som i en årrekke har drevet krigføring i Syria.

Løsningen på den aktuelle krisen ligger i Moskva, ikke i Minsk. Tysklands forbundskansler Angela Merkel ringte Putin onsdag og ba han bruke sin innflytelse for å få en slutt på Hviterusslands bruk av migranter som pressmiddel. EU må vise solidaritet med Hviterusslands naboland, og avvise alle forsøk på utpressing. Og Norge må følge EU.