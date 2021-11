BØKER OG SATIRE: – Jagland har alltid vært en pompøs type – noe vi som steller med satire naturligvis har umåtelig stor glede av. Kolberg er annerledes. Han har tilbrakt hele livet med å bestemme alt, uten å skryte av det i det hele tatt – inntil nå, skriver Dagfinn Nordbø. Bildet er fra 2009.

Nå er det vanlige sytepavers tur!

Jeg kommer altså herved ut av skapet og sier at jeg elsker dem alle: Jagland, Kolberg og Støre. Men det bibelske ordet «Den man elsker, tukter man», skriver jeg under på når som helst.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Ingen syter så mye som mektige folk gjør når de mister makt. At Liergutten Thorbjørn Jagland føler seg misforstått og dårlig behandlet, har han minnet oss på med korte mellomrom i årtier, i bokform.

Nytt i årets julebokrush er Arbeiderpartiets veldig koksgrå eminense, Liergutten Martin Kolberg, som forteller oss hvor hjerteskjærende det var å bli flyttet fra en mektig komité til en annen. Jagland måtte finne seg i å jobbe som øverste topp i Europarådet, med fet skattefri lønn og et slott som bolig, og etter hvert som medlem i Nobelkomiteen. Ikke rart han ble gretten.

Kolberg har styrt «Ørnen blant partiene» i kulissene og de fleste andre steder siden han var en barneknyttneve stor, nesten helt frem til i dag, da partiet er transformert fra stolt, flygende ørn til villfaren, ribbet høne.

Jagland har alltid vært en pompøs type – noe vi som steller med satire naturligvis har umåtelig stor glede av. Satiren skal alltid slå hull på det pompøse, og det er få konsepter fra politikkens verden som har skapt så mye ellevill og velplassert norsk satire som «Det Norske Hus».

Kolberg er annerledes. Han har tilbrakt hele livet med å bestemme alt, uten å skryte av det i det hele tatt. Inntil nå.

Hva med Jonas Gahr Støre? Han har også en del særtrekk som gir satirikerne veldig lett spill. Han er jo en så utypisk Arbeiderpartimann som det er mulig å være, og undertegnede hadde en serie «Spør Jonas» i NRK P1 i årevis, der Jonas svarte selvsikkert på absolutt alle spørsmål mellom himmel og jord, inkludert strikkeoppskrifter og praktiske utfordringer i husholdningen.

Støre sa i et portrettintervju at Steely Dan var hans favorittmusikk, og dermed brukte vi selvsagt «Hey Nineteen» i vignetten. Dere vet, den låten der de synger: «The Cuervo Gold – the fine colombian / makes tonight a wonderful thing». Altså en hyllest til tequila og marihuana – eller kokain: «Fine colombian» kan bety begge deler. Man er litt usikker på om Jonas har fått med seg det, men Arbeiderpartiets pinlige mageplask med rusreformen kan tyde på at han ikke har det.

Bare det å velge flinkisbandet Steely Dan er jo en klassemarkør på linje med Obamas artige brøler under et valgmøte, der han la engasjert ut om at prisen på ruccolasalat hadde doblet seg på kort tid. De hvite arbeiderklassetilhørerne klødde seg kraftig i hodet, og lurte på hva pokker slags grønnsak det var snakk om.

I salige «Hallo i Uken» hadde vi også en sketsj der «Leppa fra Grorud» Thorbjørn Berntsen forgjeves prøvde å lære Jonas å si «bannan» med trykk på første stavelse, og ikke ban’an, som de sier på Ris.

Er så vi satirikere en gjeng ondskapsfulle drittsekker som hater Arbeiderpartiet? Så absolutt ikke. Det kan nok heller fastslås at de fleste av oss befinner seg et eller annet sted på venstresiden. Høyrehumor, det finnes ikke.

Selv vokste jeg opp med «Einar Gerhardsen presenterer arbeidersanger» på LP, og en mor som var aktiv i fagbevegelsen. Det er dermed helt naturlig at jeg elsker Arbeiderpartiet, og det har til og med hendt at jeg har stemt på dem.

Når Martin Kolberg skriver i sin bok at han vokste opp med én bukse, gir det god resonans hos meg. Jeg eier til enhver tid aldri mer enn én bukse. For tida er den grønn. Jeg kjøpte en svart en nylig for å flotte meg, men jeg husket ikke størrelsen og kjøpte altfor stor, så den doneres til Fretex.

Jeg vil nemlig påstå at folk har altfor mange bukser – bare ta en kikk i et hvilket som helst sprengt klesskap nær deg. (Jeg ser på dere nå, damer.) Istedenfor å mase høl i huet på oss om kjøtt, burde politikere langt oftere sette søkelys på at tekstilindustrien er en av de virkelige verstingene i miljøsammenheng.

Jeg kommer altså herved ut av skapet og sier at jeg elsker dem alle: Jagland, Kolberg og Støre. Men det bibelske ordet «Den man elsker, tukter man», skriver jeg under på når som helst. Jeg tror til og med opptil flere av de tre eier humor, ikke minst Kolberg, som sammen med redaktør Arne Strand sto for den mest hysterisk morsomme episoden av «Nytt på Nytt» noensinne.

Mens du leter fram den i NRKs arkiv, stålsett deg for satire på Arbeiderpartiets brennferske nytale og dobbeltkommunikasjon, sist fremført i klimakonferansen i Glasgow. Du skal ha temmelig høy utdanning for å tro at du kan selge aktiv oljeleting sammen med klimakutt.

Sorry gutter, det er feil.