Like greit å være ute: Bismaken hadde aldri blitt borte

Av Leif Welhaven

Ståle Solbakken klarte ikke å ta Norge til VM i Qatar.

(Nederland-Norge 2–0) Har vi først ventet i over 20 år, så tåler vi å være tålmodige i et par år til. Å spille i en slavestat hadde aldri blitt blottet for bismak.

På mange måter er det like greit at skandale-VM i Qatar ikke blir Norges retur til et internasjonalt mesterskap. Forrige gang vi var med var EM i Belgia og Nederland for 21 år siden.

Spillere og støtteapparat ville selvsagt gjøre noe med dette NÅ, og har akkurat fått en drøm knust i Rotterdam. De har all mulig rett til å være skuffet over at Norge må bli hjemme enda en gang.

Men med et spennende landslag på gang, vil det komme realistiske muligheter raskt. I Tyskland i 2024 vil det være et helt annet utgangspunkt for å fokusere på fotballglede.

Dersom det norske A-landslaget hadde kvalifisert seg til Qatar neste vinter, kunne de forsøkt på innpust og utpust å konsentrere seg om det sportslige. Men bismaken hadde aldri blitt borte.

En splittet opinion hadde aldri klart å enes om det boikottdebatten fikk rett eller gal konklusjon.

Uansett er så mye så ille rundt selve mesterskapet at opplevelsen måtte ha blitt preget av det blir «VM i sportsvasking».

Korrupsjon, død og brudd på menneskerettigheter kan ikke vinkes av for offside.

Ståle Solbakken og spillerne skal ha ros for markeringene i kvalifiseringen.

Men ironisk nok kom den norske exiten på samme dag som Amnesty kom med en rapport som viser hvordan vondt er blitt til verre igjen for migrantarbeidere i Qatar.

Dette viser dessverre hvor naiv den norske dialogtilnærmingen er. Dessuten er det enda tristere hvordan FIFA i minimal grad blir utfordret fra innsiden.

På en sportslig deprimerende dag er det faktisk mulig å finne glede i at det byr seg muligheter uten store mengder malurt i begeret.

Det er jo ikke så lenge til europamesterskapet i Tyskland.

Da er det naturlig nok ikke et like trangt geografisk nåløye. Med dagens deltagerantall bør sjansene være ypperlige for endelig å bryte en barriere.

Da kan Norge få kvalifisere seg uten mas om at de ikke burde forsøkt.

Ståle Solbakken kan få slippe å dekke over idrettspolitikernes retoriske svakheter, og i stedet konsentrere seg om det han er ansatt for. Å lede det norske laget på banen.

Dessuten vil han da i større grad ha fått satt laget enn vi har sett i denne kvalifiseringen. Mot Nederland skapte vi strengt tatt ingenting, og hjemmelaget kontrollerte det hele greit inn.

I løpet av 10 kamper har Norge bare tapt to ganger.

Men vi fortjener jo strengt tatt ikke plassen når vi ikke vinner noen av de fire kampene mot de to rivalene i toppen av tabellen.

Aldri får vi vite hvordan det hadde endt dersom Erling Braut Haaland hadde holdt seg skadefri, men det blir i overkant teoretisk å dvele for mye ved dette.

Fremover blir det nå viktig å ha to tanker i hodet på en gang.

Sportslig sett må vi riste av oss enda en mislykket kvalik, og så fort som mulig ruste oss for et europamesterskap vi SKAL være med i.

Utenfor banen blir det interessant å se hvordan Norges Fotballforbund vil fortsette «dialoglinjen» de har så stor tro på, selv om resultatene så langt er mer skuffende enn landslagets.

Noen boikott-tilhengere vil sikkert komme med enda flere morsomheter om at Norge «boikottet Qatar-VM likevel».

Den vitsen er ikke særlig festlig.

Men at det ikke ble noe mesterskap på Norge denne gangen, er det vanskelig å deppe altfor mye over.

Bismak smaker nemlig ikke så godt.