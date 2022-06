SEX-UNDERVISNING: – Krevende føringer for skolens undervisning om seksualitet og kjønn setter rett og slett mange lærere i vanskelige situasjoner, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en skolestreik for bedre seksualundervisning i København i 2021.

Den krevende seksualundervisningen

Lærere fortjener et kraftig kompetanseløft slik at de er rustet til å gi alle elever god undervisning om seksualitet og kjønn, i tråd med læreplanens føringer.

ÅSE RØTHING, professor ved OsloMet

Hvorfor er det så mye kritikk av skolens undervisning om seksualitet og kjønn? Både elever, unge voksne, foreldre, medier og til og med lærere gir uttrykk for misnøye.

Noen synes det er for lite undervisning om dette, andre synes det er mer enn nok, og alle ser ut til å være misfornøyde med innholdet. I juni måned blusser uenighetene ofte opp, i forbindelse med markeringer av Pride.

Skolens læreplaner gjenspeiler samfunnets verdier og normer. Dette gjelder også planenes omtale av kjønn og seksualitet. For å forstå dagens føringer kan det derfor være nyttig med et historisk tilbakeblikk.

Allerede den første nasjonale læreplanen fra 1939 foreskrev at elevene skulle få undervisning om «forplantningsorganenes bygning og funksjon» og «kroppslige og sjelelige forandringer i puberteten».

I den neste planen fra 1960, ble det lagt vekt på at «det må bli gitt saklig og korrekt opplysning om forplantningen hos mennesket, slik at elevene kan lære å se åpent og naturlig på dette livsområdet». «Forplantningslæren» skulle altså preges av saklighet og åpenhet, men selvsagt innenfor rammene av samtidens forståelser av kjønn og seksualitet.

I 1974 kom en ny læreplan som tydelig gjenspeilte endringer. Likestilling mellom kjønnene ble for første gang etablert som et mål skolen skulle bidra til å nå. Skolen skulle særlig oppmuntre jenter til å ta høyere utdanning for å bli økonomisk selvstendige.

I undervisningen om seksualitet kom det også inn nye elementer: Homoseksualitet ble omtalt for første gang, trolig som en respons på avkriminaliseringen av sex mellom menn i 1972, men omtalen var i tråd med samtidens skepsis: «homoseksualitet og ekshibisjonisme og andre seksuelle ytringer som er forskjellige fra det vanlige», skulle omtales kort.

Prevensjon ble også nevnt for første gang og det ble slått fast at «Praktisk veiledning i prevensjon skal ikke høre med til grunnskolens lærestoff».

KREVENDE UNDERVISNING: – Kjønn og seksualitet forstås gjerne som personlige eller politiske temaer og ikke som kunnskapsområder. Lærere som underviser om andre verdenskrig forventes selvsagt å ha kunnskap om temaet. Ingen krever at vedkommende selv deltok i krigen og deler egne erfaringer, skriver kronikkforfatteren.

Siden 1974 har mye endret seg. I 1997 ble det for første gang slått fast at alle elever skal få undervisning om prevensjon, og dette har vært en selvfølge siden.

Her ble også heteroseksualitet og homoseksualitet omtalt side om side, som en respons på innføringen av Partnerskaploven i 1993, og senere læreplaner har lagt opp til en anerkjennende fremstilling av ulike seksuelle orienteringer.

Samtidig ble vekten på kjønnslikestilling tonet betydelig ned mens likeverd ble løftet fram. I 1997 var likestilling blitt noe skolen skulle støtte opp om, ikke lenger noe den skulle bidra til å skape.

I tillegg til ny omtale av gamle temaer, er også nye temaer tatt inn i læreplanene. I 2013, i en revidert versjon av læreplanen fra 2006, kom det vesentlige endringer: grensesetting og vold ble for første gang knyttet til undervisning om seksualitet, mediefremstillinger av kjønn og seksualitet (les: porno) skulle behandles i undervisningen, og «kjønnsidentitet» ble nevnt.

I ny læreplan fra 2020 er fokuset på grensesetting videreført og begrepet «kjønnsuttrykk» er tatt inn.

Noe av misnøyen med undervisning om seksualitet og kjønn kan være knyttet til uklarheter rundt hva slags tematikk dette er. Kjønn og seksualitet forstås gjerne som personlige eller politiske temaer og ikke som kunnskapsområder. Lærere som underviser om andre verdenskrig forventes selvsagt å ha kunnskap om temaet. Ingen krever at vedkommende selv deltok i krigen og deler egne erfaringer.

Når det gjelder kjønn og seksualitet er det ofte mer uklart. Mange elever kan være usikre på om lærerne snakker om seg selv og mange lærere kan være redde for at elevene skal tro de snakker ut fra egne erfaringer når de underviser om seksualitet og kjønn. Da blir det fort kleint for alle.

Den viktigste årsaken til misnøyen er trolig en uheldig kombinasjon av krevende føringer i læreplanen og mangel på kompetanse blant lærere.

I arbeidet med ny læreplan som kom i 2020, var det et krav at antallet kompetansemål skulle reduseres. Dette førte, etter mitt syn, til at målene som behandler kjønn og seksualitet i den nye planen ble svært omfattende.

De skal dekke mange temaer i flere fag og sammenhenger mellom ulike forhold, noe som krever god fagkunnskap. Samtidig har mange lærere begrenset fagkunnskap på dette området og mange oppgir selv at de ønsker mer kunnskap.

Krevende føringer for skolens undervisning om seksualitet og kjønn setter rett og slett mange lærere i vanskelige situasjoner. Uten tilstrekkelig kunnskap har de lite å spille på i arbeid med komplekse temaer knyttet til seksualitet og kjønn, og i møte elevers spørsmål og innspill.

Seksualitet og kjønn er temaer som er sammenflettet med både rettighetsspørsmål, personlige følelser og erfaringer, identiteter, kropper, religion, politikk og tilhørighet, for å nevne noe.

Det er fort gjort å gå seg vill i begreper og mange – både elever og lærere – er redde for å si ting som kan misforstås eller oppleves krenkende.

Det krever god kunnskap å kunne sortere i debatter på dette området og invitere elever til fruktbare samtaler; når handler det om rettigheter, religiøse eller kulturelle normer, identitetsbygging, misforståelser, fordommer, vrangvilje eller kort og godt ubehagelig men like fullt rimelig uenighet?

Det krever faglig trygghet å navigere i denne typen samtaler på måter som utfordrer elever til kritisk refleksjon og som sikrer både trygghet og perspektivmangfold.

Lærere fortjener derfor et kraftig kompetanseløft på dette området, slik at de er rustet til å gi alle elever god undervisning om seksualitet og kjønn.

I tråd med læreplanens føringer.