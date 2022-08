Kommentar

Nå har han blitt skikkelig gjerrigknark

SVARET ER NEI: Finasminister Trygve Slagsvold Vedum forbereder folk på at det ikke engang er vits i å spørre. For svaret blir nei.

Lektor Vedum har tatt etterutdanning. Snart har han doktorgrad i å si nei.

Det er noe som heter prinsesseskole. I oktober i fjor hoppet Sps leder Trygve Slagsvold Vedum på Finansdepartementets tilbud til nye regenter.

Potensialet hos kandidaten var enormt. Og han viste seg å være en dyktig student. Tirsdag var han oppe til muntlig i tema «statsbudsjettet».

Oppgave: «Informer offentligheten om at fremover skal ingen være så frekke at de kommer her og kommer her og krever mer penger.»

– Vi må klare å prioritere enda hardere, startet Vedum.

Kveldskurset i «ansvarlig økonomisk styring» er fullført.

Til og med de små latterutbruddene som tidligere har gitt ham trekk, er frisert vekk.

Skal man som sensor være perfeksjonist, er det et liiiiite forbedringspunkt i en vits han dro om regionreformen.

Sånt kan vi ikke ha. De nye regionene må kandidaten lære seg å elske. Men det var ikke noe annet å trekke i. Det ble en A. Hilsen Jerntriangelet.

SLITER MED STRØMPRISENE: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har ingen penger til overs til ekstravagante prosjekter neste år. Mesteparten skal gå til krig, strømstøtte, trygd og flyktninger.

Mange har snakket om Vedums utrolige forvandling fra opposisjonspolitiker til ansvarlig finansminister. Er det noe i veggene i Finansdepartementet, har de ritalin i ventilasjonsanlegget?

Men det er også en annen måte å se det på.

For det første er det en lettelse at han ikke er opposisjonspolitiker nå. For det hadde han klart mye bedre enn Rødt.

Så er det uvergerlig noen som må fortelle oss de dårlige nyhetene om at vi må knipe igjen. Og hvorfor ikke Vedum?

Han lever seg tilsynelatende inn i vanlige folks liv. Og han må endre tankesett han og, som alle oss andre. For det blir ikke jernbane nordover, fergefri E39, skipstunnel på Stad, politi i butikk....

Slagsvold Vedum sier at det regjeringen skrev i regjeringsplattformen, det kan du ikke forvente deg å få likevel.

Som han sa: Det er et lite år siden, men siden er alt endret!

Og dette sier han med empati. Det nye nå er budskapet om at verdiene består. Du får ikke det vi lovet deg, men regjeringen skal jobbe for likhet mellom folk og lav arbeidsledighet.

Det store spørsmålet er selvsagt hva som ryker. Men det vil han ikke si noe om ennå.

Det er forståelig om det blir en del. For dette er verre enn pandemien. Og vi har ikke noen vaksine under utvikling.

Det Vedum varsler er overordnet fire satsinger i statsbudsjettet: Penger til forsvar, penger til til ukrainske flyktninger, penger til trygd og strømstøtte.

Sånn. Det var det. Pluss en innstendig bønn til flertallet på Stortinget om å bli med på denne planen.

Så får vi se da om Vedum klarer å holde seg.

I dette rike landet blir det nok brukt godt med penger også fremover.

Men slik det er nå må det være lov å forvente at han i det minste reverserer noen av reverseringene sine.

For vi må alle bidra nå. Her gjelder det å gå foran som et godt eksempel.