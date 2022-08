Kommentar

Musk er smart, men han er en pøbel

Shazia Majid

FRELST: Elon Musk var over seg av begeistring da han besøkte Norge mandag denne uken. Det samme var pressen.

Tesla-gründer Elon Musk har vært på Norgesbesøk. Han ble mottatt med nesegrus beundring. Det er pinlig.

Rike, smarte menn som Elon Musk slipper unna det meste. Fordi de er rike og smarte. Nær sagt ingen bryr seg om deres overtramp, så lenge de kan kaste glans over konferanser. Eller lover inntjeningsmuligheter, tilgang til teknologi, eller nye markeder.

Eller bare muligheten til en selfie, et intervju, eller eksklusive bilder. Med «verdens største influencer».

Slik TV2-nyhetskanalen omtalte Musk gang på gang under sin direktesending fra utenfor konferansehotellet på energimessen ONS i Stavanger mandag.

Der inne et sted var Musk, og håpet var å få et ord med han, i alle fall noen bilder. Selveste Musk hadde beæret lille Norge med sitt store nærvær.

Men Musk viste seg aldri i døren. Han hadde invitert forlegger Erling Kagge, Bellona-leder Frederic Hauge og Christian Eidem til rommet sitt. Der tok de seg en øl, og snakket om «guttegreier».



«Elsker Norge»

Hva nordmennene mente om multimilliardæren lyste mot oss som toppsak på vg.no:

«- Et geni».

«Jeg elsker Norge», sa Tesla-gründeren selv når han lot seg intervjue på podiet på konferansen i Stavanger.

Halleluja.

Det gikk ut hastemeldinger rund baut, Musk: «Elsker Norge».

På forsiden av Aftenposten dagen etter smiler Musk bredt: «Alltid vært glad for å være i Norge». Inni avisen en reportasje over to sider, «Verdens rikeste takker for norsk støtte».

Selvsagt elsker han Norge. Selvsagt er han takknemlig.

For her er det ingen som stiller han vanskelige spørsmål. Ingen som gjør det litt ubehagelig for primadonnaen. Man gjør jo ikke slikt med gjester, samtidig som han nok følte at han hadde kommet «hjem».

Teslaens hjem. Det er i Norge han selger mest Teslaer per innbygger. Norge er hans lekegrind. Og kjærlighetsforholdet er åpenbart gjensidig.

SMØRBLID: Norge er største Tesla-marked målt per innbygger. Da er det naturlig at eieren er smørblid.

Faktaene som mangler

Det er naturlig at Elon Musk er å finne på en konferanse om energi. Han er en av de største premissleverandørene i diskusjonen om bærekraft og overgang til fornybar energi.

Det er også åpenbart at hans Norgesbesøk er en sak for pressen. De fikk i overkant av fire minutter audiens med mannen da han ankom hotellet. Da rakk journalistene å stille standard-spørsmål og fikk standardsvar om Tesla, fornybar energi og olje og gass.

Barn var det Musk selv som brakte på banen – at verden trenger flere barn. Det er en blank nyhet.

Det er naturlig at Aftenposten siterer Musk på «Lag flere barn!» – og legger til at han selv har ni barn. Og danderer reportasjen med faktabokser.

Men faktaboksene er overfladiske. Som nordmenns møte med den styrtrike amerikaneren.

Overtramp og absurditeter

Faktaboksene skulle fortalt om hvordan Elon Musk har bygget sitt imperium.

På ryggene til 70 000 arbeidere han er kjent for å behandle dårlig. Med et selskap som er dømt for rasisme.

At han i sosiale medier ikke er annet enn et nettroll. Men med makten til å halvere eller fordoble aksjekursene til et selskap han skulle finne på å skrive en tweet om.

Listen over overtramp og absurditeter er langt som et vondt år.

Han har enkelte ganger oppført seg som en pøbel overfor meningsmotstandere. Fordi han er «too big to fail». For rik og smart til å kunne bry seg om kritikken.

I årevis har det florert varsler om elendige arbeidsforhold ingen nordmann, med eller uten Tesla, hadde vært villig til å jobbe under.

Utnytter arbeidere

Ved den nye kinesiske fabrikken er det rapportert om arbeidere som sover på jobb etter 12-timers dager seks dager i uken.

Ved hovedfabrikken i Fremont i California fryktet arbeidere for sine liv da de ble tvunget tilbake på jobb midt under coronaen. Uten at covid-restriksjoner skal ha blitt overholdt.

Teslaene måtte lages, koste hva det koste ville.

Noen år tidligere ble det rapportert om arbeidere som besvimte av utmattelse ved samme fabrikk. På tre år hadde ambulansen vært og hentet syke arbeidere 100 ganger.

Elon Musk tjener seg styrtrike på utnyttelsen av egne arbeidere. Og han forhindrer dem i å organisere seg. Selskapet hans er det eneste bilselskapet i USA med arbeidere som ikke er fagorganisert.

Milliardæren er en uttalt kritiker av fagforeninger. Og har overvåket egne ansatte i sosiale medier for å avsløre tilløp til fagorganisering.

Rasisme og trakassering

Tesla er dømt for rasisme. Selskapet måtte betale en tidligere ansatt 1,2 milliarder kroner i erstatning.

Mørkhudede arbeidere har i årevis beskyldt Elon Musks selskap for grov og systematisk rasisme. De omtaler fabrikken som «plantasjen» og seg som slaver. Systematisk forbigått, utsatt for rasistisk ordbruk og tegninger og satt til å gjøre de tyngste oppgavene.

Nå har staten California tatt saken i egne hender og saksøkt Tesla.

Elon Musk er også dømt for trusler mot ansatte som ønsket å danne fagforening.

I tillegg venter en større rettssak om seksuell trakassering i selskapet.

Mer enn raske biler

Er Musk et geni? Ja, visst.

Han er en av historiens viktigste innovatører. Teslaen har vært avgjørende i overgangen til elektriske biler. Gjennom Starlink skaffet han ukrainere muligheten til internett-kommunikasjon da krigen startet. Tesla Energy går i front i utvikling av banebrytende grønn energi.

Men er Tesla-gründeren en anstendig arbeidsgiver? Neppe.

En pøbel, definitivt.

Elon Musk møter liten motstand. Norgesvisitten er et eksempel på det. Han kan fortsette på denne måten, så lenge han strykes medhårs.

Derfor elsker han Norge. Men trenger vi å elske ham like hardt tilbake?