Riktig beslutning på tampen

«BOOSTER»: Her settes tredje dose på en pasient i Romania i forrige uke. I november setter vi i gang her hjemme.

Et knapt år etter at Norge satte de første vaksinedosene mot covid-19, skal vi begynne med tredje dose.

Det er altså klart at de over 65 år får tilbud om en tredje dose med Pfizer-vaksine fra november.

Solberg-regjeringen har bestemt at det trengs en oppfriskningsdose, selv om vi ikke ser noen tegn i Norge på at vaksinene har mistet virkningen sin.

Vi skulle gjerne hatt mer data. Men ifølge FHIs råd til regjeringen, viser studier fra andre land noe økt forekomst av alvorlig sykdom blant fullvaksinerte.

For eksempel Israel, som for de eldste har brukt Pzifer med samme intervall mellom dosene som her hjemme.

Der har flere fullvaksinerte fått alvorlig sykdom. Og FHI sier at de ser vaksineeffekten blekne over tid. Hos eldre er det også slik at beskyttelsen er lavere i utgangspunktet. Og effekten svekkes dessuten raskere. Det passer dårlig, siden det er de eldste som har størst risiko for alvorlig sykdom og innleggelse ved smitte av coronaviruset.

Timingen har vært vanskelig for regjeringen. Det vi ser i Norge nå, lavt smittenivå og få innlagte, gir ingen spesiell grunn til å begynne å vaksinere folk på nytt igjen. Men FHI er bekymret for en vinterbølge. Og det å handle for sent.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og tidligere helseminister, ber i VG rike land vente med å gi tredje dose til friske personer.

Og det er lett å se at han har gode argumenter.

For vi skal ikke vaksinere unge, friske personer som fortsatt har mer enn bra nok beskyttelse etter to doser med vaksine. Det er ikke enkelt å forsvare at tenåringer i Norge får vaksine mot det som for mange kan fortone seg som en forkjølelse, mens eldre i fattige land er uvaksinert.

Men vi kan ikke neglisjere at eldre begynner å bli alvorlig syke igjen.

Det skjer for øvrig samtidig som Norge står i fare for å kaste doser. Det som er sendt ut til kommunene, kan uansett ikke doneres til fattige land.

Akkurat disse dosene bør vi altså utvilsomt bruke selv.

Og norske helsemyndigheters hovedansvar er å unngå å måtte stenge landet ned igjen, med fare for fulle sykehus og alvorlig sykdom som enkelt kunne vært unngått.

Det myndighetene er mest engstelig for, er at mange virus slår til samtidig. Det kan bli veldig travelt. Israel sier tredje dose reddet dem fra sykehuskollaps.

Samtidig er det klart at vi må gjøre vårt for at resten av verden også får tilgang på vaksiner. Og her gjør Norge mye. Vi skal nå donerer bort over 30 millioner doser via vaksinesamarbeidet Covax.

Her må vi altså ha de velkjente to tankene i hodet samtidig.

Vi tror de er lurt å være føre var hjemme. For det er liten grunn til å tro at Norge ellers slipper unna det andre land alt har sett tegn til.

