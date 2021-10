Kommentar

Arbeidsmarkedet er snudd på hodet

Av Shazia Majid

ETTERTRAKTET: Hotellansatte mistet jobber en masse da pandemien traff Norge. Nå skriker hotellene etter flere arbeidere.

Under pandemien måtte fortvilte bedriftseiere permittere arbeidere. Nå fortviler de over manglende arbeidere.

Landet er gjenåpnet til stor fest og fanfare. Men det kunne vært en enda større fest om det var nok folk på jobb.

Det er det ikke.

Restauranter mangler kokker. Kantiner mangler kantinearbeidere. Renholdsbransjen mangler renholdere, restauranter mangler servitører, puber mangler bartendere, verft mangler ingeniører, scener mangler sceneteknikere – og hoteller mangler hotellarbeidere.

Det har faktisk aldri vært flere ledige stillinger i Norge.

Historisk mange jobber

Ikke siden SSB begynte å føre statistikk over både formelt og uformelt utlyste ledige stillinger. Det er per september rekordhøye 165 500 ledige stillinger.

I en norsk økonomi som går så det griner. Som går bedre enn den gjorde før pandemien traff oss med full kraft i mars i fjor.

Sett utenfra er det en vanvittig snuoperasjon. Den viser i grunn styrken i den norske økonomien. Holdt i live av den oljesmurte nødhjelpen bedriftene har fått fra den norske stat.

Nå er det ikke bare lys i tunnelen. Norge AS kjører nesten på full guffe. Men bare nesten.

For det finnes ikke folk som kan bemanne alle pumpene.

På fagspråket heter det at man ikke får utnyttet hele produksjonskapasiteten. Og at man heller ikke får ekspandert, slik man kunne, om man hadde nok arbeidere.

Enorme kontraster

For enkelte arbeidere og arbeidsgivere kan denne fortellingen fremstå som en utopi.

De sliter fortsatt med å komme seg på beina og ta inn sine permitterte. Særlig gjelder det de som var først inn i pandemi-mørket, og har kommet sist ut av den – nemlig reiseliv- og kultursektoren.

Det norske arbeidsmarkedet er preget av store kontraster.

På den ene siden er det historisk mange ledige stillinger. På den andre siden har vi folk som ikke får seg jobb.

Nærmere 76 000 nordmenn er i skrivende stund helt uten arbeid. Det har riktignok ikke vært så få arbeidsledige på årevis.

Men de gode ledighetstallene skjuler som alltid den høye ledigheten blant nordmenn med asiatisk og afrikansk bakgrunn. Som tradisjonelt ligger omtrent tre ganger høyere en befolkningen som helhet.

På toppen kommer våre ubenyttede reserver av blant annet innvandrerkvinner som ikke er i arbeid.

En paradoks er det at mens hotellnæringen skriker etter arbeidskraft, venter tax-free-ansatte på å få telefonen fra sjefen om å komme tilbake på jobb. 19 måneder inn i pandemien.

Derfor skjer arbeidsinnvandring

Coronaen har definitivt fremhevet kontrastene og de strukturelle utfordringene.

Norge står i en brytningstid. Post-corona-tiden. Denne tiden ligner til forveksling på post-oljefunn-tiden for over 50 år siden.

Hvis noen lurer på hvorfor pakistanere kom til Norge i 1971, må de følge med på det som skjer nå.

For noen av forholdene er like: En uvanlig hendelse, etterfulgt av en voldsom oppblomstring i økonomien. Da som nå med den konsekvens at det oppstår en skrikende mangel på arbeidskraft – i enkelte bransjer. Ikke bare i Norge, men i Europa.

Altså blir det rift om europeiske arbeidere. Plutselig er det arbeiderens marked. Vi kan tro Norge imponerer, men kanskje tiltrekker Tyskland og Nederland mer. Slik England nå ettertrykkelig får erfare.

Samtidig, og på linje med britene, erkjennelsen av at utlendinger ikke tar jobbene våre. Men at de tar jobben vi selv ikke vil ha. Enten fordi de er slitsomme, kjedelige eller dårlig betalte. Eller fordi nordmenn ikke er villig til å flytte på seg for å få jobb.

Det som dog er annerledes denne gang, er at vi sannsynligvis ikke vil få tak i nok arbeidskraft, selv om vi skulle fått alle ledige norske hender i arbeid.

Det er rett og slett ikke nok hender. Vi er generelt blitt mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

DYSTERT: Den norske verftsindustrien er hardt rammet av pandemien. Kontrakter går tapt dersom verftene ikke kan mobilisere et stort antall ingeniører raskt. Det har ikke vært mulig under pandemien. Bildet er fra Ulsteinvik hvor Kleven Verft begjærte seg konkurs i fjor sommer.

Forbigående eller langvarig?

Så er spørsmålet om nåtidens akutte mangel på arbeidskraft er forbigående?

Om gjenåpningen og normaliseringen har skapt en midlertidig toppnotering i antall ledige stillinger? Kommer utlendingene tilbake? Er de som omskolerte seg til andre bransjer borte for godt? Handler dette en omstilling som vil gå seg til?

Fagfolk tror på det siste, for de fleste bransjer. Men det er også ting som tyder på annet.

NHOs medlemsundersøkelse for andre kvartal i år, altså før gjenåpningen, viser at hele 30 prosent av deres medlemmer vil øke prisene mer enn konsumprisindeksen, altså den generelle prisstigningen av varer og tjenester.

Og flere begrunner det med mangel på arbeidskraft. Det indikerer at arbeidsgivere ikke tror mangelen på arbeidskraft er raskt forbigående.

På den andre siden, har ikke lønningene i disse bransjene økt noe særlig. Å øke lønninger er en av de fremste måtene å tiltrekke seg arbeidskraft på. Det igjen kan si noe om at situasjonen ikke er så alvorlig eller langvarig.

Kan ende med bakrus

Her og nå er det uansett dramatisk for de bransjer og bedrifter det gjelder. De har mye tapt inntekt å ta igjen.

Men det er ingen quick fix. Det er ikke bare å få innvandrerkvinner ut i jobb og så løser vi krisen.

Mange av de som nå er helt arbeidsledige er de som enten er helt uten utdannelse, ikke har kompetansen arbeidsgivere etterspør, eller har fysisk og/eller psykiske utfordringer som gjør det vanskelig for dem å stå i jobb.

Omskolering og kompetanseheving vil ta tid. Å få nordmenn til å flytte til utkantkommuner for å ta jobb i hjørnesteinsbedrifter virker umulig.

Med pandemien og dets herjer ferskt i minne kan mangelen på arbeidskraft fremstå som et luksusproblem.

Men vedvarer situasjonen, blir det rusk i maskineriet. Da dempes veksten i norsk økonomi, og festen kan ende med bakrus.