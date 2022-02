Kommentar

Meteren må bort

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Selv statsministeren viser i praksis hvorfor meteren burde vært vraket. Den er irriterende for oss, men drepende for kafeer og uteliv som har slitt i snart to år med å få hjulene til å gå rundt. De fortjener ikke dette et minutt mer enn nødvendig.

Bildene av Jonas Gahr Støre og andre Ap-topper på politisk pub i Tromsø kan ikke akkurat kalles opprørende. Vi er heldigvis ikke lenger der i pandemien at vi vokter over om naboen følger smittevernreglene.

Men det en glitrende illustrasjon på hvorfor regjeringen burde vraket meteren da mange av restriksjonene ble opphevet tirsdag denne uken. Likevel valgte de å vente.

PARTIKAMERATER: Støre møtte Ap-medlemmer i Tromsø onsdag kveld.

For de fleste av oss er meteren irriterende. Vi er sosiale vesener, og er det noe vi har savnet så er det å sitte sammen rundt et bord uten at fjerdemann må forvises til nabobordet.

Ikke er det så lett i praksis heller. Selv om de fleste har fulgt smittevernreglene etter beste evne, er det nok på etterlevelsen av meteren det har sviktet iblant for mange av oss. Som Støre selv sier det ganske godt: Vi går ikke med et naturlig stillas rundt oss.

Men for næringslivet er meteren langt mer enn irriterende. Den er rett og slett drepende for muligheten til å ha noenlunde normal drift. Kafeer, restauranter, konsertscener og utesteder er heller ikke designet med en naturlig meter.

Det betyr at alle må rigge om og drive med mye lavere kapasitet. Det igjen betyr redusert omsetning og mindre penger i kassen, men like store utgifter. I en bransje hvor marginene i utgangspunktet er små.

Vi må ikke glemme at dette rammer en bransje som har tatt en urimelig stor del av støyten under pandemien. De har hatt heftige begrensninger, vært gjenstand for stadige nedstengninger og endringer i skjenkebestemmelsene. Gang på gang har de permittert ansatte, tømt ut øltønnene og stengt på ubestemt tid. Det har tæret på tålmodigheten, motivasjonen og egenkapitalen.

I tillegg sliter de med å skaffe ansatte. Og for en jobb de har hatt med å passe på at vi gjester har opprettholdt meteren, sittet i kohorter, brukt munnbind på vei til toalettet, registrert oss, spritet bordene og andre smittevernregler. Vi burde klappet for dem! Eller i det minste sørge for at de ikke opplever strengere regler en time mer enn det som er nødvendig.

Politikere er vanlige folk, men er også de som lager reglene. Tilliten til Erna Solberg falt etter den berømmelige sushimiddagen på Geilo. Det vakte også massive reaksjoner i kultur- og utelivet da bildene fra valgvakene til de politiske partiene ble publisert i høst. For folk som har avlyst konserter og festivaler var det dypt provoserende å se politikere stå tett i tett, klemme hverandre og juble.

I praksis har meteren for de fleste av oss blitt erstattet med «sunn fornuft». Signalene fra regjeringen er også at meteren lever utrygt på neste pressekonferanse, som er varslet 17. februar. Det er unødvendig lenge til. Men det sier litt om både politikerne og helsemyndighetene at de er blitt så vant til å regulere livene våre at de lett lar meteren leve 14 dager mer enn nødvendig. For sikkerhets skyld.

Forhåpentligvis ser også regjeringen at meteren må bort nå.

Og vi vil se Jonas danse.

