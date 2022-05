Kommentar

Som vanlig er alle sure

Av Astrid Meland

Men det er ikke lett for regjeringen å lage budsjett nå. Trygves motorsagmassakre er ikke egentlig veldig blodig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke alltid lett å bestemme seg for om man skal være Mr. Spandabel eller Onkel Skrue.

Men det problemet er over for Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett torsdag var det klart.

Han har gått gjennom en gjerrigknarkbekreftende operasjon. Neste år (eller i 2024) får han nytt pass med navnet Trygve Kuttvold Sagum.

HAR DU SJETT, DE HAR BUDSJETT: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Statsministerens kontor torsdag.

For dette er blant de tingene han har kuttet:

Det nye regjeringskvartalet er strippet for to bygg og en bro.

Noe nytt Nationaltheater kan vi ikke forvente før det gamle har flasset vekk og befolkningen begynner å leve under jorden.

Vikingskipsmuseet skal nedskaleres. Hold på metalldetektorene. Det siste vi ønsker nå er et nytt gravfunn.

Det blir også mindre camupus i Trondheim, utsatt bygging av Ocean Space Centre, moms på elbiler over 500 000, kutt i skogvern, myr, fritidskortet og eldreombud.

Og kanskje mest spesielt for en Sp-leder, er at han trekker inn milliarder fra norske kommuner.

KAN BLI DYRERE: Med mindre SV og Venstre får kjempet gjennom Porsche-eiernes sak, vil regjeringen kreve moms når elbilen koster over 500 000.

Dette er litt uvant.

Det vanlige i budsjettider, er at lekkasjene handler om alle som får mer. Om en stakkars minister prøver å kutte i en tannregulering eller to, blir det drama.

Nå derimot, er det krisestemning i Europa.

Og det regjeringen skryter av da, er kuttene.

For det er blitt litt pinligere å stå der med El-Porschen og kreve at all momsen skal refunderes.

FÅR KUTT: Nationaltheatret har vært oppussingsklart i mange tiår. Men nå utsettes prosjektet for å spare penger.

Som vanlig er alle sure likevel. Både de som plages med kutt og de som synes det burde vært mer kutt.

Mange av økonomene mener dette er alt for sløsete.

Noen sier til og med det er fare for nye rentehevninger fordi Trygve ikke har fjernet alle rester av gammel opposisjonspolitiker.

Andre er uenige. Og dette er ikke så lett for regjeringen, som allerede har brukt ekstremt mange penger på omikron, forsvar og Ukraina, og samtidig skal sy sammen et ansvarlig budsjett.

På Stortinget leverer Høyre som bestilt den mest forutsigbare reaksjonen. De mener budsjettet «mangler tydelige prioriteringer».

SV derimot lover å kjempe for de elektriske Porsche-eiernes sak.

Årets beste er Frp, som torsdag morgen klaget på at budsjettet ikke er stramt nok, mens de torsdag ettermiddag klaget på kuttene.

FÅR GRATIS FERGE: Fra 1. juli får en god del lokalsamfunn gratis ferge.

Det er mulig Frp faktisk er inne på noe. For selv om finansministeren vil bruke mye oljepenger, merker nok ikke folk flest noe særlig til de pengene.

Men Finansdepartementet mener Slagsvold hadde rett i det omstridte regnestykket sitt. I budsjettet anslås det at folk flest får økt inntekt i år.

Det store såret som ikke vil gro, er tidenes ekstremt dyre drivstoff.

Men den nye Vedum vil ikke kutte der.

– Vi prioriterer det som er aller viktigst. Folks trygghet, sa finansministeren torsdag.

SALTSTEIN PRIORITERES: Denne elgkuen ble fotografert av et viltkamera ved en saltslikkestein i 2009.

Som for eksempel tar han seg råd til dette:

Gratis ferge til øyer og i fergesamband med lite trafikk.

Utgifter til tiltak knyttet til kjæledyr fra Ukraina.

Nye saltslikkesteiner for dyrene i skogen.

Om dette er en motorsagmassakre, da må Trygve i tilfelle ha lånt statsministerens el-motorsag.

For når alle er sure, da er det nok ikke så aller verst.

HØR MER I PODKASTEN GIÆVER OG GJENGEN: