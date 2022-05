Leder

Slanking betyr nedskalering

Statsbygg har bestemt at Utenriksdepartementets lokaler skal selges. Er Senterpartiets ansvarlige statsråd informert om dette?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hvis kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ikke har sagt ja til salg av Victoria terrasse, kan Aftenposten – som først meldte om dette – ha fått ferten av en større politisk skandale.

Har kommunalministeren derimot sagt ja til å avhende UDs lokaler, er spørsmålet et annet: Hvordan henger det sammen med et redusert regjeringskvartal?

Som VG skriver vil regjeringen foreslå å kutte den elleville prislappen som Solberg-regjeringen har satt på byggingen av nytt regjeringskvartal. Men som Peer Gynt sukker i Henrik Ibsens skuespill: «Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!»

For hvordan ser regjeringen for seg kostnadskutt – uten å nedskalere prosjektet?

Det er få – om noen – som mener at Norge ikke skal gjenreise regjeringskvartalet etter terrordåden 22. juli 2011. Få – om noen – mener at sikkerheten ikke skal prioriteres.

Spørsmålet er omfanget. Og nødvendigheten av å samlokalisere samtlige departementer – unntatt Forsvar, av en eller annen grunn – på Hammersborg-tomten. En samlokalisering som begrunnes ut fra to forhold: Sikkerhet og økonomi. Begge kan diskuteres.

SELGES?: Utenriksdepartementet på Victoria terrasse.

Det fremste argumentet for samlokalisering er sikkerhet. Den forrige regjeringen viste stadig til dette, men også til sikkerhetsvurderinger som var så hemmelige at det ble vanskelig å imøtegå dem.

Samtidig har sikkerhetseksperter uttalt seg kritisk til en konsentrasjon av departementene. Det er en samling av sentralmakt som andre hovedsteder har søkt å unngå. Nettopp av sikkerhetshensyn. Vurderingen er at en samlokalisering av institusjoner vil gjøre stedet til nasjonens fremste terrormål.

At det er økonomisk gunstig å samle 14 departementer og Statsministerens kontor i et flunkende nytt regjeringskvartal, er heller ikke godtgjort. Ikke ifølge statsbudsjettet for 2022. Her lød siste totalramme på 40, 7 milliarder kr.

Men det var i oktober i fjor.

Siden det første anslaget på 5,6 milliarder kr. i konseptvalgutredningen, har sluttsummen eskalert for hver nye kvalitetssikringsrapport. Man skulle tro budsjettet var laget av den samme ekspertisen som har beregnet Fornebubanen.

Les også Elvestuen støtter Vedum: – Regjeringskvartalet må nedskaleres Tidligere statsråd Ola Elvestuen (V) går imot egen regjering og sier seg enig med Sp-lederen i at det er milliarder…

Statsbyggs utspill er interessant, fordi det indirekte søker å påvirke den videre prosessen. Statsbygg vil gjerne realisere hele det svindyre regjeringskvartalet de som byggherre selv har prosjektert. Det forutsetter imidlertid at alle departementene og Statsministerens kontor samlokaliseres på den regulerte Hammersborg-tomten.

Et vesentlig premiss i så måte er at Utenriksdepartementet flytter inn i Hammersborgen sammen med de øvrige 13 departementene som skal dit. Hvis UD skulle forbli i sine historiske lokaler i Victoria terrasse, vil det ikke være behov for all bygningsmasse som Statsbygg ønsker å realisere.

Hvis også de øvrige departementer, som i dag frister sin tilværelse i lokaler som er oppgradert til høyeste sikkerhetsnivå, ble værende der de er, ville det kun være behov for et mindre regjeringskvartal. Til en helt annen pris.

Det er vanskelig å se for seg hvordan prosjektet kan slankes uten at slankekuren også medfører redusert omfang.