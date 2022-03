ETTERLYSER LOVVERK: – Norge bør likevel være et foregangsland når det gjelder å anerkjenne kvinners rettigheter også i svangerskap-, fødsel- og barseltiden, skriver Lise Eian.

Norge må bli et foregangsland for fødende

Vi trenger et lovverk for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

LISE EIAN, mor og familierettsadvokat

Mange blir overrasket når de hører at det ikke finnes en egen lov for fødende i Norge. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen forsømmes både i praksis og på papiret. Vi har lovverk på samfunnsområder som er langt mindre. Eksemplene er mange – vi har beiteloven, containerloven og mineralloven. Hvorfor har vi ingen egen lov for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen?

I møte med helsetjenesten har fødende kvinner kun noen få og generelle rettigheter som er spredt i helselovgivningen, for eksempel retten til helsehjelp, informasjon og fritt sykehusvalg. Disse rettighetene følger av pasient- og brukerrettighetsloven og er ikke spesielle for fødselsomsorgen. De gjelder alle mennesker i møte med helsetjenesten.

Gravide, fødende og barselkvinner har flere særlige behov, som ikke er møtt med lovfestede rettigheter i dag. Det gjelder selve fødselstilbudet, ammeveiledning og oppfølging etter fødsel. Både hjemmebesøk og oppfølging etter keisersnitt og komplikasjoner burde lovfestes, for å nevne noen eksempler.

Norge er forpliktet til å etterleve FNs barnekonvensjon som oppstiller krav om at staten må sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen. Støtte, kunnskap og veiledning i amming er særskilt nevnt. Likevel opplever mange kvinner å bli sendt hjem etter fødsel uten tilstrekkelig ammeveiledning. Det kan ikke forventes at en nybakt mor påberoper seg FNs barnekonvensjon når det ikke gis god nok ammehjelp etter fødsel.

Utenom de få og generelle rettighetene som er spredt i ulike lover, har vi nasjonale retningslinjer utgitt av Helsedirektoratet. De beskriver optimal praksis for svangerskaps- og barselomsorgen. Slike retningslinjer gis ut på områder med stor faglig uenighet eller stor variasjon i praksis. En nasjonal retningslinje er ikke rettslig bindende for mottagerne, men faglig normerende for tjenesteutøvere. Målgruppen er først og fremst helsepersonell som skal oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Retningslinjene er ikke lett tilgjengelige for brukerne, og de færreste vet at de eksisterer.

Videre har ikke retningslinjene rang som formell, norsk lov og fastsetter derfor ikke lovbestemte rettigheter. Konsekvensen er at det er uklart hvilke rettigheter kvinner faktisk har. Det setter kvinner i en svak posisjon når de får et mangelfullt tilbud og i klagesaker.

I praksis følges retningslinjene i varierende grad. For de ansvarlige er enkelt å legitimere avvikene, fordi det bare er retningslinjer. Ingen lover er brutt og det ikke får ingen konsekvenser for dem.

Å ha med ledsager er en grunnleggende trygghetsfaktor for fødende. Likevel står ikke retten direkte i loven i dag. Den fulgte tidligere eksplisitt av barneloven, men ble opphevet i 2013 fordi den kunne tolkes ut fra pasient- og brukerrettighetsloven § 3–1.

Et betydelig antall kvinner måtte føde uten partner under pandemien. Dette skjedde også etter at FHI konkluderte med at det ikke var smittevernmessige grunner til å begrense partners tilstedeværende, selv ikke ved et høyt smittepress eller i situasjoner med nye virusvarianter.

Dette viser at rettigheter som ikke står direkte i loven får uklar og svak status. Vi trenger et klart og tydelig lovverk som oppstiller rettighetene til føde- og barselkvinner.

Flere av våre naboland har for tiden også et fødsels- og barselopprør. I Danmark ble det fremmet et borgerforslag om en rettighetslov for fødende i fjor. Den store oppslutningen førte til at de nå jobber med lovfesting av slike rettigheter. Behovet er på samme vis til stede hos oss. Å styrke sentrale rettigheter som mangler eller har uklar status, er lovgivers oppgave i Norge.

Symboleffekten ved en ny lov kan være stor. Vi har lovverk som ivaretar økonomi ved graviditet og fødsel, for eksempel folketrygdloven som gir rett på foreldrepenger og arbeidsmiljøloven som gir rett til permisjon og ammefri.

Helse- og omsorgsrettigheter i forbindelse med å bringe barn til verden, er minst like viktige som de ovennevnte økonomiske rettighetene. Vi trenger en egen, brukervennlig lov som samler helse- og omsorgsrettighetene og som den store og mangfoldige brukergruppen kan orientere seg i.

En lovfesting av sentrale rettigheter kan videre skape bevisstgjøring og bidra til å styrke omsorgen blant annet ved å sanksjonere brudd på sentrale rettigheter.

Poenget er ikke å forfekte en lysbryterteori om at en ny lov er vil være redningen for hele fødsels- og barselomsorgen. Endringer må også muliggjøres i praksis, særlig hva gjelder bemanning og finansiering.

Norge bør likevel være et foregangsland når det gjelder å anerkjenne kvinners rettigheter også i svangerskap-, fødsel- og barseltiden. En egen lov vil vise at vi som samfunn mener at fødselsomsorg er viktig.