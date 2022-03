Kommentar

Støres Tajik-problem

Av Hanne Skartveit

Statsminister Jonas Gahr Støre kan ikke kaste nestleder Hadia Tajik. Han har ikke råd til en ny, opprivende maktkamp i Ap. Det er krig i Europa. Det er viktigst akkurat nå.

Det må ha kommet som et sjokk for Støre da Hadia Tajiks pendlersak sprakk. Hun hadde ikke varslet ham eller hans kontor om Facebook-posten der hun anklaget Aftenposten for en «presseskandale» - i en sak som på det tidspunktet fortsatt ikke var publisert. Og hun hadde holdt Støre i mørket om pendlersaken som kom i VG, senere samme helg.

Det er uforståelig. De fleste av oss ville varslet sjefen hvis vi hadde gjort noe som kunne skape problemer for både sjefen og oss selv.

Og de fleste sjefer ville sett det som et grovt tillitsbrudd dersom vi ikke hadde sagt fra før saken eksploderte i pressen.

Gjenvinne tillit

Jeg vil tro at Støre egentlig er rasende. Men han har holdt masken. Han har sagt at det var riktig av henne å trekke seg som statsråd - og at han er glad for at hun fortsetter som Aps nestleder.

Støre har knapt noe valg, all den tid Tajik selv insisterer på å fortsette i Ap-ledelsen. Det var det hun gjorde på sin pressekonferanse onsdag. Vi så en Hadia Tajik som kjempet for sitt videre politiske liv.

Det var lite ydmykhet å spore hos henne. Hun avviste alle spørsmål om hvorvidt hun kan fortsette som nestleder, på tross av at hun måtte gå av som statsråd på grunn av egne feil. Om hun har den nødvendige tilliten, rett og slett.

Onsdag så vi en Hadia Tajik som kjempet for sitt videre politiske liv.

Både Ap-leder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har snakket om at Tajik må gjenvinne tillit. I det ligger det egentlig at hun ikke har full tillit i dag. Den som må gjenvinne noe, er i utgangspunktet i minus. I dette ligger det i seg selv et signal til Tajik.

Parlamentarisk leder?

Men når Tajik tviholder på vervet som nestleder, kan de ikke kaste henne. En forskjell på et politisk parti og en bedrift, er at en partileder ikke på egen hånd kan skyve ut sine nærmeste ledere. Partiledelsen er valgt av partiets landsmøte. Bare et landsmøte kan kaste en leder eller nestleder. De kan selv velge å trekke seg, slik Trond Giske gjorde i januar 2018. Men en nestleder som ønsker å bli sittende, kan bare kastes av partiets organer.

Hadde Støre gitt uttrykk for at han ikke har tillit til Tajik som nestleder, hadde han samtidig åpnet for personstrid og maktkamp. Den kampen kan ikke Støre ta nå, uansett hva han selv måtte mene om at Tajik blir sittende. Han har en krig å håndtere. Han har et parti han må holde samlet. Og han leder en mindretallsregjering som må kjempe igjennom hver eneste sak i Stortinget.

Derfor er han helt avhengig av den som leder Aps egen stortingsgruppe, som partiets parlamentariske leder. Denne personen må kunne samarbeide tett og fortrolig med parlamentariske ledere fra andre partier, og samtidig holde sin egen partigruppe samlet. Sørge for at representantene gjør jobben sin, og at de trives.

Stødig, smidig og pragmatisk

Det naturlige ville vært at Tajik, som nestleder og den eneste fra partiledelsen på Stortinget, nå gikk inn i denne rollen. Det ville vært i tråd med både Aps historie, og partiets tradisjon.

Rigmor Aasrud nyter bred tillit som Aps parlamentariske leder, både i Aps egen stortingsgruppe, og blant politiske motstandere.

Det er flere mulige grunner til at det antagelig likevel ikke blir slik. Støre trenger en stødig, omgjengelig og pragmatisk person i denne rollen. Den personen har han i Rigmor Aasrud, som har hatt jobben siden i høst. Hun og Støre jobber tett sammen. De to synes å ha et fortrolig og tillitsfullt forhold.

Det er grunn til å tro at Støre ikke har noe ønske om å skifte ut Aaserud nå, men at han tvert om kommer til å beholde henne, fremfor å gi Hadia Tajik jobben.

Rollen som parlamentarisk leder krever smidighet og fleksibilitet. Åpenhet. En inkluderende stil, og evne til å søke kompromisser og felles løsninger. Ikke noe av dette er blant Tajiks sterke sider. Hennes styrker ligger på andre områder.

Grunnvannet forgiftet

Tajik er en av de få i Ap som uten problemer kan møte Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Sylvi Listhaug og Rødt-leder Bjørnar Moxnes i debatt. Som kan vinne over dem, både i form og i innhold. Tajik er en særdeles dyktig politiker. Men også de beste må sørge for å ha nødvendig tillit.

I årene etter valgnederlaget i 2017 var tillit mangelvare i Ap, med metoo, maktkamp og personstrid. Sett utenfra kan det synes som om forholdet mellom Ap-leder Støre, nestleder Tajik og partisekretær Stenseng aldri ble helt det samme etter Giske-saken.

Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre (her rett etter valget i fjor høst) har begge uttrykt at Hadia Tajik må gjenvinne tillit.

Folk i Ap er utslitt etter disse årene. Grunnvannet i partiet ble forgiftet. Personstrid og maktkamp leses fortsatt tidvis i lys av det som skjedde den gangen. Frykten for å bli plassert i den ene eller den andre boksen, på Giskes eller Tajiks side, har gjort mange tause.

Egne handlinger felte henne

Derfor er det få som så langt vil si noe offentlig om Tajiks fremtid som nestleder i Ap. Det gjelder både dem som støtter henne, og de som ønsker at hun trekker seg. De som støtter henne, er redde for at det skal dukke opp enda mer rundt skatt og pendlerboliger, eller andre kritikkverdige forhold. De som ikke vil ha henne som nestleder, frykter å bli beskyldt for å operere på vegne av Tajiks tidligere motstandere. Som Trond Giske, eller andre de forbinder med ham.

Men den krisen Tajik nå befinner seg i, handler utelukkende om henne selv. Det er Tajiks egne handlinger og dårlige håndtering som har felt henne.

Dette er ikke regissert av politiske motstandere. Det er et resultat av uavhengig, gravende journalistikk. Det kommer fortsatt nye opplysninger, litt hver dag. De neste dagene og ukene vil vise om det kommer frem enda mer. Og om presset mot Tajik dermed øker.

Da Hadia Tajik denne uken gikk av som statsråd, sa hun at hun gjorde det fordi hun setter partiet foran seg selv. Samtidig slo hun fast at hun blir sittende som nestleder. I et verv som kan gjøre henne til partileder hvis noe skulle tilstøte Jonas Gahr Støre.

Hun kunne ha uttrykt håp om at hun fortsatt har partiets tillit. I stedet ser hun ut til å ta tilliten for gitt. Det vil mange merke seg. Både i partiet. Og utenfor.