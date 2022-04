REFSER DEKNING: – Med respekt å melde Aftenposten og VG, de som skaper kaos og har satt Sverige i brann er de som går til voldelige angrep på uskyldige mennesker, ingen andre, mener Frp-politiker Erlend Wiborg.

Media svikter fundamentalt igjen

Vi kan ikke akseptere at kriminelle pøbler med trusler om vold skal hindre folk fra å utrykke sine meninger, uavhengig hvor mye vi misliker deres ytringer.

ERLEND WIBORG, stortingsrepresentant (Frp)

Deler av Sverige har de siste dagene utviklet seg til en slagmark der mange innvandrerungdom har latt seg provosere av en tullete og uforskammet danske som ønsker å provosere gjennom sine ytringer. Selv om ytringene er provoserende for mange så er ikke ytringsfriheten der for å beskytte majoriteten sine ytringer, men for å forsvare mindretallet og de som opponerer mot det etablerte og mot makten.

Innvandrerungdommen aksepterer ikke dette og går til voldelige angrep mot både personen som ytrer seg på en måte de ikke liker, men de går også til angrep på uskyldige mennesker og deres biler. Ambulansepersonell som skal prøve å redde menneskeliv blir angrepet, brannvesen som prøver å slukke branner blir angrepet og politiet som prøver å stoppe voldelige angrep mot uskyldige blir angrepet av disse kriminelle pøblene.

Gjennom mange år har Sverige ført en totalt uansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk og nå ser vi resultatene av det. Vi har i mange år advart mot svenske tilstander, men de øvrige partiene har i stor grad lukket øynene. Deler av venstresiden har gått så langt at de har ment at «Sverige er et lys i Europa» når det gjelder innvandringspolitikk.

Vi kan aldri akseptere at vold benyttes mot ytringer og spesielt media har et særskilt ansvar i dekningen her. Når Aftenposten nylig brukte følgende overskrift på de voldelige angrepene i Sverige har de sviktet fundamentalt: «Dansk høyreekstrem skaper kaos i svenske byer». VG er ikke stort bedre når de på lederplass skriver: «…Paludan har satt fyr på Sverige i påsken».

Med respekt å melde Aftenposten og VG, de som skaper kaos og har satt Sverige i brann er de som går til voldelige angrep på uskyldige mennesker, ingen andre! Vold kan og skal aldri unnskyldes. Det er f.eks. ikke Aftenposten sin skyld om noen lar seg provosere av en avisartikkel for så å utøve vold. Ansvaret ligger alltid hos voldsutøveren.

Hvis vi skulle latt disse kriminelle innvandrerungdommene få gjennomslag i at ytringer som provoserer eller sårer skal stoppes og forbys har vi ingen ytringsfrihet. Her er et eksempel som illustrerer det. Mange konservative muslimske miljøer lar seg provosere og blir såret av ytringer fra de som kjemper for homofiles rettigheter. På samme måte som mange homofile lar seg provosere og blir såret av ytringer fra konservative muslimer(og andre).

Vi kan selvfølgelig ikke forby noen av de ytringene. Det er en farlig vei hvis vi i praksis skal få et ytringspoliti som skal definere hva som er en akseptabel eller ulovlig ytring. Da vil mindretallet og de med avvikende synspunkter miste retten til å ytre seg og demokratiet har tapt.

Grunnmuren i et demokrati er ytringsfriheten. Skal demokratiet fungere må synspunkter kunne bli fremført uten at en må bekymre seg for vold. På samme måte som bilene våre er avhengige av drivstoff er mediene avhengige av ytringsfriheten for å fungere.

Uten ytringsfrihet har vi reelt sett ingen presse. Ytringsfriheten er ikke en rett vi vant for evig tid gjennom vår grunnlov i 1814, det er en rettighet som må forsvares hver eneste dag. I det sekundet man begynner å akseptere litt redusert ytringsfrihet har man tapt.

Alle er enige om at direkte oppfordring til fysisk vold og lovbrudd ikke kan forsvares med ytringsfrihet, men utover det bør det ikke være ytterligere begrensninger i lovverket.

Det er lett å støtte opp under ytringsfriheten i festtaler på 17. mai, men den store testen kommer når noen kommer med ytringer vi misliker sterkt eller at ytringene får store konsekvenser. I 2006 da noen tegninger satte deler av verden i brann var det ikke bare daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre som sviktet ytringsfriheten fundamentalt, store deler av medie-Norge sviktet.

Medienes og Støre sin unnfallenhet var ikke bare et enormt svik mot redaktør Vebjørn Selbekk, det var et svik mot en grunnleggende verdi i vårt samfunn. Fortsatt den dag i dag våger ikke mediene å trykke karikakturtegninger av Muhammed eller å ha det samme kritiske blikket på islam som mediene gjennom de siste 100 årene har hatt på kristendommen.

De senere årene har ytringsfriheten på nytt blitt satt på prøve av personer og grupperinger som åpenbart ønsker å provosere og såre andre mennesker. De fleste av oss er enige om at det er uforskammet og unødvendig å brenne bøker som betyr mye for andre, men retten deres til å gjøre det må vi alltid forsvare.

Vi kan ikke akseptere at kriminelle pøbler med trusler om vold skal hindre folk fra å utrykke sine meninger, uavhengig hvor mye vi misliker deres ytringer. Ytringer skal møtes med ytringer, ikke vold.