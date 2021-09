Leder

Et løfte Sp ikke kan holde

NÆRPOLITIKERREFORMEN: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha tilbake lensmannskontorene i distrikts-Norge. Det kan bli dyrt - og uhensiktsmessig.

For Sp er ikke løftet om å reversere politireformen ett fett. Men like fullt valgflesk.

Det er ikke kriminelt å bryte valgløfter. Selv ikke forsettlig. Å utstede garantier om å gjenopprette avviklede tjenestesteder og etterfylle disse med minst fem politifolk per kontor, som Sp nå gjør, kan likevel straffe seg.

Simpelthen fordi en profilert Sp-politiker kan bli landets neste finansminister, dersom prognosen om rødgrønn valgseier slår til.

Som øverste ansvarlige statsråd for å finansiere drift av nasjonen, vil vedkommende raskt se at regnestykket for å gjenåpne lensmannskontorene og fylle på med tjenestefolk i tråd med Sps velgergaranti, ikke går opp.

Sp har ifølge NTB beregnet at oppbemanningen på nåværende tjenestesteder vil kreve 200 til 250 stillinger. Dels skal behovet dekkes ved å flytte eksisterende stillinger fra større kontorer og politikamre. Resten er nyansettelser.

20 nye polititjenestesteder som vil bli gjenåpnet allerede i 2022 i henhold til Sp-planen, skal alle ha minst ni ansatte og bemannes via nye hjemler. Det vil i så fall si minimum 180 stillinger. Sp mener det vil koste 215 millioner kr. Til sammen har partiet satt av 540 millioner kr i sitt alternative budsjett til å styrke politietaten.

Vi har svake forutsetninger for å stipulere endelig prislapp på Senterpartiets reformerte politireform. Det har Sp også, kan det synes som. Men vi vil anta at en halv milliard kr. ikke er i nærheten av å finansiere den opprustning av politiet som her legges til grunn. Bare utstyr, nye politibiler og lokaler vil alene spise opp den potten. Et par hundre nye politifolk skal også ha lønn for strev.

Det er mulig å forstå kritikken av den såkalte «Nærpolitireformen», som hverken har bedret politiets responstid eller styrket publikums opplevelse av tilstedeværelse, ifølge evalueringer. Mange spør også om reformens målkrav har gått ut over det gode politiarbeid som den lokale lensmannsbetjenten utøvde i form av sitt daglige nærvær. Det er lettere å måle oppklaringsprosent enn å beregne forebyggende innsats.

Da regjeringen prakket reformen på politiet fra oven, var det stor intern motstand i etaten. Mange erfarne politifolk forutså hvordan omleggingen ville gå ut over tilstedeværelsen i distriktene. Og fikk rett. Men alt har en innkjøringsfase. Alt må justeres i tråd med erfaringer. Nye tider krever også ny kompetanse og nye arbeidsmetoder.

Reformen har fortsatt svakheter. Men vi ser også hvordan etaten selv søker å tilpasse seg til den nye virkeligheten, med andre utfordringer og andre former for kriminalitet. Et fylke som fikk smake politireformens følger, var Trøndelag. Til tverrpolitisk protest ble 18 lensmannskontorer lagt ned.

I dag krever bare to av ordførerne i de berørte kommunene gjenåpning. Også politiledere som var mot reformen i 2016, sier nå at mange av endringene har gjort politiet mer effektivt.

Det er grunn til å stille spørsmål ved sider av politireformen. Men svaret er ikke å bære havre til en død hest.