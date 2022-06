FRITIDSORDNING: – Fra høsten av skal ingen førsteklassinger måtte gå alene hjem fra skolen, mens de andre ungene får fortsette leken og læringa. Nå fjernes dette klasseskillet, og mange familier sparer mye penger hver måned. Dette betyr mye for mangem skriver SV-politikeren.

SFO tåler ikke «Tusenfryd-testen»

Ikke å ha råd til å gå på SFO er som å stå utenfor fornøyelsesparken uten råd til inngangsbillett. Hver dag.

FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD, stortingsrepresentant (SV)

VGs debattredaktør Hans Petter Sjøli var en av mange som engasjerte seg da Tusenfryd forsøkte å innføre VIP-løsning i karusell-køen.

Sjøli innførte begrepet «Tusenfryd-testen» – at norske unger skal stille mest mulig likt når det handler om lek og moro. For som han skriver i et innlegg som ble flittig delt på sosiale medier: «Nordmenn liker ikke ulikhet, iallfall ikke når det rammer dem selv. Og spesielt utrivelig er det når det går utover barna».

Han mener det ikke er rart at SV engasjerte seg i saken «for dette er venstresidepolitikk i praksis».

Spot on! For det er jo dette som er kjernen i SVs politikk: vi vil ha mindre ulikhet i samfunnet vårt, spesielt mellom barn. Derfor er vi opptatt av at skole og barnehage ikke skal privatiseres, for vi vil ikke ha «ekspress-billetter» i utdanningssystemet som gjør at unger med rike foreldre kommer foran i køen. Og vi vil ha gratis SFO.

Det er ikke rart at 100 000 ikke deltar i SFO, når det koster opptil 35 000 kroner i året for en fulltidsplass i mange kommuner. Derfor er jeg så glad for at SV fikk gjennomslag for gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger i budsjettavtalen med Ap og Sp.

Fra høsten av skal ingen førsteklassinger måtte gå alene hjem fra skolen, mens de andre ungene får fortsette leken og læringa. Nå fjernes dette klasseskillet, og mange familier sparer mye penger hver måned. Dette betyr mye for mange.

Når vi ser at deltakelsen går så tydelig opp når tilbudet blir gratis, kan vi for alvor starte jobben med å heve kvaliteten i selve innholdet på SFO. Derfor blir ikke bare neste steg i denne store velferdsreformen å utvide gratistilbudet trinn for trinn. Det blir også å forbedre innholdet.

I dag er det store forskjeller ikke bare i pris, men også i innhold mellom kommuner. I samarbeid med lokalt kulturliv, frivillighet og Kulturskole kan SFO være en arena for aktiviteter som er med på å utvikle barna.

Vi vet at det å utvikle sosiale ferdigheter og det å delta i idrett- og kulturliv kan være viktige bidrag for barns læring.

Når det er en statistisk sammenheng mellom antall hyllemeter hjemme og barnas resultater, så har vi ikke lykkes med skolen. Klasseskillet har allerede startet med SFO. Men ikke nå lengre. Nå vil SFO heller bidra til å utjevne forskjeller, og la alle barn få delta i felleskapet, utvikle sosiale ferdigheter og være med på meningsfulle fritidsaktiviteter.

Det vil bidra både til å redusere ulikhet, og til å gjøre skolen bedre, for alle barn. Slik vil SFO bestå «Tusenfryd-testen». Slik bidrar vi til at norske unger stiller mest mulig likt når det handler om lek og moro.