Jordan rundt på to timer

Fikk vi i Oslo Spektrum en «Best of Jordan Peterson» eller en Peterson på tomgang? Det avhenger av øynene som ser. Stilen var iallfall velkjent.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

JØRG ARNE JØRGENSEN, universitetslektor (UiS) og fagbokforfatter

Midt i et Pride-orientert og sommerlig Oslo kom en dresskledd konservativ til byen. Mange av oss trodde det var et blaff da hypen rundt den kanadiske psykologen Jordan Peterson var på det største for noen år siden, men det er åpenbart at han fremdeles har appell.

Et tilnærmet fullt Oslo Spektrum med en overvekt av unge hvite menn med konservativ klesstil (så jeg ikke til og med en yngling med ondulert hår der?), men også en del kvinner og ikke-hvite.

Showet var basert på spørsmål innsendt på forhånd som kona Tammy leste opp, og som Peterson utesket på sedvanlig vis med lange utlegninger og store tankesprang.

Til å begynne med var det selvhjelpsguruen som snakket, om hvor viktig det er å sette seg konkrete mål og overvinne distraksjoner og motstridende impulser.

Det er en vanlig innvending at Jordan Peterson kommer med opplagte sannheter. Kanskje det. Men selvhjelpspsykologi skal selvsagt ikke bedømmes etter hvor opplagt det er, men hvor inspirerende det er.

Og det er åpenbart at Peterson treffer.

Delvis også fordi han ikke viker unna det vanskelige. Det er ikke noe lettkjøpt tenk-positivt-psykologi, dette her. Han kom inn på tunge ting om selvmordsimpulser og å konfrontere skyggesidene i en selv. Men tidvis også med litt humor: «Dere har alle sammen deres feil å stri med – selv om dere er nordmenn.»

Videre fikk han et spørsmål om IQ. Den er i stor grad medfødt, og varierer ekstremt, mente Peterson, og manet til realisme omkring dette. Om du ikke har svært høy IQ bør du heller ikke strebe mot yrker som krever det, lød det fra scenen, noe som vel kan oppfattes som kaldt vann i blodet for mange i vår «du kan bli hva du vil»-tid.

Kortene er simpelthen ikke delt ut rettferdig. Gjør det beste ut av de begavelsene du har, ikke sats på de du ikke har.

Samtidig påpekte han at medfødte evner medfører et ansvar for å bruke dem til fellesskapets beste, hvis ikke er faren stor for at man havner inn i en type narsissistisk bitterhet.

Han minnet også om at IQ på ingen måte korrelerer med etisk holdning. I klartekst: Intelligente mennesker er ikke nødvendigvis gode mennesker, eller vice versa.

OMSTRIDT FENOMEN: Her fra Jordan Petersons foredrag i Oslo Konserthus i 2018.

I opptredenen i Oslos storstue var det lite av den spirituelle og religiøse Peterson. Da han fikk spørsmålet om hvorfor Bibelen var så viktig, snakket han mest om det opplagte, at den er en grunnfortelling som andre fortellinger bygger på.

Deretter snakket han seg bort om marxistenes feilslåtte kulturkritikk og universitetenes sørgelige tilstand, og glemte ut hva spørsmålet var.

Ingenting i retning av den emosjonelt ladede nesten-omvendelsen han snakket om i en velkjent Youtube-video med kunstneren Jonathan Pageau for et drøyt år siden.

For det ser ut som Peterson egentlig er svært opptatt av det mystiske og metafysiske for tiden. I en av de siste YouTube-videoene sine røpet han at han har tatt flere ekstremt store doser psilocybin (virkestoffet i fleinsopp), med påfølgende visjoner, noe han diskuterer med den beinharde ateisten og vitenskapsmannen Richard Dawkins.

Sjelden ser man en tydeligere kollisjon av temperamenter. Peterson bruker sine fleinsoppinduserte «sjamanistiske opplevelser» som argument for at sjamaner og andre visjonære verden over faktisk kan ha sett et DNA-molekyl, og at det er grunnen til at vi finner symbolet av et tre med slange rundt verden over.

Bullshit, svarer Dawkins.

Peterson er altså langt mer sammensatt enn man ofte får inntrykk av. Den amerikanske filosofen Ken Wilber har stilt spørsmålet om Peterson er en «integral tenker» som vår tid trenger, en som sammenfatter en rekke tilsynelatende motstridende perspektiver.

Det er kanskje en nøkkel til å forstå ham. Han knytter sammen det vitenskapelig-rasjonelle og tilhørende politisk liberale holdningen som har vunnet fram i Vesten siden opplysningstiden, med en dose av det romantiske, av religion og spiritualitet.

Man finner 68-ernes fascinasjon for psykoanalytikeren Carl Jung, sjamanisme, urfolk og psykedelia, koblet med en grunnleggende respekt for konservativ moral, vestlig sivilisasjon og kristen kulturarv. Han er som en sosialkonservativ Timothy Leary med dress.

Alt i alt fikk vi i Spektrum lite av det spirituelle, en del av det psykologiske, og en dose av den mer uforsonlige politiske kulturkrigeren mot slutten. Og her ble det noe mer temperament.

Om det skyldtes at Jordan Peterson hadde snakket seg varm, eller om det er dette han brenner mest for, er ikke godt å si.

Det virker personlig, og det er det jo, men paradoksalt nok kan han takke den voldsomme motstanden fra venstresidens kulturkrigere for å ha løftet ham opp til kjendisstatus.