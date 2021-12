Leder

Strømkrisen krever klokskap

Prissjokket dette vinteren har gitt oss en helt ny debatt om hvordan vi skal bruke kraften vår.

Situasjonen i kraftmarkedet akkurat nå er uholdbar. Men det betyr ikke at kraftmarkedet slik vi kjenner det, skal snus på hodet. Strømkrisen må møtes med kreativitet. Og med klokskap.

Den rekordhøye strømprisen vi ser nå, kan ikke vare. Den treffer særdeles usosialt, som en avgift pålagt innbyggerne uten å ta hensyn til den enkeltes økonomi. Store deler av inntektene fra strømmen går til stat og kommuner. Men ulikt vanlig skattlegging, tar folks strømutgifter ikke hensyn til den enkeltes inntekter og formuesforhold.

Det kan synes søkt å sammenligne strømprisen med skatt. Men all den tid strømregningen i stor grad gir inntekter til det offentlige, mener vi at den må kunne ses også i et slikt perspektiv. Med et prissjokk som det vi nå opplever, er det ikke urimelig at en større del av de offentlige inntektene fra strøm, går direkte tilbake til kundene som har betalt inn pengene.

Må diskutere prioriteringer

Men det er viktig å presisere at det er selve prissjokket som må føre til en slik økonomisk redningsaksjon. Vi kan ikke komme i en situasjon der det offentlige dekker store deler av folks strømregning i tider med et mer normalt prisnivå. Nordmenn bruker mye strøm. Fremskrivninger viser at vi risikerer å få for lite energi i Norge allerede om fem år. Vi må alle bli mer bevisst i energibruken vår.

Vi må også ta en ny debatt om hva Norge skal prioritere fremover. Enten det gjelder store datasentre, elektrifisering av sokkelen, eller utbygging av ny, kraftkrevende industri, må vi erkjenne at tilgangen på energi må spille en større rolle i disse vurderingene enn det som har vært tilfelle så langt. Uansett bør vi bygge ut mer kraft. Det er åpenbart at det trengs.

Er det fortsatt riktig å hente strøm fra land for å elektrifisere sokkelen?

Dagens strømkrise kan komme til å få fortgang i overgangen til nye energikilder, som varmepumper og solcellepanel. Det offentlige må i enda større grad legge til rette for støtte til slike prosjekter, både for enkelthusholdninger, for borettslag og større sameier, og for bedrifter.

Må fordeles rettferdig

Enkelte har krevd at staten skal sette en fastpris på strøm, eller at hele kraftmarkedet skal styres av det offentlige. Det er vi helt uenig i. Kraftsalg gjør oss som nasjon rikere. På grunn av de høye prisene hadde Norge 2,4 milliarder i gassinntekter hver dag i november. Og eksportverdien for strøm utgjorde 2,3 milliarder kroner i november, mot 133 millioner samme måned i fjor, ifølge SSB. Disse inntektene ønsker vi fortsatt å ha. Det gjelder bare å fordele dem mer rettferdig.

Nå må vi komme oss gjennom denne vinteren. Så må vi håpe at mange bruker våren og sommeren til å finne nye og bedre energiløsninger. Og at myndighetene finner mer treffsikre ordninger for dem som er mest utsatte for høye strømpriser. Klarer både vi, og myndighetene, å bruke denne krisen konstruktivt, kan vi komme bedre rustet ut på den andre siden. Det er da noe å ta med seg. Tross alt.