Har dere råd til å sløse på denne måten?

Jeg er norsklærer ved en videregående skole på Østlandet. Jeg fungerer godt både faglig, i kollegiet og med elevene. Men jeg har merket meg politikernes signaler om faglig kompetanseløft og begynt på master i norskdidaktikk. Jeg vil jo ikke bli avskiltet som lærer.

AGNAR LIRHUS, lærer og forfatter

For la det være klart: Jeg har ikke mastergrad. (O hellige gral!)

Mitt anliggende i denne kronikken er følgende: Mens jeg ikke har skrevet den forjettede mastergraden, har jeg gjort omtrent alt annet som kvalifiserer meg til å være norsklærer. I tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning, har jeg skrevet tolv skjønnlitterære bøker, inkludert bøker for barn og ungdom. Før jeg begynte på master hadde jeg 410 såkalte studiepoeng, med hovedvekt på litterære emner, men også f.eks. i annetspråksopplæring i norsk. Jeg har undervist ved høyere utdanninger som Westerdals og Forfatterstudiet i Bø og har 10 års ansiennitet som adjunkt m/tillegg. Til sammenligning vil en lærerstudent ved endt masterstudium være den stolte eier av 300 studiepoeng – verken mer eller mindre.

Likevel har jeg fulgt logikken til politikerne. Det er krevende å forske selv, som man gjør i en masteroppgave, og å mestre både de akademiske og formmessige kravene i en lengre tekst. Det kvalifiserer deg i høyere grad enn de kortere oppgavene man skriver på lavere nivå, og alle de små eksamenene man har levert, på delkurs i ditt og datt. Så greit det, politikere, jeg har bevist mye, men jeg har ennå ikke bevist at jeg kan forske og skrive en masteroppgave.

Jeg skrider til verket.

Nei, det gjør jeg ikke. For i masterstudiet er det å skrive selve mastergraden underordnet. Over halvparten av studiet går med til å ta mindre 15 studiepoengs delkurs, i f.eks. sakprosa, skjønnlitteratur, muntlig aktivitet, andrespråksoppklæring, osv., etc. Jeg visste jo dette før jeg søkte, men antok at jeg ville få godskrevet de emnene hvor jeg kunne demonstrere tilsvarende kompetanse av praktisk og akademisk karakter. Men nei. Enkelt og greit: Njet.

Jeg ba som seg hør og bør om en forklaring.

Forklaringen var: Kursene jeg hadde fra før, hadde ikke samme fordypningsgrad som kursene jeg skulle ta på masterstudiet. Jeg var dypt uenig, men det var jo kun min subjektive mening, og det er vanskelig å argumentere mot påstått faglig fordypning fra administrativt hold. Jeg fikk bite tennene sammen eller slutte. Det hjalp uansett ikke å mase mer. Jeg kunne skrive i avisen, men med kun mitt eget etos i potten? Det holdt ikke. Jeg var i ferd med å gi filler’n, som jeg får si, for å ikke fornærme noen som har illusjoner om norsklæreres språkbruk.

Men så overhørte jeg en student si noe som rett og slett beviste min påstand. Det var ikke nivået av faglig fordypning som forklarte hvorfor jeg ikke fikk godskrevet emnene, men noe annet.

Denne studenten hadde gått ved den samme utdanningsinstitusjonen i hele studieløpet. Hen hadde tatt bachelor med et kurs i – la oss kalle det skjønnlitteratur, for anonymitetens skyld. Hen hadde alt fra før av flere studiepoeng enn det som trengtes i mastergraden. Da pensumlistene ble lagt ut, viste det seg at pensum på mastergradsemnet hen nå skulle ta var identisk med den hen hadde tatt i bachelorkurset (forskjellen var noen nyanser i hvordan arbeidskravene skulle gjøres). Studenten ba da om å få godskrevet dette emnet. Svaret: Non.

Dette er akkurat så orwellsk som det lyder. Og grunnen er åpenbar. Det handlet ikke om den flottenfeierske faglige fordypningen som har hjemsøkt vårt land som et skoleeksempel i new speak.

Det handlet om byråkrati.

For det er selvfølgelig ingen essensielle forskjeller i faglige fordypning mellom de to emnene med identisk pensum. Saken er at de ikke har samme programkode. I Norge har vi nemlig et utdanningssystem hvor bachelor- og masteremner kodes forskjellig.

Det hjelper altså ikke om du har 1000 studiepoeng i skjønnlitteratur fra før. Det 15 studiepoengs kurset med masterkoding er du pokka nødt til å ta.

Hva er egentlig samfunnsøkonomien i dette? Noen føler kanskje at vi har for mange norsklærere i full vigør, slik at vi må få dem ut i permisjon for å gjøre ting de har gjort mange ganger før? Jeg kan ikke se det annerledes enn at alle taper på et så firkantet system. Universitetene er dyre i drift, jeg må ha vikar, elevene mine får mindre forutsigbarhet.

Bare for å ha det svart på hvitt. Hvis – og jeg sier hvis – jeg gjennomfører mastergraden, vil jeg ha 530 studiepoeng, omtrent det dobbelte av den dydige studenten som følger liturgien og gjennomfører mastergraden i ett sveip, direkte fra videregående. Dette er flere år av livet mitt, og en presumptivt stor sum offentlige midler har blitt pøst inn i nichts, nothing, nada.

Sannsynligvis er det ikke bare jeg som tenker sånn. Hvor mange flere av våre dyktige, erfarne lærere ville ha tatt mastergrad hvis de slapp å gjøre dobbelt arbeid? Og hvor mange slutter halvveis inn i masterstudiene fordi de ikke ser enden på det, som igjen medfører at universitetet ikke får finansiering for den studieplassen, og dermed enda svakere økonomi?

Kjære politikere. Jeg prøver å være snill og grei. Jeg vil gjerne ta den mastergraden dere maser om og skrive en akademisk omfangsrik tekst, men jeg har skrevet nok eksamener på seks sider, som strengt talt bare er oppgulp av et mer eller mindre gjennomtenkt pensum.

Og når alt kommer til alt, har jeg heller ikke råd til å sløse bort flere år av livet mitt.

Har dere råd til å sløse på den måten?