PRORITERING: – Om regjeringen de neste to årene har råd til å bruke milliardbeløp på å reetablere gamle fylker, må de ha minst like god råd til å finansiere opp videregående skole, kollektivtrafikken, fylkesvegene, det grønne skiftet, næringslivet og kulturlivet, skriver fylkesordføreren i Trøndelag.

Debatt

Forventninger til regjeringen fra Trøndelag

Skal det brukes store midler på å skille fylker, må de viktigste oppgavene for folk og næringsliv over hele landet finansieres først.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORE O. SANDVIK, fylkesordfører i Trøndelag (Ap)

Trøndelag bruker store ressurser på å opprettholde en desentralisert skole- og tilbudsstruktur i videregående for å opprettholde bosetting og sikre tilgang til arbeidskraft over hele fylket. Det er stor mangel på arbeidskraft innen mange sektorer. Vi må strekke oss langt for å opprettholde kollektivtilbudet og regjeringen har varslet at etter pandemien må vi kutte kraftig i tilbudet.

Etterslepet på våre 6000 km med fylkesveger øker for hvert år, og vil akselerere med klimaendringene, samtidig som nye forskrifter for sikkerhet i tunneler og økende rasfare ytterligere øker behovene for finansiering. Samtidig trengs det utbygging av bredbånd i stor skala for å sikre verdiskaping over hele landet.

Under Høyreregjeringen ble de næringsrettede midlene som brukes for nødvendig omstilling og grønt skifte i arbeidslivet kuttet hvert år, og ligger nå langt under nivået fra 2013, samtidig som vi har voksende behov for omstilling og satsing innen et kulturliv i krise etter pandemien. Her trengs aktivt politikk fra fylkene, men det går ikke med kun ord og PowerPoint, det kreves midler for å bidra til omstilling.

Alle de rødgrønne partiene på Stortinget har i sine partiprogram sagt at de ønsker overføre nye oppgaver til folkevalgt styring fra statsbyråkrati, direktorater, etater og Statsforvalterne. Dette var blant hovedbegrunnelsene for å lage større fylker med sterkere slagkraft for å møte reelle utfordringer for folk og næringsliv i hele Norge.

Her sviktet Høyreregjeringen, så her må den nye regjeringen levere umiddelbart.

Ved utgangen av pandemien har vi krise i deler av næringslivet, samtidig som vi opplever en skrikende mangel på arbeidskraft innen flere sektorer som både omsorg, skole og et næringsliv som skal omstille seg til et grønt skifte.

Om regjeringen de neste to årene har råd til å bruke milliardbeløp på å reetablere gamle fylker, må de ha minst like god råd til å finansiere opp videregående skole, kollektivtrafikken, fylkesvegene, det grønne skiftet, næringslivet og kulturlivet for å dekke opp for de tjenestene som fylkene er til for å levere.

Parallelt med skilsmissene må det også overføres nye oppgaver til fylkene, og alle ekstrautgifter bør puttes inn i inntektssystemet slik at fordelingen av ekstraordinære midler blir rettferdig og reell mellom fylkene.

Vi kan ikke møte velgerne i Trøndelag med at vi ikke har råd til tilstrekkelig med skoleplasser, at vi ikke kan bygge bredbånd, at bussene og hurtigbåtene må kjøre mindre, at vegene må vedlikeholdes mindre eller at næringsliv og kulturliv overlates til seg selv på veg ut av pandemien og gjennom det grønne skiftet – mens regjeringen og Stortinget har råd til å bruke milliarder av kroner på å skille fylker andre steder, samtidig som statsbyråkratiet eser ut og sentraliserer stadig flere beslutninger.

Skal det brukes store midler på å skille fylker, må de viktigste oppgavene for folk og næringsliv over hele landet finansieres først. Og oppgaver og beslutninger må flyttes fra statsbyråkrati, forvaltning, direktorat og ytre etater til folkevalgt kontroll regionalt, i tråd med de rødgrønne partienes partiprogrammer.

Det vil effektivisere driften av Norge, skape mer treffsikre beslutninger nært folk og næringsliv og bidra til at Norge kan nå sine klimaforpliktelser ved å skape jobber, opprettholde bosetting og sikre verdiskapingen.