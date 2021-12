JULEFILM: – Konklusjonen etter å ha sett «Love Actually» for første gang er at svært mange mennesker, svært ofte kvinner, har som sin nostalgisk kjerneopplevelse ved juletider en film som stort sett handler om sjefer som legger seg etter tjenestejentene sine, skriver Dagfinn Nordbø.

«Love Actually» – for en jævla suppe!

Det er mange ting jeg ikke har gjort i mitt liv: Jeg har ikke vært i Roma, og jeg hadde inntil for noen dager siden ikke sett den berømte julefilmen «Love Actually».

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det pågår i denne avisen kåring av tidenes julefilm, og det er flott, for i disse traurige tider har vi bare nostalgien å søke tilflukt i. De som stemmer er i helt forskjellige aldre, så dermed må resultatene sprike temmelig heftig.

Jeg vil derfor kaste inn en stemme på den norske filmen «Mongoland» som den ultimate julefilmen, noe Bergens Tidende også gjør. Og det er en sensasjon, ettersom «Mongoland» er en film fra Stavanger! Og «Love Actually», det er intet mindre enn en forferdelig suppe.

Nå vel, man vet for så vidt hva man får når Hugh Grant står på rollelista. Her spiller han singel og nyvalgt britisk statsminister, og gjett hva som skjer? Han blir kåt på husholdersken! Etter et par sekunder.

En annen mannlig rollefigur skal liksom være forfatter, og leier seg en liten skrivestue. Plutselig gjør denne gjøken noe ingen forfattere gjør: Til den bitte lille skrivehytta leier han seg en ... husholderske! Som han blir kåt på.

Så har du neste mannsrolle, en sjef i et firma. Og ja, du gjettet riktig: Han blir kåt på en underordnet, han også, og bryter dermed den temmelig lettforståelige regelen om å ikke dyppe pennen i firmaets blekk. Og han er er gift.

Disse tre plottene er motoren i hele historien, men det er tross alt litt mer som foregår: En ung gutt er forelsket i en klassevenninne, en ung mann er forelsket i en gift kamerats kone, og et sjenert par som jobber som stand-ins i pornofilmer får rikelig tid på lerretet.

Alle disse sideplottene er ganske søte, hvis du ser bort fra der det antydes at du gjerne må legge an på din kamerats nygifte kone, bare du gjør det på en artig og kreativ måte.

Så er det den kontoransatte som i årevis har krøsj på en «uoppnåelig» kollega, men fremstilles som fullstendig upulbar fordi hun gir for mye omsorg til sin schizofrene, innlagte bror. Til slutt er det den rødhårede, sosialt håpløse rødhårede som drar til Amerika for å få seg damer, og straks blir sjanghaiet av fire eksemplarer samtidig.

USAs regjering burde saksøkt manusforfatteren for de rollekarakterene der.

Men hovedplottene, de som får aller mest plass, er altså en beskrivelse av totalt asymmetriske forhold: Bossen og tjenestejenta, liksom. Historien om den amerikanske president Bill Clinton og praktikanten Monica Lewinsky er sikkert en inspirasjonskilde. Filmen er 20 år gammel, og det har rent en del vann i havet siden da. Veldig veldig mye vann, faktisk.

Manuset kunne aldri vært skrevet i dag, for da hadde manusforfatteren blitt rullet i tjære og fjær, kjølhalt – og deretter hadde han måttet gå planken og blitt spist av skrubbsultne haier. Det forhindrer altså ikke at store deler av folket har dette sølet som sin favoritt julefilm, og så vidt jeg skjønner er kvinner enda mer glad i den enn menn.

Det går rykter om at blant de som MÅ se den hver jul, er Jens Stoltenberg. En slik mann kan vi ikke ha som sentralbanksjef.

Og er nå dette en julefilm? Opprinnelig var den ikke det. Regissør og forfatter Richard Curtis ville egentlig lage noe à la Robert Altmans mesterlige «Nashville», men det mesterverket kommer dette kosmiske tullet overhodet ikke i nærheten av. Det var enda flere plott i historien, men to er kuttet bort, og alt juledillet var noe som kom inn helt på slutten av manusarbeidet. Curtis sa i 2014 at klippingen var en regelrett katastrofe. De fikk nemlig et helvetes hastverksarbeid med å få suppen ferdig til julesesongen 2003. Og gikk det bra økonomisk? Å ja da. Smørjen kostet 50 millioner pund og spilte inn 250 millioner. Pengene ruller inn fremdeles.

Konklusjonen er altså at svært mange mennesker, svært ofte kvinner, har som sin nostalgisk kjerneopplevelse ved juletider en film som stort sett handler om sjefer som legger seg etter tjenestejentene sine.

Jeg drar heller til Roma. Så fort som overhodet mulig, for nå blir det nok varmt i innboksen. God jul!