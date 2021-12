Kommentar

Ingen julefred i Det hvite hus

Av Per Olav Ødegård

NÅ ER DET ALVOR: Fra Det hvite hus, som er pyntet til jul, talte president Joe Biden denne uken om trusselen fra omikronvarianten av coronaviruset.

Ut med Melania Trumps sjokkerende blodrøde juletrær. Inn med Jill Bidens grønne og glitrende nostalgi.

Nasjonens førstedame har ansvaret for å pynte Det hvite hus til jul. Noen konvensjoner består, i hvert fall inntil USA får sin første kvinnelige president og oppdraget kan overlates til nasjonens første herremann.

Ingen tar lett på denne oppgaven. I østfløyen i Det hvite hus startet Jill Biden og hennes medarbeidere planleggingen av juledekorasjonene i mai. Årets tema er «gaver fra hjertet».

Ideen er å symbolisere verdier som vennlighet, fred og samhold. Det er så fjernt fra den politiske stillingskrigen i Washington, D.C. som det er mulig å komme.

Bidens problemer vokser og oppslutningen faller raskere enn snøfnugg.

MELANIA TRUMPS JUL: Temaet for julen i Det hvite hus i 2018 var amerikanske skatter. I den forbindelse valgte førstedamen blodrøde trær i kolonnaden.

FAKE SNOW: Melania Trump viser frem juledekorasjonene i foyeen i Det hvite hus i 2017.

VENTER PÅ NISSEN: Donald og Melania Trump snakker med barn julaften 2017 for å orientere om observasjoner av julenissen i amerikansk luftrom.

Presidenten vet at han ikke får det han ønsker seg aller mest til jul. Derfor blir det heller ingen julefred i det overpyntede huset på Pennsylvania Avenue.

På fjerde søndag i advent fortalte den demokratiske senator Joe Manchin til Fox News at han ikke kom til å stemme for Bidens gigantiske pakke, “Build Back Better”, som inkluderer offentlige velferdsordninger og investeringer i fornybar energi.

Da mangler Biden én stemme på å få vedtatt det som er hans aller viktigste lovforslag.

–Når det er 50 demokratiske senatorer er hver eneste en av dem president, sukker Biden. Han trenger støtte fra samtlige senatorer i eget parti for å få flertall og Biden har i hele høst forhandlet med Manchin og andre.

Liberale synes Biden allerede har strukket seg vel langt for å komme konservative som Manchin i møte. Demokratene er skuffet og frustrert. Ingen får det de ønsker seg. Heller ikke velgerne. Og neste år er det valg til Kongressen.

JILL BIDENS JUL: Førstedamen leser sin egen bok «Ikke glem, Gud velsigne våre styrker» til inviterte barn i Det hvite hus.

ÅRETS MOTTO: Gaver fra hjertet, er motto for årets juledekorasjoner. Vennlighet og håp er det lite av i et politisk polarisert USA.

PYNTET MED BILDER: Juletreet er pyntet med bilder av Biden og hans familie, og tidligere presidentpar.

IKKE GLEMT: Det er også funnet plass til et lite bilde av Donald og Melania Trump på juletreet.

– Hvis du ønsker en venn i Washington, skaff deg en hund, sa president Harry Truman. Det har Jill og Joe Biden gjort. Schæfervalpen Commander er nasjonens nye førstehund, etter Champ som døde i sommer. I januar kommer det også en katt. Det er vel en trøst, så lenge de ikke slåss som hund og katt, slik Bidens partifeller for tiden gjør.

Jill Bidens juledekorasjonene skal være inspirert av de mange eksempler på oppofrelse og gode gjerninger som hjalp folk gjennom pandemien. Men nå har omikron kommet som en ubedt gjest til jul.

På uavhengighetsdagen 4. juli sa Biden at nasjonen forhåpentlig snart kunne erklære uavhengighet fra det dødelige viruset. Nå må han konstatere at smittetallene stiger kraftig og at omikron er blitt den dominerende variant.

På grunn av pandemien er det slutt på omvisningene og svært få som får se juledekorasjonene i Det hvite hus. Bare noen skolebarn og en gruppe journalister har sluppet inn.

Bildene viser stjerner, fredsduer og fargerike sommerfugler, i tillegg til juletrær, kranser og en pepperkakeby. Det er 10 000 ornamenter, 78 750 lyspærer, 300 stearinlys og seks julestrømper, en for hver av Bidens barnebarn. Det er ikke minimalisme som preger amerikansk julefeiring.

En interessant detalj er at juletrærne er dekorert med innrammede fotografier av tidligere beboere i Det hvite hus. Her er det for eksempel bilder av John og Jacqueline Kennedy, Bill og Hillary Clinton og Ronald og Nancy Reagan. CNNs utsendte fant også et lite bilde av Donald og Melania Trump, men det hang inn mot veggen og var ikke så lett å se.

Ingen kunne imidlertid unngå å legge merke til Melania Trumps juledekorasjoner, den gangen hun var førstedame. Hennes valg var svært utradisjonelle, som for eksempel den beryktede skogen av blodrøde juletrær i kolonnaden i Det hvite hus. De kan muligens gjenbrukes i en grøsser, produsert i Hollywood.

Melania ga eliten av smaksdommere noe å glede seg til hver desember. Da fikk de en anledning til å raljere over “bad taste” i Trumps midlertidige hjem. Deres kritikk passet utmerket inn i Trumps fortelling om de foraktelige elitene som motarbeidet ham og hans folk.

For fire år siden erklærte Donald Trump at han hadde seiret i krigen om julen. De fleste var kanskje ikke klar over at det pågikk noen krig mot julen. Men Trump insisterte på at folk i lengre tid hadde sluttet med å si “Merry Christmas”, angivelig fordi det ikke var politisk korrekt.

–Da jeg startet valgkampen sa jeg at dere må begynne å si god jul igjen. Og nå sier folk det. Dette var en stor del av hva jeg holdt på med. Jeg sa det hele tiden i den perioden. Jeg kan fortelle deg at vi brakte det tilbake veldig hurtig, sier Donald Trump i en julespesial fra TV-selskapet Newsmax.

At en del amerikanere bruker mer nøytrale uttrykk som “Happy Holidays” eller “Seasons Greetings” skyldes at også andre trosretninger har høytidsdager på denne tid av året. Forretningsmannen Trump gjorde det samme for inntil et tiår siden.

Det er ikke vanskelig å finne noe som aldri har vært borte. Det er en myte at det ikke var akseptert i si god jul før Trump var blitt landshøvding. Som president ønsket Barack Obama amerikanerne god jul i åtte år. Det har tidligere presidenter gjort og Biden vil sikkert gjøre det samme.

Som president skrev Trump på Twitter:

–Jeg er stolt over å ha ledet offensiven mot angrepet på vår elskede og vakre frase. MERRY CHRISTMAS!!!!!

Derfor, med store bokstaver og fem utropstegn: GOD JUL!!!!!