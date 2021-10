AMMEDEBATTEN: – I bystyresalen i Oslo har jeg hatt gleden av å se både kvinnelige og mannlige kollegaer med unger på armen, med flaske, eller ved brystet. Jeg kan ikke huske at det har vært til sjenanse en eneste gang, skriver Marit Kristine Vea, her sammen med Venstre-toppene Abid Raja og Guri Melby.

Debatt

Ja til amming på Tinget

La det ammes, også i Norges mektigste sal.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARIT KRISTINE VEA, Venstre-politiker i Oslo, og ammende småbarnsmor)

Igjen har diskusjonen om amming blusset opp. Nyvalgt stortingsrepresentant Anja Abusland fra Senterpartiet har fått beskjed om at hun ikke får lov til å ta med seg spedbarnet sitt inn i Stortingssalen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sier i en kommentar til Klassekampen at hun «aldri i løpet av sine 16 år på Stortinget har opplevd det som en problemstilling at det ikke er lov med spedbarn i stortingssalen (…). Vi har hatt ammende stortingsrepresentanter tidligere, og det vanlige i slike situasjoner har vært at noen andre passer barnet i vandrehallen, og at det ammes når mor er ferdig i salen. Det virker til å ha fungert bra».

I møte med et slikt svar vil nok mange kvinner kvie seg for å mase mer. Når så mange andre har klart å kombinere livet som Stortingsrepresentant og småbarnsmor, uten å presse seg inn i Stortingssalen med en baby på armen, hvorfor skal man da være vanskelig og fortsette å mase om den ammingen?

les også Stortingspresidenten avviser amme-nekt

For meg er svaret enkelt – fordi også småbarnsmødre hører til der beslutningene tas. Og det sender et elendig signal til både mødre og andre arbeidsplasser at Stortinget – Norges øverste og mektigste organ – ikke tillater amming i plenumsmøter. Så tror jeg neppe det blir et renn av ammende mødre i Stortingssalen selv om dagens regler moderniseres.

I de fleste situasjoner vil det være mye mer praktisk å amme i fred og ro et annet sted i Stortingsbygget. Men den dagen det foregår en votering – akkurat i samme øyeblikk som ungen behøver mat – da skal den ammende Stortingsrepresentanten få gå inn i Stortingssalen og gjøre jobben sin, på lik linje med alle andre.

I bystyresalen i Oslo, der jeg selv er folkevalgt, har jeg hatt gleden av å se både kvinnelige og mannlige kollegaer med unger på armen, med flaske, eller ved brystet. Jeg kan ikke huske at det har vært til sjenanse en eneste gang, og jeg tror det bidrar til at andre unge kvinner og menn ser at det er mulig å kombinere rollen som politiker med rollen som småbarnsforelder.

les også Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand ammet sønnen (2) på bilde: – Mange ble kjempesinte

Vi vet at mange kvinner i Norge opplever diskriminering i forbindelse med graviditet. Arbeidsgivere synes det er «upraktisk» å ansette kvinner som skal få barn eller nettopp har født. Vi vet også at kvinner og menn har like karrieremuligheter frem til de får barn, deretter stagnerer ofte kvinners karriere.

Nettopp derfor er det så viktig at arbeidsgivere er bevisste sin rolle, og tar aktive grep for å legge til rette for at kvinner kan fortsette karrieren sin, også etter at de får barn. Jeg tror ikke det finnes representanter på Stortinget som ikke er enige i det. Nettopp derfor er det så besynderlig at Stortingspresidenten svarer som hun gjør.

Da den islandske parlamentarikeren Unnur Bra Konradsdottir i 2016 inntok talerstolen på Alltinget med datteren sin ved brystet var det knapt noen som hevet et øyenbryn. «Det er det naturligste i verden», kommenterte Konradsdatter selv etter talen.

Det er trist at likestillingslandet Norge ikke ser ut til å ha kommet like langt.