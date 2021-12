SELF MADE? – Til forskjell fra de fleste andre suksesshistorier i fotball, er ikke Glimt-suksessen uttrykk for en rik investors engasjement, som årevis med Røkke-penger i Moldes tilfelle, skriver kronikkforfatteren.

Det mest imponerende i norsk fotballhistorie

Bodø/Glimts suksess fra 2019 til nå, med ett sølv, to gull og skalper i Europa, er det mest imponerende i norsk fotballhistorie, tatt økonomien, spillerlogistikken og spillet i betraktning.

MADS SKAUGE, idrettssosiolog ved Nord universitet

Ja, det overgår antagelig selv Rosenborgs bravader på 1990-tallet, både fordi spillet er så fantastisk, forutsetningene er dårligere og fotballkommersialiseringen er kommet lenger, slik at det blir stadig vanskeligere for de «små».

På søndag sikret Glimt seriemesterskapet i Mjøndalen, noen kilometer fra fjorårets pokalløfting i Drammen. De gule gikk også ubeseiret gjennom Conference League og tok seg, som eneste nykommer, videre til sluttspillet.

Det vanskeligste i idrett er ikke å oppnå suksess, men å gjenskape – og ikke minst videreutvikle – den. Bare tre klubber har klart å gjenta et seriegull i øverste divisjon for herrer i Norge de siste 40 årene. Glimt er den fjerde. Glimt forsvarer gullet med hele angrepstrioen fra i fjor borte, revansjelystne motstandere og et kampprogram konkurrentene ikke har vært i nærheten av.

Nils Arne Eggen tror Glimt kan vinne hele Europa-turneringen og kaller Glimt et av Europas beste lag, mens Drillo mener årets Glimt-sesong overgår fjorårets.

Romas 6–1-tap på Aspmyra var det største tapet til verdens mest meriterte aktive trener, Mourinho, kjent for sin defensive og kyniske tilnærming i over 1000 kamper på toppnivå.

Det sier mye, men ikke alt. Det var måten Glimt gruset de vinrøde på som ga gjenklang i hele fotballverdenen. Ved siden av meg sto en som så cupfinalen i 1975 og gråt. Jeg er 29 år, og min generasjon har ikke opplevd stort i fotballsammenheng, verken med landslaget eller norske klubber i Europa, eller vi husker i hvert fall lite av det. 20 år med skuffelser, kan man si.

Dette var en generasjons revansj, vårt Norge–Brasil-øyeblikk. Kampen i «den evige stad», hvor Glimt tok et sterkt poeng, vil også huskes «førr evig».

Glimts seriegull i fjor vil antagelig for alltid stå som den mest ekstreme Eliteserie-sesongen levert av en klubb i norsk fotballhistorie, ettersom spillet bergtok nasjonen og alle rekorder ble slått. Foran årets sesong ble de ribbet for hele angrepsrekken, inkludert langtidsskader på arvtagerne Boniface og Sørli. Glimt har mistet sine beste spillere flere år på rad, som for eksempel seriens beste spiller Evjen, Layouni og kaptein Bjørnbak etter sølvet i 2019. Likevel har de alltid blitt bedre året etter.

Det skal ikke være mulig, og er det mest imponerende av alt. Fotballens hierarki tilsier at så fort et lag bryter ut av sin posisjon og når et nytt nivå, blir de kjøpt i stykker og faller tilbake til sin gamle plass i næringskjeden. Glimt har overvunnet denne logikken.

Fra fjoråret mistet de 66 mål og 39 assists fra seriespillet bare i Zinckernagel, Junker og Hauge, i tillegg til Boniface, mannen som av flere var spådd som toppscorer i Eliteserien i år og som mistet hele sesongen. Med Botheim, Solbakken og Pellegrino, er savnet minimert. Glimt slipper dessuten inn færrest mål i serien, og har sånn sett tatt steg i det defensive spillet fra i fjor.

Nå har de spilt 26 kamper på rad uten tap i alle turneringer, og dette inkluderer altså et dobbeltoppgjør mot Roma og for eksempel en seriefinale i Molde uten Glimts mest sentrale spillere. I store deler av høsten har Glimt måttet klare seg uten viktige brikker som Berg, Saltnes og Bjørkan.

Jeg har sett alle Glimts kamper siden høsten 2018, og jeg har ennå til gode å se de bli dominert, ei heller på San Siro mot Milan, og ikke på Olympiastadion i Roma. Hjemmekampene, inkludert mot Roma, ser tidvis ut som håndballkamper med bare ett mål på banen. Stort sett scorer Glimt minst to mål, som mot både Milan og ved begge anledninger mot Roma. Det betyr at motstanderen må score minst tre for å vinne, noe bare Molde og Milan, ved én anledning hver, klarte i fjor.

Videre har de gule gjerne ballen i minst 60 prosent av tiden, også i Europa.

Til forskjell fra de fleste andre suksesshistorier i fotball, er ikke Glimt-suksessen uttrykk for en rik investors engasjement, som årevis med Røkke-penger i Moldes tilfelle, eller årevis med dominans hvor man har kunnet hente de beste spillerne til konkurrentene, slik Rosenborg etter hvert ble vant med. Glimt-suksessen er bygget på spillere med ingen eller moderat suksess andre steder, stort sett plukket opp fra innbytterbenken eller sykestua til konkurrentene.

Suksessen representerer rett og slett god klubbdrift over tid, mot alle odds (mister sine beste spillere hvert år, og erstatter de med vrakgods og unggutter). Det gjør Glimt unike, og både imponerer og sjarmerer, ikke bare i Norge, men internasjonalt, slik nær alle verdens største sportsaviser har omtalt Glimt.

Prestasjonene appellerer til alle fordi de gir mange grunn til å drømme. Når Glimt klarer det med begrensede ressurser, er det håp for alle toppfotballklubber. Det samme kan sies om spillerne. Når Glimt kan få mer eller mindre mislykkede spillere i andre klubber til å blomstre, inspirerer det mange fotballspillere selv på lavere nivå.

Uavhengig av hva som skjer videre vil Glimts prestasjoner «førr evig» stå med gullskrift i norsk fotballhistorie. Antagelig er Glimt Nordens beste lag, antagelig med nokså god margin, og antagelig har de vært det i minst to år. Jeg kan ikke huske å ha sett et nordisk lag spille så elegant kombinasjonsspill langs bakken.

Glimt kan fungere som læremestre for hele landet. For norsk fotball er beskjeden klar: Følg Glimts eksempel og det bør gå deg vel!