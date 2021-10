MER KUNNSKAP: – Sett ned et nytt utvalg som ser over tvangslovgivningen på nytt, spesielt med fokus på kronisk syke med vold og trusler som en del av sykdomsbildet, skriver Marius Tyssvang.

Vi skaper utrygghet når vi velger bort tvang

«Nav-ansatt drept på jobb.» «Mann dreper tilfeldige mennesker med stikkvåpen i Kongsberg.» Dessverre vil flere av disse overskriftene kunne prege oss i fremtiden.

MARIUS TYSSVANG, bydelsoverlege, Bydel Alna, Oslo

Lovverket i psykisk helsevern ble i 2017 endret slik at pasientene selv i større grad kunne velge om de ønsker være underlagt behandling. Det betyr at en som er syk, men har samtykkekompetanse, vil kunne takke nei til behandling.

Som bydelsoverlege i Alna mottar jeg bekymringsmeldinger fra pårørende, behandlingsapparat og naboer. Der problematikken gjentar seg syklisk. Psykotisk person med truende adferd, farlig for andre eller seg selv, legges inn på tvang. Stabiliseres på sykehuset, behandling avsluttes etter ønske fra en som har blitt bedre klinisk. Det går noen uker eller måneder og vedkommende blir igjen syk med truende adferd eller vold.

Politiet har ofte lite å bidra med annet enn å bringe den syke til tvungen legeundersøkelse.

For disse menneskene som burde vært underlagt tvang over tid, oftest menn med truende eller voldelig adferd, medfører denne vridningen av loven at de må leve som syke og at de ikke kan ha normal kontakt med sine pårørende eller naboer. For enkeltpersoner og samfunnet som vil rammes av vold og drap er det en tragedie. Ansatte i NAV, fastleger og ansatte i kommunene vil også rammes hardt.

Det nye lovverket som nå er under utrulling vil i enda større grad gå imot tvangsbehandling i psykiatrien. Grunntanken er vakker med fokus på menneskerettigheter og et grunnsyn på at all medisinsk behandling skal baseres på frivillighet og samtykke.

Lovverket skal være diagnosenøytralt og baseres på beslutningskompetanse. Det vil nærmest bli umulig å tvangsmedisinere. Virkemidler i psykiatrien som bruk av belter og skjerming vil forsvinne helt. Kriteriene for tvangsmedisinering vil bli betydelig strengere. Den syke vil også kunne reservere seg mot antipsykotisk medisinering. Det vil opprettes en tvangsbegrensingsnemd som vil ta over arbeidet kontrollkommisjonen hadde tidligere. Tvang i omsorgsøyemed vil bli noe enklere å iverksette enn tidligere.

Å være psykotisk er ingen god tilstand å være i. Det medfører stor lidelse for det enkelte individ og samfunnet rundt. I en psykose vil man ikke se sitt eget behov for behandling eller forstå at man er alvorlig syk.

Den offentlige utredningen på over 800 sider er vanskelig tilgjengelig, det har kommet kritikk for at det i for liten grad har vært involvering av fagpersoner som til daglig jobber med pasientgruppen som for eksempel fastlege eller psykolog med relevant klinisk praksis.

Psykiatrien har en til dels belastende historie med stor grad av unødvendig tvangsbruk tidligere, og kanskje kan flere ha fått skader av en maktkultur som for pasientene har vært overveldende. Det å bli underlagt tvang kan i mange tilfeller i seg selv være traumatiserende og krenkende. Er dette nye lovforslaget et forsøk på å rette opp tidligere feil?

Mitt klare inntrykk er at de nye lovendringene som kommer dersom Stortinget vedtar dem vil gi oss et mer utrygt samfunn. Kommunene må bruke store ressurser på å håndtere farlige individer som tidligere ville blitt underlagt tvangsbehandling. Lidelsen for individ og pårørende blir større.

NOU-en tar i liten grad hensyn til svingdørspasientene som har en kronisk forhøyet voldsrisiko. Man, burde se mer på rollen til verge og tenke rundt problemstillingen varig nedsatt beslutningskompetanse.

Sett ned et nytt utvalg som ser over tvangslovgivningen på nytt, spesielt med fokus på kronisk syke med vold og trusler som en del av sykdomsbildet. Involver flere fagpersoner og færre jurister.

Hva kan vi lære av de tragiske dødsfallene vi nå har sett, og hvordan kan vi unngå at enkeltindivid, pårørende og samfunn rammes av slike tragiske hendelser i fremtiden?