Leder

Russland i coronakrise

NY INNLEGGELSE: En pasient som antas å ha Covid-19 bringes til et sykehus i nærheten av Moskva 15. oktober.

Russland er et eksempel på hvor galt det kan gå når et stort flertall av befolkningen ikke er vaksinert mot coronaviruset. Det skyldes ikke mangel på vaksiner, men dyp mistillit til myndighetene.

Russland rammes nå hardt av en fjerde pandemibølge. I forrige uke steg tallet på Covid-19 relaterte dødsfall hver dag inntil det for første gang passerte 1000 i løpet av et døgn. Offisielt heter det at pandemien har krevd over 220 000 liv i Russland, men det virkelige tallet kan være mye høyere. Uavhengige forskere i Russland har konstatert langt høyere dødstall under pandemien enn i normalår. Statistikk for overdødelighet i en befolkning kan i noen land fortelle mer enn offisielle tall.

Russiske forskere var tidlig ute med å lansere egenutviklede vaksiner mot Covid-19. Sputnik-vaksinen ble et stort eksportprodukt i en periode da det fantes få alternativer, selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) ennå ikke har godkjent den. Russere flest er i hvert fall ikke overbevist. Bare om lag 30 prosent av den russiske befolkningen er hittil blitt fullvaksinert, til tross for myndighetenes innstendige oppfordringer.

Gjennomsnittlig levealder er lavere i Russland enn i Europa. Russland bruker mindre på helse, målt i forhold til bruttonasjonalproduktet, enn de fleste europeiske land. Nå settes helsevesenet på en hard prøve. Pensjonerte leger kalles tilbake på jobb, ambulansesjåfører må jobbe 24 timers skift og situasjonen beskrives som “nær kritisk” på Moskvas sykehus. Russland har nå flere smittede enn på noe tidligere tidspunkt i pandemien.

Myndighetene vegrer seg likevel for å innføre strenge landsomfattende coronatiltak, av frykt for de økonomiske konsekvensene. I stedet legger myndighetene ansvaret på den enkelte. Talsperson Dmitrij Peskov sier at det er uansvarlig ikke å la seg vaksinere. Det fører til at liv går tapt.

Tragedien er at et flertall i befolkningen ikke har tillit til landets myndigheter i en kritisk situasjon for folkehelsen. Mange russere velger i stedet å tro på feilinformasjon i sosiale medier om at sykdommen ikke er så farlig eller at pandemien er over. I Russland har dessverre vaksinemotstanderne langt på vei vunnet. Men prisen er høy. Nå stiger antallet døde med om lag tusen om dagen og helsevesenet står i fare for å bryte sammen.