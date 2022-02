Kommentar

Et klokt og modig valg

Av Hanne Skartveit

FIKK JOBBEN: Jens Stoltenberg.

Trygve Slagsvold Vedum kunne bøyd seg for det politiske presset. I stedet valgte han den han mener er best for Norge. Det er modig. Og bra.

Med Jens Stoltenberg får Norges Bank en sjef som kan mer om å håndtere internasjonale kriser enn noen annen nordmann. Sentralbanksjefen er også styreleder for Oljefondet. Det er kanskje den viktigste delen av jobben.

Den internasjonale orden vi er vant til, er under press. Uro ute i verden gjør Oljefondet sårbart. Stoltenbergs erfaringer fra tidligere kriser kan komme til nytte – mer enn vi liker å tenke på. Både fra NATO, og fra kriser her hjemme. Som finanskrisen i 2008, da Stoltenberg var statsminister.

Lyttet til fagfolk

Utnevnelsen av Stoltenberg er ikke en partiutnevnelse. Kanskje er det tvert om. Jeg tviler på om statsminister Jonas Gahr Støres drøm var at hans tidligere partileder og sjef, og nåværende venn, skulle bli ny sentralbanksjef. At Jens Stoltenberg blir den som skal holde den årlige talen til nasjonen om tilstanden i norsk økonomi. Eller rettere sagt – om hvordan regjeringen gjør jobben sin. Støre, altså.

Men Finansdepartementet, som har styrt hele prosessen, har vurdert hvem som er best for Norge, ikke hva som passer best for Ap. Og finansministeren har åpenbart lyttet til sine fagfolk. Han har sett lenger frem enn til en mulig kontrollsak i Stortinget. Når Vedum oppriktig mener at Stoltenberg er den beste, så går han for det.

Umulig – for alle parter

Det er ikke uvanlig at eks-politikere blir sentralbanksjefer. Dagens sjef for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, er tidligere finansminister i Frankrike.

At en sentralbanksjef har dybdekunnskap både om økonomi og politikk kan ikke sies å være en ulempe. Tvert om. De to feltene påvirker hverandre, og er gjensidig avhengige av hverandre.

Få, om noen, er i tvil om at Stoltenberg er kvalifisert for jobben. Spørsmålet har vært om han har den uavhengigheten som kreves. Den som tror at Stoltenberg for eksempel vil sette en rente som tjener Ap rett før et valg, kjenner både Norges Bank og Stoltenberg dårlig.

Renten fastsettes av en komité, der sentralbanksjefen har en av fem stemmer. Dersom Stoltenberg skulle forsøke å misbruke sin posisjon til fordel for sitt gamle parti, ville det være en skandale som rammet både ham selv, Ap – og Norges Bank. Selv den som måtte tvile på Stoltenbergs integritet, må se at dette vil være en umulig situasjon for alle parter.

Handlingsregelens far

Alle som har fulgt Stoltenberg gjennom hans politiske liv, vet at han er lidenskapelig opptatt av at staten må føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Han regnes som handlingsregelens far. Denne regelen regulerer hvor mye penger politikerne kan ta fra Oljefondet hvert år. Målet er at fondet skal vare evig, fordi vi bare bruker avkastningen, og ikke henter ut penger vi allerede har satt inn i fondet.

Jens Stoltenberg har erfaringen, tyngden og autoriteten til å lede Norges Bank gjennom det som måtte komme av uvær.

Trygve Slagsvold Vedum har evnen til å se at det er slik – og handle deretter. Resultatet er en særdeles godt kvalifisert sentralbanksjef. Det trenger vi, i tider som dette.