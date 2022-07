Kommentar

Kina har problemer. Og verre kan det bli.

PROBLEMER PÅ HJEMMEBANE: Kinas president Xi Jinping sliter. Den kinesiske veksten falt kraftig i andre kvartal i år.

Den kinesiske veksten falt kraftig i andre kvartal i år - og verre kan det komme til å bli.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det går dårlig med økonomien når du corona-stenger ned samfunnet, og et trøblete boligmarked er i ferd med å gi verdens nest største økonomi nye grå hår.

Hele eiendomsmarkedet er rystet, fordi boligkjøpere nekter å betale på sine huslån før utbyggerne har ferdigstilt leilighetene.

Det skal dreie seg om hundretusener av boligkjøpere i minst 80 kinesiske byer.

Boikotten sprer seg via nettet.

Folk er bekymret, fordi eiendomsutviklere sliter med å fullføre byggeprosjektene sine. Sånt skaper selvfølgelig ny turbulens i et land der eiendomsmarkedet allerede sliter.

Ifølge Bloomberg sensurer myndighetene nå sosiale medier med innlegg og dokumenter som viser hvor mange som boikotter boliglånene sine og hvilke byggeprosjekter som er forsinket.

I Kina er det vanlig at kjøperne må betale på forhånd for ubygde leiligheter, som et slags rentefritt lån til eiendomsutviklerne.

ALLIERTE: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin i Beijing 4. februar.

Nå skriver Bloomberg at regimet vurderer å gi et «amnesti» slik at låntakerne ikke blir straffet om de drøyer med å betale på lånet til boligene er levert.

Skrekken for Beijing er selvfølgelig om dette kan føre til sosial uro.

Og nevnte Bloomberg går på kommentarplass så langt som å si at «dette minner om Lehman Brothers».

Ordene «Lehman Brothers» får det til å gå kaldt nedover ryggen på langt flere enn blårussen. Det var de som var symbolet på den globale finanskrisen i 2008.

Så er spørsmålet hva som skjer på lengre sikt med Kina.

Etter at markedsøkonomien ble sluppet løs i 1978, ble Kina raskt et av verdens mest ettertraktede land for å produsere varer - på grunn av stor tilgang på billig arbeidskraft.

I flere tiår har Kina bidratt sterkt til den økonomiske veksten i verden.

President Xi Jinping står overfor problemer som stikker atskillig dypere enn at den økonomiske veksten neppe blir som han har lovt.

For India forventes å erstatte Kina som det mest folkerike landet i verden allerede neste år. De har henholdsvis 1,41 og 1,43 milliarder mennesker nå.

Og selv om demografi ikke er alt, så er fremtidsutsiktene ikke særlig bra for Kina. Antall nyfødte sank i 2021 for femte år på rad.

Det var en ung befolkning som en gang gjorde Kinas økonomiske boom mulig. Men nå er det flere som går ut av arbeidsmarkedet enn som kommer inn i det. Det er en aldrende befolkning.

Kina er av flere grunner heller ikke noe attraktivt land for innvandrere - i motsetning til mange europeiske land.

Eksperter sammenligner nå Kina med Japan, som etter stor vekst ble truffet av den økonomiske stagnasjonen på midten av 1990-tallet.

SKYLINE: En ung mann betrakter sentrum av Shanghai.

Demografi-forskeren Paul Morland sier i et intervju med Spiegel at Kina slett ikke hadde trengt å kjøre ettbarnspolitikken, som ble satt introdusert omtrent samtidig med markedsøkonomien. Han sier at fødselsraten allerede hadde falt kraftig. Nå har Kina for få barn. Befolkningen eldes raskt - og vil etter hvert krympe.

Økonominettstedet Bloomberg skriver at president Xi Jinping, som i årevis har trukket utenlandsk kapital inn i Kinas markeder, nå bidrar til at investorene rømmer Kina.

De nevner corona-nedstengninger, uforutsigbare reguleringer, et vaklende eiendomsmarked og Xis flørt med Russlands president Vladimir Putin som årsaker til at Kina ikke lenger er så interessant.

Det er en dramatisk helomvending for et marked som har vært en magnet for investorer fra hele verden, som har hatt en himmelsk vekst og som gjorde at Kina for drøyt ti år siden avanserte til å bli verdens nest største økonomi.

FÅR FÅ BARN: Kina hadde lenge ettbarnspolitikk, familier fikk bare lov til å få et barn. I 2015 ble det åpnet for at man kan funne få to, og senere tre, men de aller fleste nøyer seg likevel med å få ett barn. Hvis det fortsetter, står Kina overfor en demografisk krise.

Xi og hans regjering innførte en rekke restriksjoner i fjor. Det førte til mistillit og forvirring om kommunistpartiets mål - og tap for aksjonærene.

Samtidig er god økonomisk vekst avgjørende for legitimiteten til kommunistregimet, som gjennom mer enn enn 40 år har drevet en spesiell balansegang mellom ettpartistat og markedsøkonomi.

Veksten har vært eventyrlig, men har også hatt sin pris. Ønsket om økonomisk vekst for en hver pris har gitt økt ulikhet, særlig mellom landsbygda og byene. Det har også resultert i store miljøødeleggelser.

De kinesiske styresmaktene er godt kjent med disse problemene og forsøker å motvirke dem. Men de demografiske endringene er gitt.

Veksten har ikke ført til demokrati i Kina, men kanskje vil nedturen gjøre det?

Den økonomiske oppturen har gjort at folk har sett gjennom fingrene med det totalitære styret. Hvis det nå blir en nedtur, vil presset mot regimet trolig bli større.

Boligmarkedet er altså i ferd med å bli en hodepine. Enkelte steder har huskjøperne forsøkt å få refundert kjøpene sine fra utbyggerne.

Andre steder har folk latt være å betale på boliglånene sine i banken før utbyggerne faktisk har ferdigstilt boligene. Bloomberg skrev sist uke at kinesiske myndigheter forsøker å sensurere dokumenter som viser hvor mange som nekter å betale sine huslån før boligen er levert.

Et sammenbrudd i boligmarkedet er selvsagt noe Beijing for all del vil unngå. Derfor vil myndighetene trolig strekke seg langt for å blidgjøre sinte boligkjøpere.