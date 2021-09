UTFORDRER MAKTEN: – Jeg håper både idretten selv og våre politikere snart oppdager det samfunnsutviklende potensialet som ligger i idretten, skriver kronikkforfatteren, her med kulturminister Abid Raja.

Hvorfor er ingen politikere opptatt av idrett?

Politikernes interesse for idretten begrenser seg ofte til gratulasjoner ved store prestasjoner. Det er synd.

EINAR HÅNDLYKKEN, daglig leder Odds Ballklubb

Nok en valgkamp er over, og nok en valgkamp har blitt gjennomført uten at idretten har vært noe tema. I år som alle andre valgkamper.

Og en ting er valgkamper. Heller ikke resten av året virker den politiske interessen eller forståelsen å være spesielt stor. I min lokale fylkeskommune, Vestfold og Telemark, har de nylig vedtatt en Fylkesdelplan for Kultur, Idrett og Friluftsliv som stort sett handler om kunst og kultur. Planen er i praksis uten ambisjoner på idrettsfeltet. Det samme gjorde nylig Skien kommune i sin kulturplan.

Og når så du en nasjonal politiker sist tale idrettens sak?

Hvorfor denne mangel på interesse for å fremme en offensiv politikk for å utvikle idrettsbevegelsen?

Kanskje skyldes det at idretten stort sett klarer seg greit og at det påtrengende behovet ikke er der?

Idretten er Norges klart største folkebevegelse, med to millioner medlemmer, samt tusenvis av tillitsvalgte, frivillige og publikummere. Mennesker som ukentlig får personlig utvikling, helsefordeler, fellesskap og mening i livet. Og dette klarer vi fint å fortsette med uten et sterkt politisk engasjement. Men samtidig er idretten kanskje den bevegelsen med det største uforløste potensialet til å bidra ytterligere i samfunnsutviklingen.

I Odd legger vi vekt på har vi et bredt samfunnsengasjement.

I vår barne- og ungdomsavdeling er om lag 30 prosent av barna av flerkulturell bakgrunn. Barna blir integrert og får kompiser - og foreldrene møter ukentlig oss innfødte nordmenn som enkelte ellers bare ser på et foreldremøte i halvåret på skolen.

Vi – og de fleste toppklubbene i Norge – driver et eget gatelag sammen med kommunen og Fotballstiftelsen hvor vi hjelper rusavhengige.

Vi samarbeider med NAV om å hjelpe unge mennesker som har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

Vi samarbeider med landslaget for militære veteraner - Veteranlandslaget - om samlinger for å ta vare på de som har ofret mest for fedrelandet.

Vi har Norges største sol-batteriprosjekt og har gjort en lang rekke miljøtiltak i klubben.

Og mye mer.

Jeg ramser ikke opp dette for å skryte, men for å vise bredden i hva idretten kan bidra med. Likevel er det svært få politikere som viser interesse. Og den nasjonale, regionale og lokale politikken bidrar i svært liten grad til å hjelpe klubbene til å kunne ta enda større samfunnsansvar.

Det siste eksemplet så vi under corona-pandemien. Idretten ble konsekvent sett på som en smittefare, helt ut i det absurde. Toppfotballen ble stengt ned, men fikk etter hvert starte igjen. Breddefotballen blei stengt ned i hele perioden. Barne- og ungdomsfotballen også. Ja, til og med orienteringsløp i skogen var forbudt, selv uten publikum. Mer absurd blir det jo ikke. Tusenvis av barn, ungdom og voksne mistet holdepunktet i livet sitt.

Men ikke bare det. Dersom Bent Høie og helsemyndighetene hadde hatt forståelse av idrettsbevegelsens kraft og rekkevidde, kunne de tilnærmet seg idretten fra motsatt hold. Istedenfor å se på idretten som en smittefare, kunne myndighetene valgt å se på oss som et verktøy som kunne hjelpe samfunnet gjennom pandemien. Som en del av løsningen, ikke som en del av problemet.

For eksempel: En av utfordringene som har blitt avdekket under korona, er offentlige myndigheters manglende evne til å nå ut med kritisk informasjon til alle deler av samfunnet. Det er faktisk en betydelig del av samfunnet som i svært liten grad følger med på nasjonale og lokale nyhetsmedier. Og dermed heller myndighetenes pressekonferanser og informasjon om smittespredning og -tiltak.

Men svært mange av disse har barn som spiller fotball. Eller driver annen idrett. Vi i idretten snakker med disse barna mange ganger i uka. Vi når ut til foreldrene deres. Men istedenfor å bruke oss til å gi viktig informasjon om corona og smittevern – ble vi tvert imot stengt ned og fratatt alle muligheter til å bidra.

På Twitter så jeg en fortvilet spiller i breddefotballen med en artig forklaring på hvorfor det kunne virke som om idretten var helt nederst på regjeringens prioriteringsliste under corona: «Regjeringmedlemmene var aldri noen idrettstalenter selv – og nå tar de hevn for alle gangene de ble valgt sist på løkka eller i gymtimene».

Jeg nevner dette mest på spøk, men sliter i samtidig med å forstå hvorfor idretten ikke er høyere på den politiske agendaen. Kanskje er det så enkelt som at vi som er aktive i idretten ikke selv legger vekt på det når vi går inn i stemmelokalet? Vi er opptatt av idrett, men mener andre politiske saker er viktigere?

Jeg tror det er feil og håper både idretten selv og våre politikere snart oppdager det samfunnsutviklende potensialet som ligger i idretten.

Vårt politiske system har foreløpig ikke evnet å gi idretten en plass som står i stil med oppslutningen - eller potensialet idretten har som samfunnsutvikler.

Den politiske interessen begrenser seg ofte til gratulasjoner ved store prestasjoner. Det er synd.