Kommentar

Skal vi sleivsparke?

Av Leif Welhaven

Emil Iversen har lite sans for å kombinere toppidrettssatsing med «Skal vi danse».

Maren Lundby vet ufattelig mye mer enn Emil Iversen om hva som skal til for å hoppe godt på ski. Sleivsparket mot henne fremstår unødvendig nedlatende.

Norsk idrett trenger takhøyde og temperatur.

Uenighet er ikke farlig.

I utgangspunktet er det positivt om utøvere kan fronte ulike syn på saker i det offentlige rom. Slikt trenger vi mer av i et levende ordskifte.

Likevel er det noe spesielt med hvordan langrennsløper Emil Iversen har valgt å gå ut mot Maren Lundbys deltagelse i «Skal vi danse».

Det handler ikke om at han stiller spørsmål ved prioriteringen i en OL-sesong.

Maren Lundby er olympisk mester fra Pyeongchang.

Jeg skal innrømme at jeg hevet et øyenbryn selv da nyheten ble kjent. Det ble imidlertid fort senket igjen, da Maren Lundbys cv så tydelig viser at hun vet et og annet om hvordan lykkes når det gjelder i bakken.

Her må tvilen få komme henne til gode.

Lundby er olympisk mester og har åtte medaljer i VM, derav tre av edleste valør.

Det betyr selvsagt ikke at Lundby skal være fredet for kritiske spørsmål om hvorfor hun prioriterer et danseprogram i en OL-sesong.

Det er helt naturligvis greit at både Iversen og andre stusser over valg som er tatt.

Problemet med kritikken av den uortodokse oppladningen til OL handler om hvordan Iversen angriper problemstillingen.

Om tonen i kritikken som fremkommer i et intervju med NRK.

Det hele blir noe «gutta vet best-nedlatende» overfor verdens beste kvinnelige skihopper, og det på et vis det er vrient å forstå.

«Veldig uprofesjonelt», lyder hans dom over hvordan Lundby bruker høsten.

Han følger opp med «For oss som er aktive idrettsutøvere, så kan vi vente med «Skal vi danse» til etter karrieren. Det kan godt hende det er noe for meg også. Men det er uprofesjonelt av en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det. Jeg synes det er spesielt».

Emil Iversen er altså en særdeles god idrettsutøver.

I langrenn.

Riktignok har norsk skisport valgt å putte alle grenene i samme organisasjonssekk. Men langrenn skiller seg tross alt fra hopp på en rekke punkter.

For alt Iversen vet kan det å velge annerledes denne vinteren være det Lundby trenger, og da selvsagt i kombinasjon med det sportslige opplegget inn mot Beijing.

I hopp handler veldig mye om teknikk og marginal timing, og ikke fullt like mye om slim og elghufs, i jakten på gull og glitter.

For Maren Lundby har veien til sportslig suksess lenge vært kombinert med et likestillingsarbeid mange utøvere sikkert hadde ansett som i overkant energitappende.

Men Lundby har evnet å både kjempe for like muligheter og å bli best i bakken på samme tid. Da er det vel ikke helt utenkelig at hun også kan finne en god balanse som innebærer dansing i en avgrenset periode?

Selvsagt kan det vise seg at Lundbys sesong ender med et magaplask for utøveren som beskrives som «veldig politiker» av Iversen.

Da vil det garantert komme kritikk mot både vals, rumba og chachacha. Den vil hun i tilfelle måtte håndtere.

Men inntil videre svarer Lundby like suverent på Iversens kritikk som hun gjør på andre krevende problemstillinger hun står i.

Og lite hadde vært morsommere enn om vi får en olympisk mester som kan vise oss en riktig så profesjonelt utført seiersdans...