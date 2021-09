Kommentar

Fryktet krig, kupp og kaos

Av Per Olav Ødegård

PRESIDENTENS ØRE: Forsvarssjef Mark Milley i samtale med president Donald Trump i Kongressen 4. februar 2020.

Hva gjør USAs militære ledelse hvis de mener at en president er mentalt svekket? Forsvarssjef Mark Milley ringte Kina for å berolige. To ganger på vel to måneder.

Da Donald Trump tapte presidentvalget i november i fjor fryktet sivile og militære ledere at han kunne utløse et militært angrep på Kina, eller gjennomføre et høyreradikalt kupp i USA.

Presidenten var besatt av en forestilling om at han var valgets virkelige vinner. Han sier det samme i dag. Millioner av republikanere tror på Trumps alternative virkelighet.

Flere bøker som beskriver de siste dager i Trump-administrasjonen er allerede utgitt. Tirsdag kommer boken «Peril» eller «Fare», skrevet av Washington Post journalistene Bob Woodward og Robert Costa. Noen utdrag er allerede blitt publisert. Utdragene tegner et skremmende bilde av en administrasjon som kollapser.

Trump, fotografert sammen med tidligere forsvarsminister Mark Esper og nevnte Mark Milley i 2019.

General Milley ble utnevnt til forsvarssjef i 2018, da Donald Trump var president og øverstkommanderende. Milley spilte, ifølge Woodward og Costa, en viktig rolle i det politiske drama som utspant seg i USA sist høst og vinter.

30. oktober, like før presidentvalget, ringte Milley til sin kinesiske motpart, general Li Zuocheng. Årsaken skal ha vært at amerikansk etterretning hadde fanget opp at kineserne trodde Trump planla et mulig militært angrep mot dem, angivelig for å skape en internasjonal krise som han deretter skulle løse. Det skulle sørge for at presidenten ble gjenvalgt.

Milley forsikret Li om at USA ikke planla noe angrep. – Hvis vi skal angripe, kommer jeg til å ringe deg på forhånd. Det vil ikke komme som en overraskelse, skal Milley ha fortalt general Li.

Den andre samtalen mellom de to fant sted 8. januar, to dager etter at Trump-tilhengere hadde stormet Kongressen for å stanse godkjenningen av valgresultatet. Kineserne var urolige for det de oppfattet som et ustabilt amerikansk styre.

– Det kan se ustabilt ut. Slik er demokratiet. Vi er 100 prosent stabile. Alt er i orden, forsikret Milley.

Men forsvarssjefen skal ha vært dypt bekymret. Han innkalte samme dag høytstående offiserer for å minne dem om prosedyrene for å ta i bruk kjernefysiske våpen. Han måtte som forsvarssjef være involvert i en slik beslutning. Milley skal ha gått rundt i rommet, sett offiserene i øynene og bedt de bekrefte at de forsto hva han hadde sagt.

Ifølge forfatterne av «Fare» mente Milley at Trump var mentalt svekket i tiden etter valgnederlaget.

BEKYMRET: Nancy Pelosi.

Da den demokratiske lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ringte Milley 8. januar beskrev hun Trump som gal, og at han hadde vært det lenge:

– Hvem vet hva han kan finne på?

Milley skal ha sagt at han var enig i alt hun sa. Han forsikret Pelosi om at forsvaret i denne situasjonen ikke ville bruke militærmakt for å angripe et annet land, hverken med atomvåpen eller noe annet.

Andre i Trumps krets skal ha delt Milleys uro og ment at de måtte ta affære, blant andre forsvarsminister Mark Esper og justisminister William Barr.

I boken siteres CIA-sjef Gina Haspel, en annen av Trumps utvalgte. – Vi er på vei mot et høyreradikalt kupp, skal hun ha sagt til Milley.

En annen interessant opplysning i boken er at visepresident Mike Pence ba om en samtale med tidligere visepresident Dan Quayle. I 1992 var Quayle i samme situasjon som Pence. Han måtte lede møtet i Kongressen som bekreftet at George H.W. Bush hadde tapt valget.

Forskjellen var at Trump, i motsetning til Bush, forsøkte å presse sin visepresident til å stanse eller utsette godkjenningen av valgresultatet. Trump skal ha fortalt Pence at det var slutt på vennskapet hvis han ikke gjorde som han ville.

Pence spurte Quayle om det fantes noen måte han kunne innfri Trumps krav.

– Mike, du har ingen fleksibilitet. Ingen. Null. Glem det, sa Quayle.

Men Pence gjorde som Quayle sa. Etter avstemningen skal Trump ha kalt ham en forræder: – Jeg gjorde deg til den du er. Du var ingenting.

Kongressen ble stormet. Men Trump startet ingen krig. Den tidligere presidenten sa denne uken til Newsmax at hvis opplysningene i boken stemmer har forsvarssjefen begått forræderi. Trump hadde ikke engang tenkt på å angripe Kina militært, ifølge ham selv.

Woodward og Costas bok har allerede skapt debatt om forholdet mellom sivil og militær myndighet i en krisetid. Presidenten er øverstkommanderende for de væpnede styrker.

Men hva gjør forsvarsledelsen hvis mener den øverstkommanderende er mentalt svekket? Og hvor langt kan en forsvarssjef gå i å utstede løfter til en fremmed makt?

President Joe Biden har gjort det klart at han har full tillit til forsvarssjef Milley. Men den republikanske senator Marco Rubio krever at han umiddelbart får sparken. Senator Rand Paul vil stille Milley for krigsrett.

Da finnes en historisk parallell i nyere tid. Medarbeidere av Richard Nixon fryktet for hans mentale tilstand i tiden før han gikk av som president i 1974. Forsvarsminister James Schlesinger ba den gang militære ledere ta kontakt med ham og forsvarssjefen før de utførte en ordre fra presidenten.

Det amerikanske demokrati besto prøven, også denne gang. Men når en stor minoritet nekter å anerkjenne resultatet av et demokratisk valg viser det et politisk system i dyp krise.

