LO-UENIHET: – Å angripe de partiene Fellesforbundet har mye til felles med, vil ikke hjelpe Fellesforbundet i å få gjennomslag for politikken sin - tvert imot, skriver innleggsforfatteren.

Merkelig, Richard!

Et rødgrønt alternativ med Rødt er viktig for gjennomslag for fagbevegelsens politikk.

ALEXANDER HOPLAND-WØIEN, leder Fellesforbundet avd. 601, Tømrer og byggfagforeningen

I et innlegg i VG går Richard Storvik ut og advarer mot partiet Rødt. Det virker merkelig å skulle sparke beina under et av de fire partiene hans eget forbund, Fellesforbundet er enig med i så mange saker.

Rødt er helt på linje med Fellesforbundet i mange av vedtakene fra landsmøtet som ble avholdt 2019. Her er noen av sakene Rødt er enige i Fellesforbundet med, men som Arbeiderpartiet er imot:

Fellesforbundet har vedtatt at vi er imot medlemskap i EUs energiunion ACER. Rødt er mot, Ap er for medlemskap. Frykten er, at et medlemskap i ACER øker strømprisene på sikt, noe som vil gå utover den kraftkrevende industrien.

Utredning av alternativer til EØS-avtalen. Rødt er for, Ap har sagt at det ikke er aktuelt å utrede alternativer da de mener EØS-avtalen tjener Norge godt.

Fellesforbundet har vedtatt at vi skal «avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form». Dette har også vært Rødt sin linje i flere år. Arbeiderpartiet var faktisk partiet som støttet de borgerlige i år 2000 i å slippe til frislippet av vikarbyråer og som jobbet iherdig for å gjøre vondt til verre med å innføre vikarbyrådirektivet i 2013. Arbeiderpartiet ønsker kun å regulere denne bransjen, ikke avvikle.

Disse sakene viser at det ikke er noen partier, ikke engang Ap som er enige med Fellesforbundet i alt. Da bør tillitsvalgte som ønsker mest mulig gjennomslag til høsten heie fram nettopp de partier som fører en politikk på linje med Fellesforbundets vedtak og som presser politiske partier, uansett farge, i vår retning.

Det er grunnen til at Fellesforbundet tidligere i år vedtok å bevilge penger til Rødt, i tillegg til Ap, SV, Sp.

Rødt vil i mange tilfeller kunne bevege Ap i saker der de er uenig med Fellesforbundet, nærmere den vedtatte politikken Fellesforbundet krever. Å angripe de partiene Fellesforbundet har mye til felles med har ingenting for seg, og vil ikke hjelpe Fellesforbundet i å få gjennomslag for politikken sin - tvert imot.