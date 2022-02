Kommentar

Slik endte OL: Sportsvasking med gullskrift

Av Leif Welhaven

AVSLUTNING: Kineserne brukte avslutningsseremonien til å sende opp fyrverkeri som viste frem flere slagord, blant annet «one world» – én verden.

Norge vant medaljestatistikken. For Kina står sportsvaskingen med gullskrift i historieboken om OL.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Avslutningsseremonien ble sentrifugen i det olympiske sportsvaskeprogrammet.

Det har Kina kontrollert akkurat som de har ønsket.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Den prangende punktumet i Fugleredet ble siste kapittel i en nøye gjennomtenkt plan om å få diktaturet til å skinne på den store scenen.

Her er det visst ikke måte på hvor mye alle står sammen i «den olympiske familien».

Men hvor mye hørte vi egentlig om menneskerettighetsbrudd – og hvordan et diktatur bruker sport for å fremme seg selv – i de 16 dagene OL pågikk?

Omtrent akkurat like lite som det var grunn til å frykte.

Dersom noen utøvere eller andre hadde hatt planer om å markere noe, ble nok tanken grundig parkert av den kinesiske trusselen i forkant.

PÅ PLASS: Både IOC-president Thomas Bach (venstre) og Kinas president, Xi Jinping (høyre), var til stede på avslutningsseremonien i Beijing.

Det var stressende nok å tenke på risikoen for å havne i isolasjon dersom coronatesten på flyplassen i Beijing skulle gitt utslag. Å risikere reaksjoner i Kina, fordi man sa noe myndighetene misliker, fremsto neppe fristende for noen.

Resultatet: De vanskelige spørsmålene var knapt et tema mens flomlysene var på. Det er leit, men viser hvor effektivt det kan være med en kombinasjon av ekstrem kontroll og et skremmende ris bak speilet.

Fasiten ble at kineserne fikk tegne glansbildet av seg selv som en enhetlig, sterk og handlekraftig aktør uforstyrret.

Her har du landet som er i stand til å avholde et gigantarrangement samtidig som de selv har en «no covid-policy» intakt.

GULLJUBEL: Therese Johaug kunne juble for sitt tredje gull under avslutningsseremonien.

Det har heller ikke manglet på kreative varianter som skulle underbygge fortellingen om en arrangør med full kontroll.

New York Times og Propublica kunne nylig fortelle om hvordan Kina brukte en serie virkemidler, ikke minst digitale, for å spre “fortellingen om Kina” slik myndighetene ønsker den fortalt.

Blant annet skal som fremstår som falske Twitter-profiler i stort monn ha blitt som et pr-verktøy, for å «spre det glade budskap».

Twitter er altså en plattform som ironisk nok er forbudt i Kina.

Selskapet har nå startet undersøkelser av mulig manipulasjon.

KINESISK SUKSESS: Eileen Gu er født og oppvokst i USA, men har kinesisk mor og har valgt å konkurrere for Kina. 18-åringen vant to gull og ett sølv i OL, noe som var med på å gjøre at Kina endte på tredjeplass på medaljetabellen, kun slått av Norge (16 gull) og Tyskland (tolv gull).

«Together for a shared future», er mottoet til Beijing 2022.

Her valgte Kina som kjent å la en utøver som er uigur tenne den olympiske ilden.

Alt for å skapte et inntrykk av hvilken «big happy family» det dreier seg om.

Myndighetene er greit offensive når de velger å bruke en representant for et grovt forfulgt folkeslag som utstillingsfigur på denne måten. Faktum er jo at store mengder uigurer er plassert i interneringsleirer.

Men dette hørte vi pent lite om under lekene, der Kina vant narrativet om den olympiske beretning.

Så får vi se hvordan det blir med etterbruken av anlegg, og om den selvskrytende reklamen om vinteridrettsinteresserte kinesere står seg eller ei. Dessuten er det interessant om vi får presentert troverdige tall for hvor mange milliarder som ble brukt til et sjarmløst OL uten tilskuere.

Hva kinesere flest har fått igjen for dette, er et langt mer åpent spørsmål enn hvilken propagandaeffekt myndighetene kan høste internasjonalt.

OVER FOR DENNE GANG: Johannes Høsflot Klæbo i aksjon under herrenes sprint i starten av OL. Nordmannen endte OL med to gull, ett sølv og én bronse.

Dessverre har også Den olympiske komité fremstått som en nyttig idiot for Kinas interesser.

En av de virkelig betente sakene før OL, var dramaet rundt tennisstjernen Peng Shuai. Hun beskyldte et fremstående medlem av kommunistpartiet for overgrep, før hun forsvant over tid.

Her ble IOC-president Thomas Bach en mellommann for å selge budskapet om at hun hadde det bra, etter at det ble kjent at anklagene fra henne angivelig ikke stemte likevel. Vi aner ikke i hvilken grad hun kan snakke fritt, og hvordan hun eventuelt er blitt presset.

Men forstår ikke Bach hvor grovt han blir brukt politisk, og hvor dumt det får det til å se ut at IOC tviholder på at idrett og politikk ikke hører sammen?

Det sto vel til 1,00 i odds at IOC-boss Thomas Bach avsluttet med å erklære lekene for en suksess, og han hevder at utøverne er ekstremt fornøyde lekene i Kina.

Vi i mediene bidrar selvsagt også indirekte til å underbygge historien ettpartistaten vil selge, når dekningen av de sportslige prestasjonene så til de grader overskygger de strukturelle og kontekstuelle problemene.

NORGES TROPP: En stor del av den norske troppen under åpningsseremonien.

I norske medier var vi over tid ganske flinke til å balansere problematisering og gulldyrking, men utover i OL ble den norske kollektive selvforherligelsen mer og mer totaldominerende.

Det er alt i alt ikke så rart at det ble slik, selv om det smerter å bli brukt.

Det er helt sikkert ting norske medier kunne og burde gjort annerledes, men spagaten vi har vært i er vanskelig.

Å skulle fortelle historien om Beijing 2022, er en ekstremsportøvelse i å ha flere tanker i hodet på likt.

Det hadde vært feil å ikke anerkjenne prestasjonene til utøvere som lykkes, og det må være lov til å glede seg over gull for en vinteridrettsnasjon som vår.

Dessuten har den ekstreme kinesiske kontrollen gjort de journalistiske arbeidsforholdene umulige. OL-boblen har vært fullstendig intakt, slik at selvstendig, oppsøkende journalistikk i de forblåste fjellene ikke akkurat har vært en enkel øvelse.

TENTE ILDEN: Dinigeer Yilamujian og Zhao Jiawen tente OL-ilden for to uker siden.

Bevegelsesfriheten har ikke vært en meter mer enn nødvendig for å dekke lekene på deres premisser.

Likevel er det umulig å unngå en litt vammel smak i munnen når de bokstavelig talt iskalde vinterlekene skal oppsummeres.

Norge reiser hjem med rekordmange gullmedaljer etter et sportslig vellykket OL.

Men kombinasjonen av sportsvasking, isolering, myndighetskontroll og bekymringer rundt bærekraft gjør at disse lekene som sådan står til strykkarakter.

PS! Jeg skal innrømme at det kanskje ikke er helt tilfeldig at disse ordene skrives når jeg nettopp er på europeisk jord igjen. Og om ordene om OL skal avsluttes med en liten selverkjennelse, så er kanskje akkurat det litt feigt ...