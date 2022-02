Kommentar

Champions League-skvisen: Flytt finalen nå!

Av Leif Welhaven

Slik så det ut da Chelsea vant forrige Champions League-finale. I år skal trofeet etter planen heves over hodet i Russland.

Det hadde vært fint om internasjonale idrettsledere for en gangs skyld kunne hatt baller i en betent konflikt. Dessverre nøles det med å ta et opplagt valg overfor Russland.

Etter all sannsynlighet vil praktiske årsaker føre til at både Champions League-finalen i mai og det nært forestående verdenscuparrangementet i langrenn flyttes fra russisk jord.

Men det er jo også et grunnleggende moralsk spørsmål - og ikke utelukkende pragmatisme - som dukker opp rundt problemstillingen.

Russlands oppførsel overfor Ukraina burde få konsekvenser også på den idrettslige arena. Idrettsledere hadde stått seg på å være tidlige og tydelige med å ta et klart standpunkt.

Men på sedvanlig vis ser idrettsorganisasjonene ut til å havne bakpå når noe vanskelig dukker opp.

UEFA har inntil videre ikke uttrykt andre planer enn at finalen i St. Petersburg spilles som oppsatt, selv om The Times hevder det er utvikling i retning av at neppe kommer til å skje.

UEFA uttaler at de overvåker situasjonen konstant og tett, men kunne med fordel vært mye klarere om hva som er spiselig og ikke.

Også den norske fotballpresidenten Terje Svendsen virker veldig opptatt av de praktiske forholdene rundt årets Champions League-finale.

NFF har rett i at situasjonen er dramatisk og bekymringsfull, men burde vel samtidig kunne ta et moralsk standpunkt om hvor grensen bør settes.

Svendsen forteller at forbundsledelsen ikke har rukket å diskutere saken ennå. I tilfelle bør det ryddes plass på timeplanen umiddelbart.

Et land som oppfører seg krigshissende og utviser så lite respekt for grunnleggende prinsipper, burde heller ikke få lov til å arrangere de mest lukrative idrettsfestene.

Idrett og politikk henger sammen, uansett hvor mye det forsøkes å argumentere for det motsatte, og her burde UEFA statuere et eksempel.

I utgangspunktet skal årets Champions League-finale spilles 28. mai på Gazprom Arena, stadionet der FC Zenit Saint Petersburg spiller sine hjemmekamper.

De økonomiske båndene til energigiganten Gazbrom gjør trolig situasjonen ekstra kinkig, men dette burde ikke være et pengespørsmål.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har sagt mye rart i vinter, men i håndteringen av akkurat dette spørsmålet er han blant dem som har vært forbilldelig tydelig.

– Jeg synes det er utenkelig at store internasjonale fotballturneringer kan arrangeres i Russland etter invasjonen av et selvstendig land, sier Johnson ifølge engelske ITV.

Tidsaspektet er enda mer prekært for Det internasjonale skiforbundet (FIS), som har avslutningshelgen i russiske Tjumen på kalenderen 18.-20. mars.

Her er Östersund i standby, og rennene havner nok her, men også fra skifolket vil et tydelig etisk standpunkt være etterlenget.

Tidligere har som kjent det Internasjonale fotballforbundet (FIFA) fremstått særs unnvikende overfor Russland, som gjennomførte VM i 2018 ikke lenge etter at den store dopingskandalen i russisk idrett var avdekket. Tislvarende var det bråk rundt Anders Besseberg og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), som ikke flyttet renn fra Tjumen.

På en arena skal det årlige samlingspunktet «SportAccord World Sport and Business Summit» arrangeres i Yekaterinburg.

Ifølge Insidethegames holder arrangøren på at sportsmessen, som samler særforbund, sponsorer og divserse interessenter, på å skulle gjennomføre som planlagt. Her skal visst fokuset være på «samhold og å bygge broer for fremtidens sport og samfunn».

Akkurat denne typen slitte fraser hørte vi nettopp i fullt monn under De olympiske leker i Kina.

På innpust og utpust forsøkte Den internasjonale olympiske komité å selge enhetstankegangen for idretten.

Men i realiteten ble jo lekene en viktig del av et kinesisk sportsvaskingsprosjekt.

Nå kan vi få krig i Europa, med Russland som den åpenbart aggressive parten. Da bør det også fra idrettens side statueres et tydelig eksempel om hva som er uakseptabelt.

UEFA må forstå at politikk ER relevant også på fotballens banehalvdel.

Champions League-finalen må flyttes nå.