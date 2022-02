TAJIK-SAKEN: – Hvordan skal Ap-folket kunne forsvare sin nestleder når hun hun selv ikke ønsker å gi svar på helt legitime spørsmål og fri seg fra all mistenksomhet, spør Stian Lothe.

Debatt

Vis åpenhet, Tajik

Hadde jeg fortsatt vært medlem i Arbeiderpartiet, ville jeg spurt meg selv: «Hvordan kan jeg forsvare min nestleder når hun selv ikke ønsker å gi svar på helt legitime spørsmål og fri seg fra all mistenksomhet?»

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

STIAN LOTHE, jusstudent og tidligere rådgiver i Ap

Jeg alltid har hatt sansen for Hadia Tajik, og som tidligere medlem av Arbeiderpartiet var skuffelsen stor da jeg leste VGs sak om hvordan Tajik i 2006 fikk en skattefri pendlerbolig med en leiekontrakt som aldri ble tatt i bruk. Det er lite ved hennes forklaringer som vekker særlig tillit. Spesielt tatt i betraktning hendelsesforløpet vi kjenner til og de opplysningene rundt tidspunkt for endring av adresse og faktiske utgifter som hun ikke ønsker å redegjøre for.

Den største skuffelsen er likevel Tajiks håndtering av denne konkrete avsløringen og mangelen på åpenhet mot pressen og sine egne partifeller.

Tajiks håndtering av søndagens VG-sak kan ikke drøftes uten å ta hennes utspill mot Aftenposten på fredag til betraktning. Da kunne hun fortelle at Aftenposten jobbet med en sak om hvordan hun ble tildelt en pendlerbolig i tre måneder i 2019 da hun var midt i et boligsalg. Hun stilte seg kritisk til at denne saken hadde livets rett og luftet sin frustrasjon rundt Aftenpostens fremgangsmåter og intensjoner. Jeg går ikke her i detalj om denne tildelingen av pendlerbolig fra 2019. Jeg vil likevel påpeke at den nå publiserte artikkelen ikke fremstår som noe særlig skandaløs, verken for Tajik eller Aftenposten.

Som del av innledning til fredagens Facebook-post skrev Tajik: «Dette er min versjon. Del gjerne.» Og man trenger ikke be «rørsla» to ganger om å dele en Facebook-status videre når dette kommer fra nest øverste hold. Innlegget utløste en umiddelbar storm rettet mot Aftenposten generelt og avisens sjefredaktør Trine Eilertsen spesielt.

Gitt min fortid i Arbeiderpartiet og de Facebook-vennskap som medfulgte, tok det ikke lang tid før hele Facebook-siden min var pepret med skarpe omtaler av Aftenposten. Flere krevde Eilertsens avgang, noen tok skjermdump for å vise at de hadde avsluttet sitt abonnement hos Aftenposten, mens andre stilte gode kritiske spørsmål rundt Aftenpostens vurderinger. Flere mente at dette var en høyreavis som bedrev heksejakt på en politiker på venstresiden.

Disse stemmene glemte kanskje i farten at det var nettopp samme avis sine avsløringer som felte høyresidens tidligere KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Søndag kveld, to dager senere, kom VG med sin sak om Tajiks tildeling av en skattefri pendlerbolig i 2006. Like etter la Tajik ut et nytt Facebook-innlegg med en innledning som på et absurd vis fremsto som skryt av hvordan VG hadde klart å avsløre henne på redelig vis, i motsetning til Aftenposten som hadde skapt en «presseskandale» uten å publisere noe som helst. Videre hoppet hun greit bukk over sakens kjerne og redegjorde heller ikke for hvorfor hun ikke ønsker å svare på enkelte av VGs spørsmål.

Det mest interessante er at hun også i søndagens innlegg ba sine følgere om å dele det videre, noe hennes følgere i svært liten grad har gjort på skrivende tidspunkt. Den tydelige aversjonen mot å dele noe på nytt fra Tajik tror jeg kommer fra at mange i Arbeiderpartiet føler seg ført bak lyset siden hun ikke fortalte dem allerede på fredag at VG jobbet med en pendlerboligsak som ville sette henne i et langt dårligere lys enn hva Aftenposten.

Videre tror jeg mange av de som delte Tajiks innlegg på fredag, føler seg brukt i det Tajik må ha ansett en kommende kamp for sitt politiske liv.

Det kan fremstå som om Tajiks vurdering må ha vært at hun politisk ikke ville kunne overleve et parallelt press fra to av landets største medier og derfor valgte å gjøre alt i sin makt for å drepe Aftenpostens sak og bruke sine egne tilhengere til å rette alt fokus mot denne «presseskandalen». Dette har hun i stor grad klart så langt, delvis fordi pressen er så selvopptatt at kommentariatet ikke klarer å slutte å fokusere på debatten hun utløste rundt medienes fremgangsmåter i møte med maktpersoner. Hege Ulsteins siste kommentar i Dagsavisen er etter mitt syn kanskje det beste eksempelet på nettopp dette.

Likevel tror jeg det vil komme for en dag der Tajik blir nødt til å ta stilling til de ubesvarte spørsmålene i pendlerboligsaken fra 2006. Strategisk har nok Tajik gjort alt riktig så langt, selv om det i realiteten bare betyr en utsettelse av å måtte svare på de vanskelige spørsmålene. Det er heller ikke til Tajiks fordel at heiagjengen hennes fra helgen i stor grad sitter stille i båten uken derpå.

Men igjen, hvordan skal de kunne forsvare sin nestleder når hun hun selv ikke ønsker å gi svar på helt legitime spørsmål og fri seg fra all mistenksomhet?

Jeg skal ikke uttale meg om pendlerboligsaken fra 2006 i dag bør få konsekvenser for Tajiks posisjon som nestleder i Arbeiderpartiet eller som arbeids- og inkluderingsminister. Alt jeg vet, er at begge posisjoner er avhengig av tillit.

Tillit som hun enkelt kan bygge ved å være mer åpen, både med sine egne partifeller og med pressen. Med mindre hun har noe å skjule, selvsagt.