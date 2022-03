Kommentar

Nå kan covid bli et problem igjen

Av Astrid Meland

CHANGCHUN: Byen er i lock down etter flere smittetilfeller. Her testes et barn i byen som ligger i Jilin-provinsen i nordøst. Nå rapporteres det om flere tusen nye smittetilfeller i 27 regioner i landet. Bildet er fra onsdag.

Da vi ikke trodde det kunne bli stort verre: Nå har verdens største land fått covid.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Du trodde kanskje pandemien var over? Det er først nå det begynner i Kina.

Landet er verdens mest folkerike. De har nesten ingen naturlig immunitet mot sykdommen. De har også brukt egenproduserte vaksiner som er mindre effektive enn dem vi har i Vesten.

Og kanskje verst av alt: Selv om en høy andel er vaksinert, er en god del av de eldste ikke det.

SHANGHAI: Foreløpig er smittetallene lave, men til Kina å være er coronasmitten høy. Landet som har hatt en zero-covid-strategi tar nå sterke grep for å forsøke å stanse smitten.

Dette kan bli riktig tøft for Kina. Og det kan påvirke deg. For i en verden hvor prisene stiger og varene ikke kommer frem, vil det hele forverres om Kina må stenge produksjon og havner.

Og det må de nå. Shenzhen og Shanghai som lager mye teknologi, er rammet. Noen bydeler er allerede stengt.

Norsk industri kan merke mangel på varer som for eksempel databrikker. Kunder må vente lenger på duppeditter og elbiler. Alt fra mobiler til elsykler kan bli dyrere.

HAR IKKE LIKE EFFEKTIVE VAKSINER: Kina har satset på ulike egenproduserte covid-19 vaksiner. De har ikke vært like effektive som m-RNA-vaksinene. Her en mann med take away og maske i Shanghai i helgen.

Lenge var nulltoleransen mot corona noe man skrøt av i Asia og andre steder. Men nå fungerer den ikke lenger. Om Hongkong er et forvarsel, blir dette ille. For her har coronaviruset spredd seg kraftig i år.

Det at myndigheten slo ned smitten, gjorde at mange trodde det ikke var nødvendig å vaksinere seg. Det har også versert feilaktige rykter om at vaksinen er farlig særlig for eldre.

Nå har sykehusvesenet kollapset. Hongkong som nyter en viss selvstendighet i forhold til Kina, mangler diktaturets mest brutale måter å presse ned viruset på. Nå farer corona gjennom eldrehjemmene, og det tar liv.

I et bilde i lokal presse kan vi se likposer og innlagte pasienter på samme avdeling. De har ikke hatt tid til å fjerne de døde.

FULLT PÅ SYKEHUSET: Pasienter i kø på utsiden av prinsesse Margaret-sykehuset i Hongkong på fredag. Byen har opplevd mangel på medisiner, ambulanser, sykehussenger og likhuskapasitet som følge av coronaviruset.

Så er spørsmålet om Kina, med sine menneskefiendtlige coronatiltak, kan klare å stoppe viruset.

Det ser ikke så lovende ut lenger. De går inn i sin andre bølge. Kina har knapt hatt corona etter at de slo ned viuset da det dukket opp for to år siden.

Det har de klart ved å nærmest bolte igjen dørene til folks leiligheter og sette vakter utenfor. På kinesiske sosiale medier har folk klaget over at de i isolasjon har fått for lite mat og at de heller ikke har fått helsehjelp.

STRENGE ISOLASJONSREGLER: Her i San Tin-området i Hongkong isoleres noen av innbyggerne med covid. Måten å møte covid-19 på kalles nå en dynamisk zero-covid-strategi.

Nå er på nytt skoler stengt. Folk må jobbe hjemme. Flere byer er i lock down. Likevel popper smittetilfellene opp over hele landet.

Foreløpig er smittetallene lave. Men til å være Kina, som ikke har tillatt noe smitte, er dette uvant.

Folk hamstrer. Mange har fått beskjed om å holde seg hjemme og kollektivtransporten er stanset flere steder.

Ifølge FT har myndighetene i provinsen Jilin begynt å bygge fire nye sykehus, akkurat slik de gjorde i Wuhan da coronaviruset herjet i 2020.

Det tas også i bruk harde metoder. Foreldre i Shanghai skal i flere omganger ikke ha fått hentet barna sine på skolen før sent på kvelden, ettersom myndighetene har innført massetesting. Folk er redde for å ikke komme seg hjem fra jobb, fordi de kan bli fanget i et av myndighetenes plutselige tiltak.

FULLT PÅ LIKHUSENE: Kjølecontainere på utsiden av en gravlund i Hongkong fredag.

I Kina falt børsene dramatisk tidligere i uken. En årsak er coronasmitten. Samt at oljeprisene har gått ned som følge av lavere etterspørsel fra Kina.

I Ukraina er Europas kornkammer satt i brann. I Kina kan hele verdens varemesse bli stengt. Kanskje blir det i Kina de to største krisene siden andre verdenskrig skal møtes.

REKORDSMITTE: Sør-Korea sliter også med skyhøy omikronsmitte, og dødstallene går opp. Likevel er landet mye bedre stilt vaksinemessig. Over 60 prosent har tatt tredje dose og de har ikke brukt kinesiske vaksiner.

Hvor dårlig stilt det er i Hong Kong, vises godt når vi sammenligner med andre land som New Zealand. De har også hatt en zero covid-strategi frem til nylig. Men nå har de fått litt spredning av omikron.

Men der dør nesten ingen.

Årsaken er at nesten alle er vaksinert på New Zealand, mens over 60 prosent av de over åtti år ikke var vaksinert da omikron begynte å spre seg i Hongkong.

Det er altså ikke snakk om at omikron er mild i seg selv. Det er immuniteten vi har mot den, som gjør at varianten rammer for eksempel Norge mildt.

Så spørs det da. For i Kina er det en del som tyder på at immuniteten ikke blir bra nok. Da kan landet få enorme utfordringer.

