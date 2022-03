Kommentar

Tung tid for idealister (og for regjeringen)

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Vi gikk fra pest, munnbind og covidtester til krig, jodtabletter og rådyrt drivstoff på tre uker. Bare strømprisene er som før. Hvordan påvirker det velgerne?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Påfallende lite, tross alt. Nato-motstanderne SV og Rødt faller, som ventet. Ellers er det påfallende liten krise-effekt for regjeringen.

Det er liten tvil om at statsminister Jonas Gahr Støre har fått en krise i fanget som han tilsynelatende behersker. Han fremstår kunnskapsrik, trygg og med et stort internasjonalt nettverk. Den perfekte utenriksminister, som mange fortsatt kaller ham.

Likevel er et fattig prosentpoeng opp, til 23 prosent på Respons siste måling for VG, lite å være fornøyd med. Den såkalte «rally ’round the flag-effekten» som får folk til å slutte opp om de politiske lederne når krig eller store internasjonale kriser truer, er i teorien som skapt for denne situasjonen.

LES MER OM VGS MÅLING

Regjeringspartiene Ap og Sp får ingen effekt av å styre landet gjennom den største krisen i Europa siden 1945.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H), i likhet med de fleste andre statsledere, opplevde et markant løft på målingene da coronapandemien kom. Det satte alle andre saker i skyggen.

Nå ser det ut som alle de andre krisene, som skyhøye strømpriser, dyr diesel og bensin, trusselen om renteøkninger og generell prisvekst setter håndteringen av den utenrikspolitiske situasjonen i skyggen. For dette rammer i aller høyeste grad dem som regjeringen hevder den er til for, vanlige folk.

Det vi ikke vet, er om denne situasjonen kamuflerer enda svakere tall for Arbeiderpartiet. Bakgrunnstallene viser synkende lojalitet og en betydelig andel Ap-velgere på gjerdet. Partiet har vært gjennom krevende uker som endte med at nestleder og statsråd Hadia Tajik gikk av. Kanskje kunne de fått en større smell?

Krigen i Ukraina har imidlertid satt en bråbrems på Rødts sterke vekst. Etter å ha flydd høyt på protest mot elleville strømpriser, er velgerne langt mindre begeistret for Rødts forsvars- og utenrikspolitikk. Motstanden mot Nato er som kjent mye mindre i folket enn hos partiene på venstresiden. Derfor ligger Rødts ellers så høyrøstede og markeringsvillige stortingsgruppe påfallende lavt i disse dager.

Krigen gir også SV en tydelig smell. I tillegg har den nye situasjonen åpnet en ny debatt i partiet. Mange SV-topper har tatt til orde for at partiet må skifte Nato-standpunkt. Nato-spørsmålet er grunnen til at SV ble stiftet, og således en del av partiets sjel.

Likevel har det vært en slumrende sak, all den tid krig i våre nærområder var noe de fleste trodde hørte fortiden til. Fordi SV aldri har hatt et reelt alternativ til forsvarsalliansen, har de levd pragmatisk og greit med norsk medlemskap.

Sannsynligvis er ikke saken like farlig lenger for SVs indremedisinske liv. Den generasjonen som var glødende opptatt av Nato-motstand, blir stadig færre. SV har hatt en markant fornyelse av sin medlemsmasse. Tidligere besto et typisk fylkesårsmøte i SV av timelange, opphetede debatter om utenrikspolitikk. I nyere tid har dette vært spørsmål mange stort sett har hatt et teoretisk forhold til.

Som ventet får Nato-motstanderne Rødt og SV en smell på VGs ferske måling.

Les også LES KOMMENTAREN FRA BUDSJETTKONFERANSEN Blakk på første dag Støre og Vedum må manøvrere pengebruken i et farvann som byr på noe farligere enn dårlige målinger.

Også klimadebatten har et før og etter 2022. Noe er snudd på hodet når til og med MDG-topper krever billigere bensin, som MDGs gruppeleder i Trøndelag.

Med de voldsomme strømprisene har det naive synet på det grønne skiftet, der alt skal elektrifiseres, men (nesten) ingen vil bygge ut nye kraftkilder, fått seg en knekk.

Krigen i Ukraina har synliggjort hvor avhengig Europa er av russisk olje- og gass. Selv om noen mener dette er en perfekt anledning til å realisere det grønne skiftet, vekker det neppe gjenklang å skru av oljekranene nå.

Frp har lenge vært en ensom svale i sin motstand mot å elektrifisere norsk sokkel. Nå er det stadig flere som adopterer dette tankegodset, både i Høyre og Sp. Frp har også en pen fremgang på VGs måling til 13,3 prosent, etter lenge å ha kavet med å finne rollen sin i opposisjon.

Senterpartiet kaver desto mer med å finne rollen sin i posisjon. Det er verdt å merke seg at det ikke er altfor lenge siden de var dobbelt så store som Frp på målingene. Nå får Sp sin dårligste måling hos Respons på lange tider, med 8 prosent. De håvet inn velgere i bøtter og spann på opposisjon mot alt fra høye bensinpriser, dab-radio, avgifter og sentralisering.

Overgangen fra «Velgermagneten Vedum» til «Trygg styring med Trygve» har vært alt annet enn vellykket. Det Nato- og forsvarsvennlige partiet har heller ingen effekt av å ha både forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren i Europas største krise siden 1945.

Høyre har bitt seg fast som Norges klart største parti, uten de helt store bestrebelsene. Regjeringen gjør åpenbart jobben lett for dem. Samtidig krymper avstanden mellom borgerlig og rødgrønn blokk.

Erna Solberg gjør ikke skam på Kåre Willochs udødelige ord: Det er kanskje bedre å ha vært statsminister, enn å være det.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her