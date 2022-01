STERK ADVARSEL: – Skal kraften komme fra vernede vassdrag så det monner, så vil det bety å gå løs på de siste juvelene: De største og flotteste frie elvene vi har igjen, som Gaula i Trøndelag (bildet), og Vefsna og Beiarn i Nordland, skriver Rasmus Hansson.

Må jeg lenke meg fast på nytt?

Som 27-årig student lenket jeg meg fast og havnet i fengsel for å prøve å stanse utbyggingen av vannkraft i Alta-vassdraget. Vi tapte slaget, men vant kampen mot de store vannkraftutbyggingene i Norge. 41 år senere er elvene våre igjen i fare.

RASMUS HANSSON, naturverner og stortingsrepresentant (MDG)

«Det vil være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet», sa Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Aasland, til mediene i romjulen. Sist uke fremmet Frp forslag i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag.

Var ikke Norge blitt enig om at kampen og vassdragene var over? I 1981 var jeg en av rundt 1000 naturvernere som lenket meg fast ved Stilla, og titusener av andre som kjempet for bevaring av våre siste vassdrag, da regjeringen ville bygge ut vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Regjeringen hadde sendt 800 politifolk for å klippe kjettinger, arrestere demonstranter og gi oss bøter. Aksjonen ble symbolet på slutten på vassdragskampen i Norge. Vi tapte Altaelva, men Stortinget forsto at folk ville verne de siste elvene og fossene.

Etter dette ble 389 vassdrag helt eller delvis vernet.

De vernede vassdragene er resultatet av seksti års kamp for å redde elver fra utbygging. Fra Mardøla, via Alta og verneplaner for vassdrag. Fra år 1900 til utpå 1980-tallet handlet all norsk energiproduksjon om vasskraft. I dag er to tredeler av norsk vassdragsnatur regulert til kraftformål. Sju av våre ti høyeste fosser – som alle var naturfenomener i verdensklasse – er bygd ut. Vi har igjen en rest av det som en gang var norsk vassdragsnatur. Det er de vernede vassdragene. De er desto mer verdifulle.

Vassdragsvernet er også grunnlaget for moderne norsk miljøpolitikk. Det var denne lange kampen som utviklet miljøbevegelsen, miljøforvaltningen og en miljøbevisst energipolitikk. Det var kampen for vassdragene som lærte oss sammenhengen mellom natur, økonomi, samfunn, energi og etter hvert klima. Kampen for vassdragene førte for første gang til erkjennelsen av at det går en grense, hvor natur må vernes selv om den fortsatt inneholder potensielt store økonomiske verdier. Da de siste frie vassdragene ble vernet, visste alle at de kunne produsert mye kraft. Men den gang sa Stortinget nei til å tyne ut de siste kraftrestene. Naturen var viktigst.

Mens halvparten av Norge besto av lite berørt natur i år 1900, er det nå drøye 10 prosent igjen. Hvert år får regjering og storting ny dokumentasjon på at det er blitt enda mindre. Tusenvis av store og små beslutninger om å bygge ut en bekk, et jorde, litt skog, spiser hele tiden enda mer natur.

Men er det så farlig da?

Ja, for samtidig som vi har en pågående klimakrise, så minner FN oss om at vi også har en naturkrise. Vi mennesker er avhengig av at natur og arter overlever, for å overleve selv. Intensjonen med å verne natur er å sikre at det som har vært der i tusenvis av år før oss, skal fortsette å være der, også etter oss. Vern er å erkjenne at når vi gjør inngrep i natur, så blir naturen mindre natur. Derfor må vi la noe være helt i fred. Å «bare justere litt» på vernet natur, er en farlig vei å gå. For vern er unntaket, normalen er at vi hele tiden påvirker litt mer her, klipper nye biter her og der. Summen av alle disse unntakene er naturkrisen vi nå står i. Det erkjenner også Arbeiderpartiet i sitt partiprogram når de skriver at «Vi vil stanse tapet av natur».

Hittil har utbygginger i vernet natur vært bortforklart som unntak fra en ellers trygg enighet om at vern er vern. Det er derfor noe drastisk nytt når Arbeiderpartiet og stortingsflertallet varsler at vernede vassdrag generelt er tilbake i kraft-potten. Det er å slå generelt fast at vern ikke er vern. Ingenting er sikkert eller hellig i naturvernet.

Svarene miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har gitt til Stortinget i denne saken, har ikke vært betryggende. Barth Eide sier riktignok at «det foreligger ingen plan fra regjeringen som går ut på ’å gå løs på’ vernede vassdrag».

Men samtidig sier han at «det kan tenkes at det kommer teknologier som ligner mer på f.eks. elvekraft, som vil gjøre at regnestykket ser annerledes ut. Jeg vil ikke utelukke nå at det kan bli aktuelt».

Dermed holder han foten i døren for at vern ikke lenger skal bety vern.

Det er ikke sant at det er funnet opp teknologi som på magisk vis henter kraft ut av elver og vann uten å påvirke naturen og livet i elvene. Derfor er Norges jeger- og fiskeforbund og en samlet miljøbevegelse mot mer utbygging. Det er regjeringen som selv har dratt inn vernede vassdrag i diskusjonen om hvordan Norge skal skaffe mer kraft og billigere strøm i fremtiden.

Og skal den kraften komme fra vernede vassdrag så det monner, så vil det bety å gå løs på de siste juvelene: De største og flotteste frie elvene vi har igjen, som Gaula i Trøndelag, og Vefsna og Beiarn i Nordland.

Vi i MDG hilser velkommen debatten om hvordan vi skal skaffe nok kraft til å gjennomføre et grønt skifte og bytte ut skitten energi med rein. Vi har lansert flere gode forslag, en kraftig satsing på bunnfast havvind i havområdene mellom Storbritannia og Norge, en langt større satsing på energisparing og en prioritering mellom fornuftig og ufornuftig energibruk.

Løsningen kan ikke være å gå løs på det lille vi har igjen av vernet natur. Den kampen var vunnet, til glede for hele Norge, og vi skal ikke tape den nå.