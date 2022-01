Kommentar

Det ligger an til testkaos

Av Astrid Meland

Thea Fahle Mausethagen og Frida Tomter Skancke hentet selvtestere ved Domus Athletica denne uken.

Folk flest kommer til å få problemer med å få tak i de testene myndighetene krever at de tar.

Nylig skrøt regjeringen av at de bruker svimlende fem nye milliarder kroner på hurtigtester.

Fly og trailere fulle av selvtester er gått i retning Norge. NRK avslørte før jul at et innkjøp på en halv milliard kroner, ikke ble lagt ut på anbud. Det virker å ha vært mye armer og bein. Og vi har sikkert betalt klekkelig.

Men det ser ikke ut til at vi har nok tester til at folk kan følge dagens regler. Trondheim og Oslo har alt begynt å rasjonere.

Og det er ikke rart. Her jeg bor tester vi skoleelevene to ganger i uken. Og når en familie på fem har en smittet, må de fire andre i verste fall teste seg i elleve dager for å unngå karantene – med mindre de smittes selv.

Det blir enormt mange tester. Dette kommer ikke til å holde lenge.

NEDERLAND: Bildet er fra fornøyelsesparken Efteling i Kaatsheuvel som ble åpnet onsdag, etter at Nederland kuttet ut en del av sine strenge tiltak mot coronaviruset.

Et annet stort spørsmål er: Virker testene?

Allerede i julen varslet amerikanske myndigheter at det ser ut som omikron svekker nøyaktigheten på dem.

Noen produsenter har trukket testene sine fra markedet. I undersøkelser skårer tester som brukes i Norge elendig på omikron. I andre forsøk ser det bedre ut.

Mange leger har kritisert hurtigtestene hele veien, fordi pasientene deres først får riktig svar med en god, gammeldags PCR-test.

Men det er snakk om forskjellig bruk. Poenget med hurtigtestene er at de slår ut de dagene du har så mye virus at du risikerer å smitte andre.

PCR er derimot uhyre nøyaktig og gir positivt svar med svært små virusmengder i kroppen.

Skal du teste deg ut av karantene kan du ikke bruke PCR. Den kan gi deg positiv test i månedsvis, fordi du har døde virusrester lenge etter at du har blitt frisk.

BORT MED DE FLESTE REGLER: Folk på vei over London Bridge torsdag morgen, etter at påbudet om munnbind var fjernet i England.

Men poenget nå er at omikron kan ha gjort hurtigtestene dårligere, fordi sykdommen er endret.

Mens det før typisk var snakk om at smittede fikk tungpust og tap av lukt og smak, er det blitt mindre vanlig. Folk får oftere forkjølelsessymptomer, og de får dem tidligere.

Før tok det kanskje fem til syv dager før du merket at du var syk. Nå kan det gå så fort som en dag.

Og det er noe helt nytt.

Flere eksperter tror at årsaken er immunitet. De raske symptomene du kjenner, kommer fra immunsystemet. Det oppdager viruset straks. Og skrur opp feberen for å drepe viruset, eller starter snørrproduksjonen for å drukne det.

Før tok det lengre tid. Viruset fikk bygge seg opp og gi deg verre symptomer. Men hos mange som har immunitet, er det ikke sikkert virussymptomene dukker opp i det hele tatt.

ØK NØYAKTIGHETEN: Blant tipsene for å øke testenes nøyaktighet er å snyte seg og hoste før man tar prøven. Det kan også være lurt å teste først når man kjenner symptomer og der man kjenne dem.

Poenget med alt dette, er at virusmengden kanskje ikke er stor nok lenger til at selvtesten slår ut når den bør gjøre det.

Det er i alle fall mange som forteller om negativ test i flere dager etter at de har fått symptomer. Og enda verre, folk er smittsomme før hurtigtesten slår ut.

Det snur opp ned på ting. For poenget med hurtigtestene var jo å avdekke smittsomhet.

En teori er at med omikron trengs lavere doser omikronvirus for å smitte videre.

Samtidig mener FHI at syke ikke trenger å holde seg hjemme, men kan gå på jobb eller skole med en eller to negative selvtester.

Om disse testene feilaktig er negative og at folk i tillegg er smittsomme, virker testene mot sin hensikt.

Det betyr ikke at det er krise om testene ikke oppdager alt. Dagens strategi er bare å flate ut smittekurven, ikke hindre all smitte.

Spørsmålet er hvor gode testene er.

Om det er slik at testene oppdager kun 20 av 100 positive, da kan da kan man like gjerne kaste testene. Og spesielt om de ikke oppdager smittsomme folk lenger.

Men det kan hende problemet løser seg selv. For vi kan umulig ha nok tester.

Og vi bør vel bruke dem vi har – om de virker – der de trengs mest, som for å teste hjemmesykepleiere og folk som må ut av karantene.

Å teste folk som reiser inn i Norge og alle barnehagebarn, kommer i andre rekke.

Dette systemet er tillitsbasert. Man kan la være å teste seg. Og om folk ikke klarer å følge reglene myndighetene har gitt, på grunn av mangel på tester, vil opplegget fort bryte sammen.

Det kan skje fort om reglene ikke endres.

Og det enkleste er kanskje det beste. Om det er slik at omikron gir symptomer raskere, så er det egentlig bra. For da kan man bare holde seg hjemme om man er syk.

