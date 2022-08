Kommentar

Åpenhet er ikke nok

Ikke siden 90-tallet har så mange norske gutter og menn tatt sitt eget liv, viser selvmordsstatistikken. (Illustrasjonsfoto).

Stadig flere tar sitt eget liv i Norge. Det er en utvikling vi ikke kan tolerere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Lars Petter Kjær mistet begge tvillingsønnene.

23 år gamle tok begge sitt eget liv. Siden har faren stilt seg det samme spørsmålet om og om igjen: Gjorde jeg nok?

Det spørsmålet bør storsamfunnet nå stille seg: Gjør vi nok for å forhindre selvmord?

Lars Petter Kjær skrev bok om sorgen etter sønnenes død. Det ble en fortelling om å være far i møte med det utenkelige.

I sommer la Folkehelseinstituttet frem selvmordsstatistikken for 2021 i Dødsårsakregisteret. Det er dyster lesing.

Tallene viser at 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor. Det kunne vært mange flere. For hvert selvmord er det mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv, men som har overlevd.

482 av dem som døde i selvmord i fjor var menn. Ikke siden 1990-tallet har så mange menn tatt sitt eget liv i Norge, viser statistikken. Hva vet vi om dem?

Likhetstrekk

Mange er i 20-årene, viser en fordypningsartikkel fra Folkehelseinstituttet. Men det er særlig gruppen av menn mellom 40 og 60 år som markerer seg i denne mørke statistikken.

Årsakene til selvmord er mange og sammensatte. Men i fjor kom en rapport fra Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forskning (NSSF) som kaster lys over noen av disse menneskene – og livene de levde.

Halvparten av alle som begår selvmord i Norge har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, ifølge rapporten. De har tydelige likhetstrekk: Mange har vært syke lenge og er utenfor arbeidslivet. De lever alene, kan slite med rus og traumer.

Dette er med andre ord mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet – men ikke utenfor helsevesenets radar.

De får hjelp, men får de nok og riktig type hjelp?

Eldre mennesker dør også i selvmord. Dem vet vi lite om, ifølge en handlingsplan fra regjeringen.

Geriatriker Ildri Kjølset, som har skrevet boken «Selvmord og eldre» mener det er grunn til å tro at mørketall forekommer, ettersom obduksjoner gjøres sjeldnere når avdøde er gammel.

«Eldres dødsfall blir ikke meldt som selvmord, selv om det foreligger mistanke. Eldre har ofte mange sykdommer, og det kan være nærliggende å gi en annen dødsårsak, selv om man for eksempel skulle finne et tomt pilleglass på nattbordet. Kanskje gjøres dette for å skåne de pårørende», skriver hun i boken.

Hvor vanlig selvmord eller selvmordstanker er blant eldre, bør det forskes mer på.

Hva skal til?

I 2020 la Regjeringen fram en handlingsplan for forebygging av selvmord. Denne planen skal være en forpliktelse, heter det, fordi hvert eneste selvmord er en tragedie og vi har ingen å miste.

Regjeringen har en nullvisjon for selvmord i Norge. Der har vi, for å si det forsiktig, en lang vei å gå. Det viser tallene fra Dødsårsakregisteret i all sin tydelighet.

Riktignok er det slik at befolkningen har steget med 20 prosent siden 1990-tallet. Derfor er økningen i antall selvmord noe mindre dramatisk enn de kan se ut ved første øyekast. Likevel: Folkehelseinstituttet påpeker at antallet årlige selvmord ligger innenfor forventet presentasjon, men at antallet øker.

Og i 2021 var vi altså 658 menneskeliv unna regjeringens nullvisjon.

Hva skal til for å spare liv og skjebner?

Else Kåss Furuseth laget teater-forestilling om både morens og brorens selvmord.

Åpenhet er viktig.

Det viser utviklingen i Norge oss. Fra 1970 til slutten av 1980-årene mer enn doblet antallet som begikk selvmord seg her i landet.

Men fra 1990-tallet falt selvmordsraten gradvis. Det er vanskelig å si noe helt sikkert om årsakene til dette. Men forskere ved Folkehelseinstituttet mener økt oppmerksomhet og åpenhet kan ha vært avgjørende.

Og siden har vi åpnet enda mer opp.

Profiler som Else Kåss Furuseth og Solveig Kloppen har gjort en enormt viktig jobb ved å snakke ærlig om selvmord.

Må tilbys hjelp

Også mediene har endret sin praksis. Tidligere var konsensus at vi aldri omtalte selvmord. Nå er det enighet om at åpenhet i hovedsak er et gode, men at for eksempel selvmordsmetoder aldri skal omtales.

Også dødsannonser viser hvordan selvmord har gått fra å være skambelagt til å bli en sorg vi kan være åpne om. Nå er det ikke uvanlig å skrive eksplisitt at avdøde valgte å ta sitt eget liv. Og da Ari Behn døde i selvmord julen 2019, la ikke familien hans skjul på det.

Også regjeringen legger stor vekt på åpenhet i sin handlingsplan.

Men åpenhet er ikke nok.

– Vi må ikke tro at alt bare kan løses med åpenhetsdugnad, sa forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, Fredrik Andreas Walby, i et intervju med Dagbladet.

Fagfolk mener de som sliter psykisk må tilbys bedre hjelp av helsevesenet.

Antall døgnplasser er en viktig diskusjon.

Antall samtaletimer hos psykolog må også økes, mener psykologer. Rapporten fra NSSF viser at de som valgte å ta sitt eget liv hadde fått tilbud om overraskende få samtaletimer. Det er ikke holdbart. En suicidal person kan ikke bli avspist med tilbud om seks-syv timer hos psykolog.

Etterlatte for selvmord må også få hjelp. De er nemlig sårbare for å få selvmordstanker i kjølvannet av sorgen, viser forskning.

I dag forteller fagfolk at mange menn vegrer seg for å oppsøke hjelp. De vil ikke fremstå som svake. Derfor må gutter lære å snakke mer åpent om følelser fra de er små. Og når noen tar mot til seg og oppsøker hjelp, må de bli tatt på alvor. Det er et svik å få høre at man ikke er «syk nok».

Du og jeg må også tør å bry oss.

Det er ikke farlig å spørre om noen er så langt nede at de vurderer å ta sitt eget liv. Det er å vise omsorg.

–

Trenger du noen å snakke med?